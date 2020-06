Maximale Konnektivität

Ab sofort gibt es beim Kauf eines Huawei P40 oder eines Huawei P40 Pro eine Huawei Watch GT 2e, 50 GB Huawei Cloud Speicher für ein Jahr und 3 Monate Huawei Music gratis dazu.

Smartphones und Smartwatches sind heute nicht mehr wegzudenken. Die Kombination beider Geräte machen den Alltag noch smarter. Ganz egal ob bei der regelmäßigen Sporteinheit oder als treuer Begleiter im Arbeitsalltag, die beiden Geräte unterstützen und vereinfachen das Leben. Huawei hat mit den Smartphones der Huawei P40-Serie und der neuen Huawei Watch GT 2e Geräte im Portfolio, die durch ihre Konnektivität überzeugen.

Für all jene, die das Huawei P40 oder das Huawei P40 Pro bis Ende Juni kaufen, gibt es eine Huawei Watch GT 2e kostenlos dazu. Zusätzlich erhalten Käufer 50 GB Huawei Cloud Speicher für ein Jahr und 3 Monate Huawei Music gratis dazu. Diese Aktion läuft ab 02. Juni bis 30. Juni bei ausgewählten Partnern und solange der Vorrat reicht.

© Huawei

Ein Duo das überzeugt

Die Flaggschiffe* der Huawei P40-Serie sind der ideale Partner, um das smarte Workout mit der Huawei Watch GT 2e zu perfektionieren. Außerdem können Anrufe direkt beantwortet und Nachrichten auf der Smartwatch angenommen werden. So informiert die Huawei Watch GT 2e unmittelbar über Neuigkeiten und empfängt Benachrichtigungen des Smartphones. Mit der Huawei Health App erhalten Nutzer einen detaillierten Einblick in ihre Aktivitäten und können via Smartphone-App ihre Sportaktivitäten tracken. Ein integrierter Musikspeicher ermöglicht, dass bis zu 500 Songs als Lokaldateien auf der Uhr gespeichert werden können.

Über die Smartwatch ist es nicht nur möglich Anrufe direkt anzunehmen, auch Benachrichtigungen für SMS, E-Mail, Kalender und soziale Medien können empfangen werden. Auch die Musik wird via der App gesteuert. Für wackelfreie Aufnahmen mit dem Smartphone verfügt die Huawei Watch GT 2e außerdem über eine Kamerafernsteuerung. So können Fotos und Videos direkt über die Smartwatch ausgelöst werden.

© Huawei

Das neue Fotowunder – Huawei startet in ein neues Zeitalter der visionären Fotografie

Die Huawei P40-Serie überzeugt durch ein fortschrittliches Ultra Vision Leica-Kamerasystem, das in Dreifach-und Vierfach-Kamera-Konfigurationen erhältlich ist. Die Weiterentwicklung der Leica Quad-Kamera im Huawei P40 Pro ist mit einer noch stärkeren SuperSensing Cine-Kamera und einer 3D-Tiefenerkennungskamera ausgestattet. In die gesamte Huawei P40-Serie ist ein Kirin 990 5G Chipset integriert, der beste 5G-Konnektivität mit robuster AI-Leistung und Energieeffizienz garantiert. Die OLED-Displays der neuen Huawei P40-Serie bieten außerdem atemberaubende Farben und eine brillante Anzeige. Die vom TÜV geprüfte und zertifizierte Huawei SuperCharge-Akkutechnologie überzeugt außerdem durch ihre Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Das Huawei P40 Pro+ und das Huawei P40 Pro haben einen 4200 mAh großen Akku. Das Huawei P40 verfügt über einen 3800 mAh Akku. Die High-End-Smartphones der Huawei P40-Serie unterstützen weiters erstmals die eSIM-Technologie für virtuelle SIM-Karten.

