Huawei startet weltweiten Wettbewerb AppsUp

Ab sofort haben Entwickler weltweit die Chance für ihre Arbeit mit Huawei Mobile Services (HMS) mit insgesamt 1 Million USD prämiert zu werden.

Huawei lädt Entwickler aus aller Welt zur Teilnahme am Huawei Mobile Services Application Contest – dem AppsUp-Wettbewerb – ein. Ziel des Wettbewerbs ist es, die besten Entwickler zusammenzubringen und ihnen eine gemeinsame Entwicklungsplattform zu bieten. Der AppsUp-Wettbewerb bietet talentierten Entwicklern die Chance, Preisgelder von bis zu 20.000 US-Dollar zu gewinnen.

Insgesamt steht ein Preisfond von 1 Million US-Dollar zur Verfügung.

Die Teilnahme ist ab sofort bis zum 30. August 2020 möglich.

Der AppsUp-Wettbewerb als Innovationstreiber

Im Rahmen des AppsUp-Wettbewerbs können Teilnehmer ihre Fähigkeiten auf globaler Ebene unter Beweis stellen. Es gilt, die gesamte Palette der Huawei Mobile Services (HMS) sowie die in der HMS-Komponente HMS-Core verfügbaren Tools und Ressourcen bestmöglich zu nutzen. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung möglichst innovativer Anwendungen, die den Alltag aller Huawei Nutzer verbessern und vereinfachen. Entwickler aus fünf Regionen in Europa, China, im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika sowie im Nahen Osten/Afrika sind dazu aufgerufen, am Wettbewerb teilzunehmen. Die Abschlussveranstaltung im Oktober 2020 wird online per Livestream übertragen.

„Mit dem AppsUp-Wettbewerb sprechen wir ambitionierte Innovationstreiber innerhalb der Entwickler-Community an. Wir bieten ihnen bei der Umsetzung ihrer Ideen eine Plattform, auf der sie ihre Visionen in mehr als 170 Ländern vor über 470 Millionen aktiven Huawei Mobile Services Nutzerinnen und Nutzern präsentieren können. Wir sind gespannt, was diese Entwickler im Rahmen der HMS-Möglichkeiten umsetzen werden. Denn die Welt der digitalen Innovationen ist endlos ", so Wang Fei, General Manager der Huawei Consumer BG Austria.

Zusätzlich zu den Prämien werden die Finalisten-Apps über die Huawei AppGallery beworben – so erreichen die Entwickler 420 Millionen aktive Nutzer direkt über den Huawei AppStore. Neben der Promotion in der Huawei AppGallery vergibt Huawei erfolgreichen Teilnehmern weitere Investitionsmöglichkeiten, exklusiven Zugang zu Huawei-Developer-Veranstaltungen, Kursen und Zertifizierungen. Zudem erhalten sie das neueste Top-Smartphone, das Huawei P40 Pro.

Teilnahmebedingungen und Ablauf

Interessierte Einzelpersonen oder Teams von bis zu drei Personen können sich zwischen dem 30. Juni und dem 30. August 2020 über die offizielle Website für den Wettbewerb registrieren.

Alle Apps müssen unter Verwendung ausgewählter HMS-Kernfähigkeiten entwickelt und bis zum 30. August 2020, 18:00 Uhr, online eingereicht werden. Zu den HMS-Kernfähigkeiten gehören beispielsweise ein Machine Learning Kit, HiAI, für intelligentere Anwendungen im Bereich des digitalen Designs, und ein AR Engine. Durch die Integration der Anwendungen in HMS-Core kann einen direkten Zugriff und eine globale All-Szenario-Intelligence-Verteilung über alle Geräte hinweg erreichet werden. Diese Integrationsmöglichkeiten wurden am 30. Juni, im Zuge des virtuellen Kick-Off Events für den AppsUp-Wettbewerb, von HMS-Core Experten präsentiert.

Die einzelnen Beiträge werden anschließend innerhalb der Kategorien Funktionalität, Innovation, kommerzieller Wert und praktische Anwendbarkeit von der Fachjury, die sich aus Branchenexperten und Huawei-Führungskräften zusammensetzt, bewertet. In die engere Auswahl kommen 20 Einreichungen aus jeder Region. Diese werden zur öffentlichen Abstimmung auf der AppsUp-Webseite zur Verfügung gestellt sowie in der Huawei AppGallery veröffentlicht. Wer die meisten Downloads erzielt, erhält bei der Endausscheidung zusätzliche Punktzahlen.

Preise gibt es in den Kategorien „Best App“, „Best Game“, „Best Social Impact App“, „Most Popular App“ und „Honorable Mention“. Im Oktober wird Huawei die Gewinner in einer online stattfindenden Abschlusszeremonie offiziell küren.

Weitere Informationen über den Wettbewerb sowie die Registrierung finden sich auf der Website von Huawei AppsUp.

Anmeldeschluss ist der 30. August 2020.

Huawei Services – Nahtloses Musikentertainment und sichere Daten

1. Huawei Mobile Cloud: Mit der Huawei Mobile Cloud können Fotos, Videos, Kontakte, Notizen und andere wichtige Informationen gespeichert werden. Dadurch bleiben die Daten im Falle eines Verlustes gesichert. Die Daten können jederzeit und überall auf ein neues Gerät übertragen werden. Das Cloud Backup ist eine automatische und sichere Backup-Lösung. Außerdem sichert die Galeriedatensynchronisierung alle Fotos und Videos auf der Cloud automatisch und ermöglicht eine Synchronisation aller Huawei Geräte. So können Bilder und Videos in der Cloud auf jedem Gerät angezeigt, verwaltet und heruntergeladen werden. Huawei Drive ermöglicht das Speichern von Fotos, Audiodateien, Videos, Dokumente sowie komprimierte Dateien und Anwendungen des Smartphones in der Cloud. Über die Huawei ID oder über cloud.huawei.com kann der individuelle Cloud-Speicher verwaltet werden, um immer Zugriff zu den eigenen Dateien zu haben. So können im Falle eines Verlustes etwa die eigenen Dateien vom Gerät gelöscht werden.

2. Huawei Music: Mit mittlerweile über 160 Millionen Nutzern weltweit ist Huawei Music nun in 16 europäischen Ländern verfügbar, darunter auch in Österreich. Der Musik-Streamingdienst mit über 50 Millionen Titeln – das entspricht einem ununterbrochenen Musikerlebnis von über 300 Jahren und wurde von Huawei ins Leben gerufen, um auf zahlreichen Huawei Geräten nahtloses Entertainment zu bieten. Personalisierbare Playlisten und täglich neue Musikempfehlungen: Huawei Music bietet ein umfassendes Musik-Streaming-Angebot, das perfekt mit den Huawei Geräten, von Smartphones über Smartwatches bis hin zu Kopfhörern, abgestimmt ist. Die Wiedergabe kann individuell an das jeweilige Gerät angepasst und optimiert werden. Huawei Music ist um einen monatlichen Abo-Preis von EUR 9,99 erhältlich.

Zukunftssicher mit der Huawei AppGallery und Multipath-Strategie

Die Huawei AppGallery ist der offizielle AppStore für Huawei Smartphones und Tablets und bereits der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Hier laden weltweit über 420 Millionen monatlich aktive Nutzer einfach und sicher Tausende von Apps herunter. Huaweis Ziel ist es, die AppGallery in Zusammenarbeit mit den weltweit innovativsten Entwicklern zu einer zukunftsweisenden, offenen App-Plattform zu machen. Die Privatsphäre und Sicherheit aller Nutzer wird gewährleistet und ein einzigartiges Nutzererlebnis ermöglicht. Hierfür verfolgt das Unternehmen eine gezielte Strategie über verschiedene Pfade:

1. Wachsendes Angebot: Über die AppGallery lassen sich beliebte Apps und Spiele schnell und unkompliziert installieren. Ob Microsoft Office, Amazon Shopping oder Top-Games wie Asphalt 9 und Fortnite – die Vielfalt ist groß und wächst täglich. Lokale Experten-Teams arbeiten kontinuierlich daran, dass weitere wichtige Apps für den lokalen wie internationalen Markt in die AppGallery integriert werden. Dank der vierfachen Sicherheitsüberprüfung sind alle Apps in der AppGallery besonders sicher.

2. Quick Apps: Mit den Quick Apps hat Huawei die Idee der App-Nutzung weitergedacht. Die neue Art von Apps benötigt keine Installation auf dem Smartphone mehr, was kostbaren Speicher, wertvolle Systemressourcen und damit auch Energie spart. Updates sind nicht notwendig, die Quick Apps sind automatisch immer auf dem neuesten Stand. Nie war es einfacher und intuitiver, Apps zu nutzen. Die Quick Apps lassen sich im Quick App Center verwalten und auf Wunsch auf dem Startbildschirm fixieren.

3. Phone Clone: Die auf Huawei Smartphones vorinstallierte App überträgt Kontakte, Anruflisten, Daten, Nachrichten, Anwendungen, Videos, Fotos und Einstellungen einfach und sicher vom alten Smartphone auf die neue Huawei P40-Serie.

4. Direkter Download externer Apps: Auch auf beliebte Apps wie Facebook und WhatsApp sollen Kunden von Huawei nicht verzichten. Über die Huawei AppGallery gelangt man direkt zu den offiziellen Webseiten, um den Download und die Installation der beliebten Apps zu starten. Über Drittanbieter-Apps, wie zum Beispiel „MoreApps“, werden Nutzer direkt auf die offizielle Webseite externer Anbieter geführt. Dort lässt sich die aktuelle Installationsdatei im gewohnten APK-Format kostenfrei herunterladen, installieren und die App wie gewohnt nutzen. Zusätzlich gibt es nun die Möglichkeit Apps mittels Huawei Petal Search App oder Widget zu finden und herunterzuladen. Auf Wunsch können Nutzer auch über alternative AppStores von Drittherstellern weitere Apps beziehen.

