Huawei sorgt für virtuellen Trainerersatz

Huawei liefert mit der Huawei P40-Serie und der Huawei Watch GT 2e hilfreiche Begleiter für Fitness und Gesundheit.

Langsam aber doch schleicht sich ein Funke der altbekannten Normalität in unser Leben zurück. Shoppingtrips, Restaurantbesuche und sogar soziale Kontakte auf Distanz sind wieder möglich – aber nicht so im Sportbereich, da viele Sportstätten noch geschlossen sind. Um trotz aller Einschränkungen die nächsten Wochen fit, gesund und ausgeglichen gestalten zu können, bietet Huawei mit der neuen Smartphone P40-Serie und der Huawei Watch GT 2e ideenreiche und bewährte Begleiter für Fitness und Gesundheit.

© Huawei

Die neue Huawei Watch GT 2e lässt jedes Sportlerherz höherschlagen

Präzises Positionierungssystem, Messung der Blutsauerstoffsättigung, Herzfrequenzüberwachung in Echtzeit und Aufzeichnung von Kalorienverbrauch sowie Dauer des Trainings: Mit der Huawei Watch GT 2e gibt es eine neue Smartwatch, die für Sportbegeisterte keinen Wunsch offen lässt. Neben einer Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen ist sie zum Tauchen geeignet, erkennt 15 verschiedene Sportmodi und bietet über 80 verschiedene Trackingmodi, darunter neue Trackingoptionen für Sportarten wie Klettern, Skateboarden und Surfen. Mit dem präzisen Positionierungssystem muss nach der Wanderung nicht auf mühsamste Art die virtuelle Karte studiert werden: die Smartwatch zeigt den genauen Standort sowie die zurückgelegte Strecke präzise an.

© Huawei

Die Smartwatch sammelt zudem Statistiken über das Trainingsvolumen, die maximale Rate des Sauerstoffverbrauchs wird gemessen und bietet auch noch Vorschläge für Trainingsmaßnahmen: dadurch liefert der Hingucker am Handgelenk auch stets Gesundheitsinformationen. Wie das Vorgängermodell, verfügt auch die Huawei Watch GT 2e über Huawei TruSeen™ und TruRelax™. So behalten Nutzer ihren Stresslevel fortlaufend im Blick und die intelligente Smartwatch hilft dabei, Blockaden und Anspannungen durch gezieltes Atemtraining zu lösen. Mit Huawei TruSleep™ 2.0 kann die Huawei Watch GT 2e außerdem den Schlaf monitoren und anhand häufiger Arten von Schlafproblemen Optimierungspotenzial aufzeigen. Dabei wird während des Schlafes die Herzfrequenz überwacht, die Atmung analysiert und die Schlafqualität anhand einer Punktzahl bewertet.

Jeder für sich – aber gemeinsam noch stärker: das Duo aus Smartphone und Smartwatch

Die Flaggschiffe* der Huawei P40-Serie sind der ideale Partner, um das smarte Workout mit der Huawei Watch GT 2e zu perfektionieren. Mit der Huawei Health App erhalten Nutzer einen detailreichen Einblick in ihre Aktivitäten und können via Smartphone-App Bauchmuskeltrainings, Stretching oder eine 30-Tage-Challenge meistern. Die Huawei Watch GT 2e liefert darüber hinaus sogar 10 vorinstallierte Lauftrainings inklusive Sprachführung. Somit ist für Sporteinsteiger als auch für Marathon-Fans das passende Training dabei. Ein integrierter Musikspeicher ermöglicht außerdem, dass bis zu 500 Songs als Lokaldateien auf der Uhr gespeichert werden können.

© Huawei

Über die Smartwatch ist es nicht nur möglich Anrufe direkt anzunehmen oder abzulehnen, auch Benachrichtigungen können empfangen und die Musik via Apps gesteuert werden. Somit kann individuell entschieden werden, ob das Training unterbrochen werden soll oder nicht. Für wackelfreie Aufnahmen mit dem Smartphone verfügt die Huawei Watch GT 2e außerdem über eine Kamerafernsteuerung – so können Fotos und Videos direkt über die Smartwatch ausgelöst werden. Bei schnellen Sportarten wie Street Dance kann die Bewegung mit Ultra Slow-Motion Videos eingefroren werden. Dadurch bietet das neue Duo von Huawei jedem Sportfan die Möglichkeit, selbst der eigene Coach zu werden. Via Videoanalyse können die eigenen Bewegungen beurteilt und die ein oder andere Ausführung verbessert werden – schließlich ist man sich selbst doch der schärfste Kritiker.

