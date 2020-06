Neue Suchfunktion revolutioniert Huawei Smartphones

Nachrichten, Bilder oder Apps – Huawei Petal Search erleichtert den Nutzeralltag.

Huawei erobert im April 2020 den ersten Platz bei den weltweiten Smartphone-Verkäufen, wird von der Boston Consulting Group auf Platz 6 der weltweit „Most Innovative Companies 2020“ gelistet und bietet mit seiner Suchfunktion eine neue, intuitive Art der Suche. Das zentrale, in den Startbildschirm eingebettete Widget ist ab sofort auf allen neuen Smartphones der aktuellen Huawei P40-Serie vorinstalliert. Wer bereits ein Huawei P40 Pro, Huawei P40, Huawei P40 lite, Huawei P40 lite E oder Huawei P40 Lite 5G besitzt, bekommt zeitnah ein kostenloses Update. Huawei Petal Search erweitert das stetig wachsende Angebot der Huawei AppGallery und untermauert das Ziel, ein eigenes Ökosystem als vielversprechende Alternative nachhaltig zu etablieren.

Alle Informationen auf Knopfdruck: Stets aktuell und sicher

Mit der Suchfunktion können Nutzer alle Inhalte – seien es Nachrichten, Bilder, beliebte Internetvideos, aktuelle Musiktitel oder auch einfach die Lieblings-App – auf dem Smartphone mit nur einem Klick suchen und finden. Dahinter steckt ein vollautomatisierter Algorithmus, der von Huawei in Zusammenarbeit mit den führenden europäischen Suchmaschinen entwickelt worden ist. So garantiert Huawei seinen Nutzern, dass immer die besten Ergebnisse basierend auf Zeit, Relevanz, Zuverlässigkeit der Quelle und weiteren Faktoren angezeigt werden. Der Datenschutz hat dabei stets oberste Priorität.

Das Huawei Zukunftsversprechen versichert, dass der Nutzer, neben vielen Top-Apps* und der gewohnten, auf Android Open Source Project basierenden, EMUI-Oberfläche, auch zuverlässig Sicherheitsupdates bekommt und für sein Gerät die zweijährige Herstellergarantie gilt. Als zusätzliches Angebot von Huawei hilft der kostenlose VIP Service (auf Wunsch) in über 400 teilnehmenden Stores ausgewählter Handelspartner bei der Ersteinrichtung und dem Datentransfer auf das neue Huawei Smartphone.

Marktanalyse: Huawei wächst zum weltgrößten Smartphone-Hersteller

Laut dem unabhängigen Marktforschungsinstitut Counterpoint Research weist Huawei im April 2020 einen Anteil von 21,4 Prozent am weltweiten Smartphone-Markt vor. Damit erobert das Technologieunternehmen erstmals die Spitzenposition im Smartphone-Bereich.

Innovation als treibende Kraft

Die renommierte Boston Consulting Group veröffentlichte jüngst ihren jährlich erscheinenden Bericht „The Most Innovative Companies 2020“, in dem die weltweit 50 innovativsten Unternehmen angeführt werden. Huawei konnte Platz 6 im Ranking einnehmen und untermauert somit die Bedeutung von Research and Development für das Unternehmen. So wurden im Jahr 2019 15.3% des Gesamtumsatzes in R&D investiert – in den letzten 10 Jahren wurden in Summe mehr als 85 Milliarden US-Dollar in R&D investiert.

Sportliches Angebot: Attraktives Huawei Bundle

Aktuell gibt es beim Kauf eines Huawei P40 oder eines Huawei P40 Pro eine Huawei Watch GT 2e, 50 GB Huawei Cloud Speicher für ein Jahr und 3 Monate Huawei Music gratis dazu. Diese Aktion läuft noch bis 30. Juni bei ausgewählten Partnern und solange der Vorrat reicht.

Huawei Services – Nahtloses Musikentertainment und sichere Daten

1. Huawei Mobile Cloud: Mit der Huawei Mobile Cloud können Fotos, Videos, Kontakte, Notizen und andere wichtige Informationen gespeichert werden. Dadurch bleiben die Daten im Falle eines Verlustes gesichert. Die Daten können jederzeit und überall auf ein neues Gerät übertragen werden. Das Cloud Backup ist eine automatische und sichere Backup-Lösung. Außerdem sichert die Galeriedatensynchronisierung alle Fotos und Videos auf der Cloud automatisch und ermöglicht eine Synchronisation aller Huawei Geräte. So können Bilder und Videos in der Cloud auf jedem Gerät angezeigt, verwaltet und heruntergeladen werden. Huawei Drive ermöglicht das Speichern von Fotos, Audiodateien, Videos, Dokumente sowie komprimierte Dateien und Anwendungen des Smartphones in der Cloud. Über die Huawei ID oder über cloud.huawei.com kann der individuelle Cloud-Speicher verwaltet werden, um immer Zugriff zu den eigenen Dateien zu haben. So können im Falle eines Verlustes etwa die eigenen Dateien vom Gerät gelöscht werden.

