Mit Huawei sind die Liebsten nur einen Knopfdruck entfernt

Video Calls sind in Zeiten von Social Distancing wichtiger denn je.

Huawei unterstützt seine Nutzer dabei und macht es leicht mit den Liebsten im stetigen Kontakt zu bleiben. Verschiedene Geräte wie Smartphones, Tablets und Notebooks sind dabei der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Die neue Huawei P40-Serie mit integrierter Wi-Fi 6 Plus Technologie und der innovativen Multi-Screen-Collaboration Funktion ermöglichen eine nahtlose Zusammenarbeit der verschiedensten Huawei Geräte und einfachste Navigation zwischen Smartphone, Tablet und Notebook. Mit Huawei und der innovativen Multi-Screen-Collaboration Funktion sind die Liebsten außerdem immer nur einen Klick entfernt.

Video Calls und Screen Sharing in hervorragender HD-Qualität

Video Calls mit KollegInnen, Freunden und mit der Familie sind beliebter denn je. In Zeiten von Social Distancing helfen Videos in hervorragender Qualität den Liebsten virtuell ganz nahe zu sein. Mit der neuen Huawei P40-Serie werden Laptopbildschirm und Smartphone Display eins: die innovative Technologie ermöglicht eine Symbiose der beiden Geräte.

Huawei MeeTime ermöglicht außerdem, als vorinstallierte App, Videogespräche direkt von Huawei Gerät zu Huawei Gerät in einer Auflösung von bis zu kristallklaren 1080p – und das auch bei schwachen Mobilfunk- oder Wi-Fi-Empfang. Außerdem ist es mit Huawei MeeTime möglich, den Bildschirm schnell und einfach mit dem Gesprächspartner zu sharen. So können Informationen leicht geteilt und während eines Gesprächs besprochen werden. Bei schlechter Netzwerkqualität verwendet Huawei MeeTime eine innovative Auflösungstechnologie, um den Verlust der Videoqualität in Echtzeit auszugleichen und sich dynamisch an Schwankungen der Übertragungsrate anzupassen - so wird eine durchgehend hervorragende Qualität garantiert. Auch Chatnachrichten, die über ein Smartphone der Huawei P40-Serie verschickt werden, können mit der Multi-Screen-Collaboration Technologie rasch und unkompliziert über die Laptop Tastatur verfasst werden. Weiters launcht Huawei die neue Technologie Huawei Link Turbo. Dabei wird je nach Netzwerkqualität automatisch von Wi-Fi auf LTE gewechselt und ermöglicht so störungsfreie Video Calls.

Mit Huawei MeeTime ist es außerdem möglich auch mit Geräten von Drittanbietern Video Calls in hervorragender Qualität zu führen. Als wären diese in das Huawei Ökosystem integriert. Immer mehr Drittanbieter bieten auch Huawei MeeTime an, so auch die Kandao Meeting 360°-Konferenzkamera oder verschiedene Drift Ghost 4K Action Kameras. Huawei MeeTime unterstützt eine End-to-End-Verschlüsselung. Alle Video- und Audioanrufe, die über den Dienst getätigt werden, sind so standardmäßig verschlüsselt. Eine gesicherte Privatsphäre bei Videoanrufen ist damit sichergestellt. Wenn das Gerät per Huawei ID angemeldet ist, kann ein Kontakt, dessen Gerät Huawei MeeTime unterstützt, per Knopfdruck angerufen werden. Die vorinstallierte App, Huawei MeeTime, wird auch bald in Österreich verfügbar sein.

Bildqualität auf höchster Stufe mit dem Huawei P40 Pro

Die innovative Kombination aus einer neuen hochauflösenden 32MP Frontkamera mit Autofokus und einer IR-Tiefenkamera arbeitet eng zusammen, um ein hervorragendes Selfie mit natürlichen Bokeh-Effekten zu erzeugen. Die intelligente Optimierung von Lichtverhältnissen, Hautfarbe und Texturdetails ist jetzt noch präziser und individueller, für noch bessere Selfies. Auch schlechte Lichtverhältnisse sind für Huawei kein Problem. Dank der Gesichtserkennungstechnologie und der Optimierung der Front Kamera, können Video Calls auch in dunklen Räumen abgehalten werden. Videoaufnahmen sind mit der Frontkamera in gestochen scharfer 4k Qualität möglich.