© Huawei

Zukunftssicher mit der Huawei AppGallery und Multipath-Strategie

Die Huawei AppGallery ist der offizielle AppStore für Huawei Smartphones und Tablets und bereits der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Hier laden weltweit über 400 Millionen monatlich aktive Nutzer einfach und sicher Tausende von Apps herunter. Huaweis Ziel ist es, die AppGallery in Zusammenarbeit mit den weltweit innovativsten Entwicklern zu einer zukunftsweisenden, offenen App-Plattform zu machen. Die Privatsphäre und Sicherheit aller Nutzer wird gewährleistet und ein einzigartiges Nutzererlebnis ermöglicht. Hierfür verfolgt das Unternehmen eine gezielte Strategie über verschiedene Pfade:

1. Wachsendes Angebot: Über die AppGallery lassen sich beliebte Apps und Spiele schnell und unkompliziert installieren. Ob Microsoft Office, Amazon Shopping oder Top-Games wie Asphalt 9 und Fortnite – die Vielfalt ist groß und wächst täglich. Lokale Experten-Teams arbeiten kontinuierlich daran, dass weitere wichtige Apps für den lokalen wie internationalen Markt in die AppGallery integriert werden. Dank der vierfachen Sicherheitsüberprüfung sind alle Apps in der AppGallery besonders sicher.

2. Quick Apps: Mit den Quick Apps hat Huawei die Idee der App-Nutzung weitergedacht. Die neue Art von Apps benötigt keine Installation auf dem Smartphone mehr, was kostbaren Speicher, wertvolle Systemressourcen und damit auch Energie spart. Updates sind nicht notwendig, die Quick Apps sind automatisch immer auf dem neuesten Stand. Nie war es einfacher und intuitiver, Apps zu nutzen. Die Quick Apps lassen sich im Quick App Center verwalten und auf Wunsch auf dem Startbildschirm fixieren.

3. Phone Clone: Die auf Huawei Smartphones vorinstallierte App überträgt Kontakte, Anruflisten, Daten, Nachrichten, Anwendungen, Videos, Fotos und Einstellungen einfach und sicher vom alten Smartphone auf die neue Huawei P40-Serie.

4. Direkter Download externer Apps: Auch auf beliebte Apps wie Facebook und WhatsApp sollen Kunden von Huawei nicht verzichten. Über die Huawei AppGallery gelangt man direkt zu den offiziellen Webseiten, um den Download und die Installation der beliebten Apps zu starten. Über Drittanbieter-Apps, wie zum Beispiel „MoreApps“, werden Nutzer direkt auf die offizielle Webseite externer Anbieter geführt. Dort lässt sich die aktuelle Installationsdatei im gewohnten APK-Format kostenfrei herunterladen, installieren und die App wie gewohnt nutzen. Auf Wunsch können Nutzer auch über alternative AppStores von Drittherstellern weitere Apps beziehen.

Preise und Verfügbarkeit

Huawei Watch GT 2e

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 169,00

• Verfügbare Farben: Graphite Black, Lava Red, Mint Green

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/wearables/watch-gt-2e/

© Huawei

Huawei P40 Pro

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 999,00

• Speicherkonfiguration: 8GB + 256GB

• Verfügbare Farben: Ice White, Black, Silver Frost

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/p40-pro/

© Huawei

Huawei P40

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 799,00

• Speicherkonfiguration: 8GB + 128GB

• Verfügbare Farben: Ice White, Black, Silver Frost

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/p40/

Huawei P40 Pro+

• Verfügbar ab Sommer 2020

*Die Huawei P40 Flaggschiffe: Huawei P40, Huawei P40 Pro und Huawei P40 Pro+

Die vollständige Huawei P40-Serie: Huawei P40 lite E, Huawei P40 lite, Huawei P40, Huawei P40 Pro und Huawei P40 Pro+

Weitere Informationen zur Huawei Consumer Business Group:

• Webseite: http://consumer.huawei.com/at

• Facebook: http://www.facebook.com/HuaweimobileAT

• Instagram: https://www.instagram.com/huaweimobileat/

• YouTube: https://www.youtube.com/user/HuaweiDeviceCo