2. Huawei Music: Mit mittlerweile über 160 Millionen Nutzern weltweit ist Huawei Music nun in 16 europäischen Ländern verfügbar, darunter auch in Österreich. Der Musik-Streamingdienst mit über 50 Millionen Titeln – das entspricht einem ununterbrochenen Musikerlebnis von über 300 Jahren und wurde von Huawei ins Leben gerufen, um auf zahlreichen Huawei Geräten nahtloses Entertainment zu bieten. Personalisierbare Playlisten und täglich neue Musikempfehlungen: Huawei Music bietet ein umfassendes Musik-Streaming-Angebot, das perfekt mit den Huawei Geräten, von Smartphones über Smartwatches bis hin zu Kopfhörern, abgestimmt ist. Die Wiedergabe kann individuell an das jeweilige Gerät angepasst und optimiert werden. Huawei Music ist um einen monatlichen Abo-Preis von EUR 9,99 erhältlich.

Zukunftssicher mit der Huawei AppGallery und Multipath-Strategie

Die Huawei AppGallery ist der offizielle AppStore für Huawei Smartphones und Tablets und bereits der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Hier laden weltweit über 420 Millionen monatlich aktive Nutzer einfach und sicher Tausende von Apps herunter. Huaweis Ziel ist es, die AppGallery in Zusammenarbeit mit den weltweit innovativsten Entwicklern zu einer zukunftsweisenden, offenen App-Plattform zu machen. Die Privatsphäre und Sicherheit aller Nutzer wird gewährleistet und ein einzigartiges Nutzererlebnis ermöglicht. Hierfür verfolgt das Unternehmen eine gezielte Strategie über verschiedene Pfade:

1. Wachsendes Angebot: Über die AppGallery lassen sich beliebte Apps und Spiele schnell und unkompliziert installieren. Ob Microsoft Office, Amazon Shopping oder Top-Games wie Asphalt 9 und Fortnite – die Vielfalt ist groß und wächst täglich. Lokale Experten-Teams arbeiten kontinuierlich daran, dass weitere wichtige Apps für den lokalen wie internationalen Markt in die AppGallery integriert werden. Dank der vierfachen Sicherheitsüberprüfung sind alle Apps in der AppGallery besonders sicher.

2. Quick Apps: Mit den Quick Apps hat Huawei die Idee der App-Nutzung weitergedacht. Die neue Art von Apps benötigt keine Installation auf dem Smartphone mehr, was kostbaren Speicher, wertvolle Systemressourcen und damit auch Energie spart. Updates sind nicht notwendig, die Quick Apps sind automatisch immer auf dem neuesten Stand. Nie war es einfacher und intuitiver, Apps zu nutzen. Die Quick Apps lassen sich im Quick App Center verwalten und auf Wunsch auf dem Startbildschirm fixieren.

3. Phone Clone: Die auf Huawei Smartphones vorinstallierte App überträgt Kontakte, Anruflisten, Daten, Nachrichten, Anwendungen, Videos, Fotos und Einstellungen einfach und sicher vom alten Smartphone auf die neue Huawei P40-Serie.

4. Direkter Download externer Apps: Auch auf beliebte Apps wie Facebook und WhatsApp sollen Kunden von Huawei nicht verzichten. Über die Huawei AppGallery gelangt man direkt zu den offiziellen Webseiten, um den Download und die Installation der beliebten Apps zu starten. Über Drittanbieter-Apps, wie zum Beispiel „MoreApps“, werden Nutzer direkt auf die offizielle Webseite externer Anbieter geführt. Dort lässt sich die aktuelle Installationsdatei im gewohnten APK-Format kostenfrei herunterladen, installieren und die App wie gewohnt nutzen. Zusätzlich gibt es nun die Möglichkeit Apps mittels Huawei Petal Search App oder Widget zu finden und herunterzuladen. Auf Wunsch können Nutzer auch über alternative AppStores von Drittherstellern weitere Apps beziehen.

*Google Apps sowie bestimmte andere Apps sind nicht verfügbar. Farben, Formen, Interface und Funktionen dienen nur als Muster. Aussehen und Funktionen des Produkts können abweichen. Das Android™-Roboter-Logo wurde aus einer von Google erstellten und geteilten Arbeit reproduziert oder geändert und wird gemäß den Bedingungen der Creative Commons 3.0-Lizenz für die Namensnennung verwendet. Android™ ist eine Marke von Google LLC.

Preise und Verfügbarkeit



Huawei P40 Pro

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 999,00

• Speicherkonfiguration: 8GB + 256GB

• Verfügbare Farben: Ice White, Black, Silver Frost

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/p40-pro/

Huawei P40

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 799,00

• Speicherkonfiguration: 8GB + 128GB

• Verfügbare Farben: Ice White, Black, Silver Frost

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/p40/

Huawei Watch GT 2e

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 169,00

• Verfügbare Farben: Graphite Black, Lava Red, Mint Green

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/wearables/watch-gt-2e/

Website zur Promo Aktion

https://consumer.huawei.com/at/promo/p40pro-bundle/

Hier der Bericht „The Most Innovative Companies 2020“ der Boston Consulting Group.