© Huawei

Huawei Watch GT 2e - Für noch individuelleren Sport

Präzises Positionierungssystem, Messung der Blutsauerstoffsättigung, Herzfrequenzüberwachung in Echtzeit und Aufzeichnung von Kalorienverbrauch sowie Dauer des Trainings: Mit der Huawei Watch GT 2e gibt es eine neue Smartwatch, die für Sportbegeisterte keinen Wunsch offen lässt. Neben einer Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen ist sie zum Tauchen geeignet, erkennt 15 verschiedene Sportmodi und bietet über 80 verschiedene Trackingmodi, darunter neue Trackingoptionen für Sportarten wie Klettern, Skateboarden und Surfen. Mit dem präzisen Positionierungssystem muss nach der Wanderung nicht auf mühsamste Art die virtuelle Karte studiert werden: die Smartwatch zeigt den genauen Standort sowie die zurückgelegte Strecke präzise an. Die Smartwatch sammelt zudem Statistiken über das Trainingsvolumen, die maximale Rate des Sauerstoffverbrauchs wird gemessen und bietet auch noch Vorschläge für Trainingsmaßnahmen: dadurch liefert der Hingucker am Handgelenk auch stets Gesundheitsinformationen.

Wie das Vorgängermodell, verfügt auch die Huawei Watch GT 2e über Huawei TruSeen™ und TruRelax™. So behalten Nutzer ihren Stresslevel fortlaufend im Blick und die intelligente Smartwatch hilft dabei, Blockaden und Anspannungen durch gezieltes Atemtraining zu lösen. Mit Huawei TruSleep™ 2.0 kann die Huawei Watch GT 2e außerdem den Schlaf monitoren und anhand häufiger Arten von Schlafproblemen Optimierungspotenzial aufzeigen. Dabei wird während des Schlafes die Herzfrequenz überwacht, die Atmung analysiert und die Schlafqualität anhand einer Punktzahl bewertet. Der starke Akku, dank Kirin A1, mit einer Laufzeit von bis zu zwei Wochen, kann mit dem aktiven Lebensstil der Nutzer Schritt halten. Die neue Energiesparfunktion kann die Batterieleistung außerdem gezielt anpassen, um so eine noch längere Leistung zu versprechen. Das TPU-Material sorgt für einen erhöhten Tragekomfort, auch beim Sport. Die Huawei Watch GT 2e verfügt außerdem über ein hochpräzises 1,39-Zoll-AMOLED-Touch-Display mit hoher Auflösung in Retina-Qualität.

© Huawei

Huawei Services – Nahtloses Musikentertainment und sichere Daten



1. Huawei Mobile Cloud: Mit der Huawei Mobile Cloud können Fotos, Videos, Kontakte, Notizen und andere wichtige Informationen gespeichert werden. Dadurch bleiben die Daten im Falle eines Verlustes gesichert. Die Daten können jederzeit und überall auf ein neues Gerät übertragen werden. Das Cloud Backup ist eine automatische und sichere Backup-Lösung. Außerdem sichert die Galeriedatensynchronisierung alle Fotos und Videos auf der Cloud automatisch und ermöglicht eine Synchronisation aller Huawei Geräte. So können Bilder und Videos in der Cloud auf jedem Gerät angezeigt, verwaltet und heruntergeladen werden. Huawei Drive ermöglicht das Speichern von Fotos, Audiodateien, Videos, Dokumente sowie komprimierte Dateien und Anwendungen des Smartphones in der Cloud. Über die Huawei ID oder über cloud.huawei.com kann der individuelle Cloud-Speicher verwaltet werden, um immer Zugriff zu den eigenen Dateien zu haben. So können im Falle eines Verlustes etwa die eigenen Dateien vom Gerät gelöscht werden.

2. Huawei Music: Mit mittlerweile über 160 Millionen Nutzern weltweit ist Huawei Music nun in 16 europäischen Ländern verfügbar, darunter auch in Österreich. Der Musik-Streamingdienst mit über 50 Millionen Titeln – das entspricht einem ununterbrochenen Musikerlebnis von über 300 Jahren und wurde von Huawei ins Leben gerufen, um auf zahlreichen Huawei Geräten nahtloses Entertainment zu bieten. Personalisierbare Playlisten und täglich neue Musikempfehlungen: Huawei Music bietet ein umfassendes Musik-Streaming-Angebot, das perfekt mit den Huawei Geräten, von Smartphones über Smartwatches bis hin zu Kopfhörern, abgestimmt ist. Die Wiedergabe kann individuell an das jeweilige Gerät angepasst und optimiert werden. Huawei Music ist um einen monatlichen Abo-Preis von EUR 9,99 erhältlich.

© Huawei

Zukunftssicher mit der Huawei AppGallery und Multipath-Strategie

Die Huawei AppGallery ist der offizielle AppStore für Huawei Smartphones und Tablets und bereits der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Hier laden weltweit über 400 Millionen monatlich aktive Nutzer einfach und sicher Tausende von Apps herunter. Huaweis Ziel ist es, die AppGallery in Zusammenarbeit mit den weltweit innovativsten Entwicklern zu einer zukunftsweisenden, offenen App-Plattform zu machen. Die Privatsphäre und Sicherheit aller Nutzer wird gewährleistet und ein einzigartiges Nutzererlebnis ermöglicht. Hierfür verfolgt das Unternehmen eine gezielte Strategie über verschiedene Pfade:

1. Wachsendes Angebot: Über die AppGallery lassen sich beliebte Apps und Spiele schnell und unkompliziert installieren. Ob Microsoft Office, Amazon Shopping oder Top-Games wie Asphalt 9 und Fortnite – die Vielfalt ist groß und wächst täglich. Lokale Experten-Teams arbeiten kontinuierlich daran, dass weitere wichtige Apps für den lokalen wie internationalen Markt in die AppGallery integriert werden. Dank der vierfachen Sicherheitsüberprüfung sind alle Apps in der AppGallery besonders sicher.

2. Quick Apps: Mit den Quick Apps hat Huawei die Idee der App-Nutzung weitergedacht. Die neue Art von Apps benötigt keine Installation auf dem Smartphone mehr, was kostbaren Speicher, wertvolle Systemressourcen und damit auch Energie spart. Updates sind nicht notwendig, die Quick Apps sind automatisch immer auf dem neuesten Stand. Nie war es einfacher und intuitiver, Apps zu nutzen. Die Quick Apps lassen sich im Quick App Center verwalten und auf Wunsch auf dem Startbildschirm fixieren.

3. Phone Clone: Die auf Huawei Smartphones vorinstallierte App überträgt Kontakte, Anruflisten, Daten, Nachrichten, Anwendungen, Videos, Fotos und Einstellungen einfach und sicher vom alten Smartphone auf die neue Huawei P40-Serie.

4. Direkter Download externer Apps: Auch auf beliebte Apps wie Facebook und WhatsApp sollen Kunden von Huawei nicht verzichten. Über die Huawei AppGallery gelangt man direkt zu den offiziellen Webseiten, um den Download und die Installation der beliebten Apps zu starten. Über Drittanbieter-Apps, wie zum Beispiel „MoreApps“, werden Nutzer direkt auf die offizielle Webseite externer Anbieter geführt. Dort lässt sich die aktuelle Installationsdatei im gewohnten APK-Format kostenfrei herunterladen, installieren und die App wie gewohnt nutzen. Auf Wunsch können Nutzer auch über alternative AppStores von Drittherstellern weitere Apps beziehen.

Preise und Verfügbarkeit



Huawei P40 Pro

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 999,00

• Speicherkonfiguration: 8GB + 256GB

• Verfügbare Farben: Ice White, Black, Silver Frost

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/p40-pro/

Huawei P40

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 799,00

• Speicherkonfiguration: 8GB + 128GB

• Verfügbare Farben: Ice White, Black, Silver Frost

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/p40/



Huawei Watch GT 2e

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 169,00

• Verfügbare Farben: Graphite Black, Lava Red, Mint Green

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/wearables/watch-gt-2e/



Website zur Promo Aktion

https://consumer.huawei.com/at/promo/p40pro-bundle/



*Die Huawei P40 Flaggschiffe: Huawei P40, Huawei P40 Pro und Huawei P40 Pro+

Die vollständige Huawei P40-Serie: Huawei P40 lite E, Huawei P40 lite, Huawei P40, Huawei P40 Pro und Huawei P40 Pro+

Weitere Informationen zur Huawei Consumer Business Group:

• Webseite: http://consumer.huawei.com/at

• Facebook: http://www.facebook.com/HuaweimobileAT

• Instagram: https://www.instagram.com/huaweimobileat/

• YouTube: https://www.youtube.com/user/HuaweiDeviceCo