Zukunftssicher mit der Huawei AppGallery und Multipath-Strategie

Die Huawei AppGallery ist der offizielle AppStore für Huawei Smartphones und Tablets und bereits der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Hier laden weltweit über 400 Millionen monatlich aktive Nutzer einfach und sicher Tausende von Apps herunter. Huaweis Ziel ist es, die AppGallery in Zusammenarbeit mit den weltweit innovativsten Entwicklern zu einer zukunftsweisenden, offenen App-Plattform zu machen. Die Privatsphäre und Sicherheit aller Nutzer wird gewährleistet und ein einzigartiges Nutzererlebnis ermöglicht. Hierfür verfolgt das Unternehmen eine gezielte Strategie über verschiedene Pfade:

1. Wachsendes Angebot: Über die AppGallery lassen sich beliebte Apps und Spiele schnell und unkompliziert installieren. Ob Microsoft Office, Amazon Shopping oder Top-Games wie Asphalt 9 und Fortnite – die Vielfalt ist groß und wächst täglich. Lokale Experten-Teams arbeiten kontinuierlich daran, dass weitere wichtige Apps für den lokalen wie internationalen Markt in die AppGallery integriert werden. Dank der vierfachen Sicherheitsüberprüfung sind alle Apps in der AppGallery besonders sicher.

2. Quick Apps: Mit den Quick Apps hat Huawei die Idee der App-Nutzung weitergedacht. Die neue Art von Apps benötigt keine Installation auf dem Smartphone mehr, was kostbaren Speicher, wertvolle Systemressourcen und damit auch Energie spart. Updates sind nicht notwendig, die Quick Apps sind automatisch immer auf dem neuesten Stand. Nie war es einfacher und intuitiver, Apps zu nutzen. Die Quick Apps lassen sich im Quick App Center verwalten und auf Wunsch auf dem Startbildschirm fixieren.

3. Phone Clone: Die auf Huawei Smartphones vorinstallierte App überträgt Kontakte, Anruflisten, Daten, Nachrichten, Anwendungen, Videos, Fotos und Einstellungen einfach und sicher vom alten Smartphone auf die neue Huawei P40-Serie.

4. Direkter Download externer Apps: Auch auf beliebte Apps wie Facebook und WhatsApp sollen Kunden von Huawei nicht verzichten. Über die Huawei AppGallery gelangt man direkt zu den offiziellen Webseiten, um den Download und die Installation der beliebten Apps zu starten. Über Drittanbieter-Apps, wie zum Beispiel „MoreApps“, werden Nutzer direkt auf die offizielle Webseite externer Anbieter geführt. Dort lässt sich die aktuelle Installationsdatei im gewohnten APK-Format kostenfrei herunterladen, installieren und die App wie gewohnt nutzen. Auf Wunsch können Nutzer auch über alternative AppStores von Drittherstellern weitere Apps beziehen.

Preise und Verfügbarkeit

Huawei P40 Pro

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 999,00

• Speicherkonfiguration: 8GB + 256GB

• Verfügbare Farben: Ice White, Black, Silver Frost

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/p40-pro/

Huawei P40

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 799,00

• Speicherkonfiguration: 8GB + 128GB

• Verfügbare Farben: Ice White, Black, Silver Frost

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/p40/

Huawei P40 Pro+

• Verfügbar ab Sommer 2020

Huawei MateBook D14

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 699,00

• Speicherkonfiguration: AMD Ryzen™ 5 3500U, 8GB RAM/512 GB ROM

• Verfügbare Farben: Mystic Silver

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/de/laptops/matebook-d-14-amd/

Huawei MateBook D15

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 649,00

• Speicherkonfiguration: AMD Ryzen™ 5 3500U, 8GB RAM/256 GB ROM

• Verfügbare Farben: Mystic Silver

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/de/laptops/matebook-d-15-amd/

Huawei MateBook X Pro

• Speicherkonfiguration:

Intel® Core™ i5-10210U, 10. Generation, 16 GB RAM/ 512 GB ROM, Touchscreen

Intel® Core™ i5-10210U, 10. Generation, 16 GB RAM/512 GB ROM, NVIDIA® GeForce® MX250 2GB GDDR5 GPU, Touchscreen

Intel® Core ™ i7-10510U, 10. Generation, 16 GB RAM/1 TB ROM, NVIDIA® GeForce® MX250 2GB GDDR5 GPU, Touchscreen

• Verfügbare Farben: Space Grey

• Verfügbarkeit: seit Juni im Fachhandel

Huawei MatePad Pro

• Speicherkonfiguration: 6GB+128GB WiFi

• Verfügbare Farben: Midnight Grey

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel

