Huaweis neueste Technologien unterstützen beim Homeoffice

Das Technologieunternehmen erweitert das Notebook Produktportfolio durch das Huawei Matebook 13 und kündigt dessen Verfügbarkeit in Österreich an.

Auch wenn Homeoffice für viele Österreicherinnen und Österreicher mittlerweile zum Alltag geworden ist, stellt es viele tagtäglich vor eine Herausforderung. Der Schlüssel zum erfolgreichen und produktiven Arbeiten von zu Hause aus, ist die optimale Routine für sich selbst zu finden und fokussiert zu bleiben. Arbeitsgeräte, auf die man sich verlassen kann, sind dabei unumgänglich. Die neue Huawei P40-Serie, die neuen Huawei MateBook Modelle, wie das Huawei MateBook 13, sowie das neue Huawei MatePad Pro bilden ein nahtloses Ökosystem, mit dem das konzentrierte Arbeiten leichter denn je wird. Mit der innovativen Multi-Screen-Collaboration Funktion und der starken Wi-Fi 6 Plus Technologie wird das Homeoffice zum optimalen Ort für ungehinderte Produktivität. Huawei kündigt die Verfügbarkeit des Huawei MateBook 13 zu einem unverbindlichen Richtpreis ab EUR 799,00 ab Juni in Österreich an.

© Huawei

Multi-Screen-Collaboration für mühelose Konzentration

Kaum etwas stört fokussiertes Arbeiten mehr als das Verschieben von Daten oder das ständige Wechseln zwischen Smartphone und Notebook. Mit der innovativen Multi-Screen-Collaboration Technologie bilden die neuesten Smartphone-, Notebook- und Tablet-Modelle eine nahtlose Symbiose. So können Bilder, die mit dem Huawei P40 aufgenommen wurden, ganz ohne Zwischenschritt und per intuitivem Drag-and-Drop von einem Gerät auf das andere übertragen werden, beispielsweise direkt in ein Mail verpackt. Auch Chatnachrichten, die über ein Smartphone der Huawei P40-Serie verschickt werden, können mit der Multi-Screen-Collaboration Technologie rasch und unkompliziert über die Notebook-Tastatur verfasst werden. So ist es einfacher, konzentriert und ohne Unterbrechungen bei der Sache zu bleiben.

© Huawei

Huawei MateBook 13 – Ein kraftvoll elegantes Gerät

Das Huawei FullView Display bietet einen beeindruckenden Bildschirm mit einer Screen-to-Body-Ratio von 88% und einem 4,4 mm schmalen Bildschirmrand. Das leichte und dennoch robuste Huawei MateBook 13 ist auf optimale Tragbarkeit ausgelegt. Der 14,9 mm schlanke Metallrahmen ist an jeder Ecke akkurat mit Diamantschliff gefertigt. Übertragungen von Videos und Fotos per NFC mit einem einzigen Tastendruck vom Smartphone zum Notebook1 sind möglich. So kann eine Multi-Screen-Collaboration garantiert werden. Das Huawei MateBook 13 kommt in Space Grey sowohl in der Version von Intel® Core™ i5-10210U der 10. Generation und Intel® UHD Graphics 620 mit 8 GB RAM und 512 GB ROM Speicher als auch in der Version AMD Ryzen™ 5 3500U und Radeon™ Vega 8 Graphics mit 8 GB RAM und 512 GB ROM Speicher in den österreichischen Fachhandel.

Homeoffice individuell und optimal gestalten

Zielgerichtete und bewusste Pausen helfen dabei, sich danach wieder besser auf anstehende Tasks und To-Dos konzentrieren zu können. Einen kurzen Abstecher an die frische Luft oder ein paar Minuten aufstehen und dehnen bringen den Kreislauf wieder in Schwung und versorgt den Körper mit frischem Sauerstoff. Anschließend kann leichter mit voller Power weitergearbeitet werden. Volle Power beim Arbeiten bietet auch die neue Huawei MateBook D-Serie sowie das Huawei MateBook X Pro. Ausgestattet mit einem AMD Ryzen™ Prozessor und Radeon™ Vega 8 Graphics, können die beiden Notebooks der neuen Huawei MateBook D-Serie starke Leistungen erbringen. Das Huawei MateBook X Pro geht als bisher leistungsstärkste Notebook von Huawei noch einen Schritt weiter und unterstützt zusätzlich mit dem unkonventionellen 3:2 Seitenverhältnis und dem Ultra FullView-Display mit Touch-Screen maximale Produktivität. Außerdem ist man dank der langanhaltenden Akkus der Huawei MateBooks auch nicht an eine Steckdose gebunden. Den Arbeitsplatz zeitweise in den Garten oder auf den Balkon zu verlegen, ist also problemlos möglich und frische Luft oder ein paar Sonnenstrahlen können so auch noch getankt werden.

© Huawei

Freizeit genießen für mehr Leistungsfähigkeit

Auch wenn Arbeits- und Wohnort beim Homeoffice eins werden, ist es umso wichtiger Freizeit und Beruf am Ende des Arbeitstages klar zu trennen. Wenn das Arbeitsgerät also zugeklappt wird, ist es an der Zeit den Tag für sich selbst zu nutzen. Ein neues Rezept auszuprobieren oder eine Online Fitnesseinheit bieten dabei einen guten Ausgleich zum Arbeitstag zu Hause. In beiden Fällen ist das Huawei MatePad Pro der optimale Begleiter. So kann man das Rezept, das vorhin am Smartphone entdeckt wurde, nun ganz einfach über die Multi-Screen-Collaboration Funktion am Tablet abrufen und in der Küche in die Tat umgesetzt werden. Das persönliche Workout kann außerdem mit dem Huawei MatePad Pro im Garten ausprobiert werden. So schafft man die perfekte Balance zwischen Arbeit und Freizeit auch innerhalb der eigenen vier Wänden.

© Huawei

Zukunftssicher mit der Huawei AppGallery und Multipath-Strategie

Die Huawei AppGallery ist der offizielle AppStore für Huawei Smartphones und Tablets und bereits der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Hier laden weltweit über 400 Millionen monatlich aktive Nutzer einfach und sicher Tausende von Apps herunter. Huaweis Ziel ist es, die AppGallery in Zusammenarbeit mit den weltweit innovativsten Entwicklern zu einer zukunftsweisenden, offenen App-Plattform zu machen, welche die Privatsphäre und die Sicherheit aller Benutzer gewährleitet und gleichzeitig ein einzigartiges Anwendererlebnis ermöglicht. Hierfür verfolgt das Unternehmen eine gezielte Strategie über verschiedene Pfade:

1. Wachsendes Angebot: Über die AppGallery lassen sich beliebte Apps und Spiele schnell und unkompliziert installieren. Ob Microsoft Office, Amazon Shopping oder Top-Games wie Asphalt 9 und Fortnite – die Vielfalt ist groß und wächst täglich. Lokale Experten-Teams arbeiten kontinuierlich daran, dass weitere wichtige Apps für den lokalen wie internationalen Markt in die AppGallery integriert werden. Dank der vierfachen Sicherheitsüberprüfung sind alle Apps in der AppGallery besonders sicher.

2. Quick Apps: Mit den Quick Apps hat Huawei die Idee der App-Nutzung weitergedacht. Die neue Art von Apps benötigt keine Installation auf dem Smartphone mehr, was kostbaren Speicher, wertvolle Systemressourcen und damit auch Energie spart. Updates sind nicht notwendig, die Quick Apps sind automatisch immer auf dem neuesten Stand. Nie war es einfacher und intuitiver, Apps zu nutzen. Die Quick Apps lassen sich im Quick App Center verwalten und auf Wunsch auf den Startbildschirm legen.

3. Phone Clone: Die auf Huawei Smartphones vorinstallierte App überträgt Kontakte, Anruflisten, Daten, Nachrichten, Anwendungen, Videos, Fotos und Einstellungen, einfach und sicher vom alten Smartphone auf die neue Huawei P40-Serie.

4. Direkter Download externer Apps: Auch auf beliebte Apps wie Facebook und WhatsApp sollen Kunden von Huawei nicht verzichten. Über die Huawei AppGallery gelangt man direkt zu den offiziellen Webseiten um den Download und die Installation der beliebten Apps zu starten.

Auch über Drittanbieter-Apps wie zum Beispiel „MoreApps“ werden Nutzer direkt auf die offizielle Webseite externer Anbieter geführt. Dort lässt sich die aktuelle Installationsdatei im gewohnten APK-Format kostenfrei herunterladen, installieren und die App wie gewohnt nutzen. Auf Wunsch können Anwender auch über alternative AppStores von Drittherstellern weitere Apps beziehen.

Preise und Verfügbarkeit

Huawei P40 Pro

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 999,00

• Speicherkonfiguration: 8GB + 256GB

• Verfügbare Farben: Ice White, Black, Silver Frost

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/p40-pro/

Huawei P40

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 799,00

• Speicherkonfiguration: 8GB + 128GB

• Verfügbare Farben: Ice White, Black, Silver Frost

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/p40/

Huawei P40 Pro+

• Verfügbar ab Sommer 2020

THuawei MateBook 13

• Unverbindlicher Richtpreis:

AMD Version für EUR 799,00

Intel Version für EUR 899,00

• Speicherkonfiguration:

AMD Ryzen™ 5 3500U, 8 GB RAM und 512 GB ROM, Radeon™ Vega 8

10th Generation Intel® Core™ i5-10210U, 8 GB RAM und 512 GB ROM, Intel® UHD Graphics 620

• Verfügbare Farben: Space Grey

• Verfügbarkeit: ab Juni im Fachhandel

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/laptops/matebook-13/

Huawei MateBook D14

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 699,00

• Speicherkonfiguration: AMD Ryzen™ 5 3500U, 8GB RAM/512 GB ROM

• Verfügbare Farben: Mystic Silver

• Verfügbarkeit: ab Mitte Mai im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/laptops/matebook-d-14-amd/

Huawei MateBook D15

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 649,00

• Speicherkonfiguration: AMD Ryzen™ 5 3500U, 8GB RAM/256 GB ROM

• Verfügbare Farben: Mystic Silver

• Verfügbarkeit: ab Mitte Mai im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/laptops/matebook-d-15-amd/

Huawei MateBook X Pro

• Speicherkonfiguration:

Intel® Core™ i5-10210U, 10. Generation, 16 GB RAM/512 GB ROM, NVIDIA® GeForce® MX250 2GB GDDR5 GPU, Touchscreen

Intel® Core ™ i7-10510U, 10. Generation, 16 GB RAM/1 TB ROM, NVIDIA® GeForce® MX250 2GB GDDR5 GPU, Touchscreen

• Verfügbare Farben: Space Grey

• Verfügbarkeit: seit Juni im im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

Huawei MatePad Pro

• Speicherkonfiguration: 6GB+128GB WiFi

• Verfügbare Farben: Midnight Grey

• Verfügbarkeit: ab Ende Mai im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern



¹Exklusiv für HUAWEI-Geräte, die NFC und EMUI 9.0 oder höher unterstützen.

Weitere Informationen zur Huawei Consumer Business Group:

