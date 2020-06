Stilvolles Design, inspiriert von natürlicher Funktionalität

„Mode ist vergänglich, Stil niemals.“ – meinte schon Coco Chanel. Heute ist dieses Zitat aktueller denn je.

Denn mit stilsicheren Accessoires wird jeder Auftritt zum Glanzmoment. Angeregt von den Formen der Natur, besticht das Design der neu präsentierten Huawei P40-Serie außerdem durch stilvolle Funktionalität. Neben dem Quad-Curve Overflow Display zeichnen sich die neuen Huawei Flaggschiff-Modelle* durch Präzisionstechnik, wie den extrem dünnen Einfassungen, aus. Die Huawei P40-Serie ist sowohl in der stylisch schimmernden Farbe Ice White als auch in zeitlosem glänzenden Black erhältlich und als metallisch-modernen mattem Silver Frost. Damit vereint das Design zeitlosen Stil mit modischen Trends und wird zum täglichen Accessoire.

© Huawei

Nahezu grenzenlos: das neue Huawei Quad-Curve Overflow Display

Sowohl das Huawei P40 Pro als auch das Huawei P40 Pro+ sind mit dem branchenweit ersten vierfach gekrümmten Display ausgestattet, dem Huawei Quad-Curve Overflow Display. Als Neuerung wartet das Display mit einer halbrunden Kante an allen vier Seiten auf, die an eine Wasseroberfläche am Überlaufrand einer Tasse erinnert – und ist damit nicht nur, wie bisher gewohnt, an der linken und rechten Seite gewölbt sondern an allen vier Kanten. Die superschmalen Einfassungen und die stromlinienförmigen runden Ecken sorgen für einen nahezu randlosen Look, der neben seiner Designästhetik auch ergonomischen Halt bietet. Ein verbesserter Fingerabdruck-Scanner, der direkt in das Display integriert ist, ermöglicht eine noch schnellere biometrische Authentifizierung, ohne das organische Oberflächendesign zu unterbrechen.

© Huawei

Kameralinsen als Diamanthighlights

Das Design der Kameraanordnung der neuen Huawei P40-Serie bleibt durch das neue Ultra Vision Leica-Kamerasystem dem gewohnten Matrixdesign der Huawei P-Serie treu. Ein All-in-One-Kameramodul integriert alle Kamerakomponenten auf der Rückseite des Smartphones, das je nach Modell in Dreifach-, Vierfach- oder Fünffach-Kamera-Konfiguration erhältlich ist. Das integrierte "Vulkan"-Design des Huawei P40 Pro+ schafft es, die Wölbung des rechteckigen Leica-Hauptkameramoduls auf der Rückseite zu minimieren. In Kombination mit den detailreichen Kamerafunktionen reflektiert das Design Licht und Schatten zueinander, sodass die Kamera wie ein Diamant funkelt und zum Accessoire wird.

© Huawei

Zukunftssicher mit der Huawei AppGallery und Multipath-Strategie

Die Huawei AppGallery ist der offizielle AppStore für Huawei Smartphones und Tablets und bereits der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Hier laden weltweit über 400 Millionen monatlich aktive Nutzer einfach und sicher Tausende von Apps herunter. Huaweis Ziel ist es, die AppGallery in Zusammenarbeit mit den weltweit innovativsten Entwicklern zu einer zukunftsweisenden, offenen App-Plattform zu machen. Die Privatsphäre und Sicherheit aller Nutzer wird gewährleistet und ein einzigartiges Nutzererlebnis ermöglicht. Hierfür verfolgt das Unternehmen eine gezielte Strategie über verschiedene Pfade:

© Huawei

1. Wachsendes Angebot: Über die AppGallery lassen sich beliebte Apps und Spiele schnell und unkompliziert installieren. Ob Microsoft Office, Amazon Shopping oder Top-Games wie Asphalt 9 und Fortnite – die Vielfalt ist groß und wächst täglich. Lokale Experten-Teams arbeiten kontinuierlich daran, dass weitere wichtige Apps für den lokalen wie internationalen Markt in die AppGallery integriert werden. Dank der vierfachen Sicherheitsüberprüfung sind alle Apps in der AppGallery besonders sicher.

2. Quick Apps: Mit den Quick Apps hat Huawei die Idee der App-Nutzung weitergedacht. Die neue Art von Apps benötigt keine Installation auf dem Smartphone mehr, was kostbaren Speicher, wertvolle Systemressourcen und damit auch Energie spart. Updates sind nicht notwendig, die Quick Apps sind automatisch immer auf dem neuesten Stand. Nie war es einfacher und intuitiver, Apps zu nutzen. Die Quick Apps lassen sich im Quick App Center verwalten und auf Wunsch auf dem Startbildschirm fixieren.

3. Phone Clone: Die auf Huawei Smartphones vorinstallierte App überträgt Kontakte, Anruflisten, Daten, Nachrichten, Anwendungen, Videos, Fotos und Einstellungen einfach und sicher vom alten Smartphone auf die neue Huawei P40-Serie.

4. Direkter Download externer Apps: Auch auf beliebte Apps wie Facebook und WhatsApp sollen Kunden von Huawei nicht verzichten. Über die Huawei AppGallery gelangt man direkt zu den offiziellen Webseiten, um den Download und die Installation der beliebten Apps zu starten. Über Drittanbieter-Apps, wie zum Beispiel „MoreApps“, werden Nutzer direkt auf die offizielle Webseite externer Anbieter geführt. Dort lässt sich die aktuelle Installationsdatei im gewohnten APK-Format kostenfrei herunterladen, installieren und die App wie gewohnt nutzen. Auf Wunsch können Nutzer auch über alternative AppStores von Drittherstellern weitere Apps beziehen.

Preise und Verfügbarkeit

Huawei P40 Pro

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 999,00

• Speicherkonfiguration: 8GB + 256GB

• Verfügbare Farben: Ice White, Black, Silver Frost

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/p40-pro/

Huawei P40

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 799,00

• Speicherkonfiguration: 8GB + 128GB

• Verfügbare Farben: Ice White, Black, Silver Frost

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/p40/

Huawei P40 Pro+

• Verfügbar ab Sommer 2020



*Die Huawei P40 Flaggschiffe: Huawei P40, Huawei P40 Pro und Huawei P40 Pro+

Die vollständige Huawei P40-Serie: Huawei P40 lite E, Huawei P40 lite, Huawei P40, Huawei P40 Pro und Huawei P40 Pro+

