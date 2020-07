Eric Berger im Interview

Mit der Präsentation der neuen Huawei Smartphone-Flaggschiffe, hat das Technologieunternehmen bereits im Frühjahr für Aufmerksamkeit gesorgt.

Besonders im Zentrum stand dabei die Kameraleistung der neuen Huawei P40-Serie. Huawei bietet seinen Nutzern nicht nur technologisch wegweisende Hardware, sondern möchte auch aktiv dazu beitragen, dass die Smartphone-Kameraleistung erprobt und erlebt wird. Huawei ruft deshalb auch heuer wieder zum internationalen Smartphone-Fotowettbewerb, dem Next-Image Award 2020, auf. Bis zum 31. Juli können Nutzer ihre besten Werke einreichen.

Der Wettbewerb richtet sich an alle Fotografie-Enthusiasten aus Österreich, die ein Huawei Smartphone besitzen. Eric Berger, Geschäftsführer der renommierten LIK Akademie und Herausgeber des FOTOCULT Magazins, stand im Rahmen des Huawei Next-Image Award 2020 Rede und Antwort.

© Huawei

Die LIK Akademie für Foto und Design. Eine private Schule für Fotografie, Film und Medien ermöglicht es Fotografen und Fotografinnen sich weiterzuentwickeln. Was ist Ihrer Ansicht nach essenziell, um Fotografie zu erlernen?

Berger: Das Wesentlichste beim Fotografieren ist es, den Bildinhalt perfekt im Ausschnitt zu komponieren und im richtigen Moment auszulösen. So schafft man bemerkenswerte Fotos. Die technischen Grundlagen müssen durch kontinuierliches Trainieren / Fotografieren in Fleisch und Blut übergehen, damit man sich kreativ weiterentwickeln kann. An der LIK Akademie für Foto und Design üben wir dies täglich und erweitern anhand von fotografischen und gestalterischen Aufgaben die kreativen Fähigkeiten unserer Studentinnen und Studenten. Die Mischung aus der Vermittlung von fotografisch, filmisch und gestalterisch didaktischen Inhalten gepaart mit Hands-On-Workshops und Praxis-Aufgaben führt zur Weiterentwicklung. Wir sind stolz auf die Ergebnisse, die unsere Absolventinnen und Absolventen am Ende des Schuljahres präsentieren.

Wieviel Anteil an einem gelungenen Foto hat das Können des Fotografen/der Fotografin? Wieviel das Equipment?

Berger: Es ist natürlich ein wichtiger Fakt, dass das Equipment einwandfreie Ergebnisse liefert und eine professionelle Zuverlässigkeit aufweist. Aus meiner Sicht sind jedoch immer noch die Fotografin und der Fotograf für das Ergebnis des Fotos entscheidend. Es ist hier schwer einen Prozentsatz zu nennen, denn letztendlich ist es das perfekte Zusammenspiel aus beidem. Ein gutes Equipment liefert nicht zwangsläufig gute Ergebnisse. Die Fotografin oder der Fotograf macht das Bild.

Smartphones, wie das Huawei P40 Pro, ermöglichen es jeder und jedem Fotos in bester Qualität zu machen. Sehen Sie hier auch Potential für professionelle Fotografie?

Berger: Bereits die Vorgängermodelle waren bei mir schon im Einsatz und ich nutze persönlich aktuell das Huawei P40 Pro. In erster Linie für Reisejournalismus und Street-Fotografie. Auch im Modebereich habe ich damit erste Versuche gemacht, die sehr überzeugend waren. Ich bin überzeugt, dass in vielen Bereichen der professionellen Fotografie bald auch das Smartphone, wenn es über die Qualität, wie das Huawei P40 Pro gepaart mit Leica Kameras verfügt, eine wichtige Rolle spielen wird.

Was macht einen guten Smartphone-Fotografen bzw. -Fotografin aus?



Berger: Das er oder sie so viel wie möglich fotografiert und übt, mit dem Smartphone vertraut ist, alle Funktionen kennt und ständig für das Foto seines Lebens bereit ist.

Huawei und Leica arbeiten nun schon einige Jahre zusammen. Was macht die Leica-Objektive der Huawei P40-Serie so außergewöhnlich?

Berger: Leica ist bekannt für die beste Qualität seiner Kameras und Objektive. Seit Oskar Barnack mit der Ur-Leica die erste Kleinbildkamera der Welt geschaffen hat, ist die Marke für Leistung und Verlässlichkeit weltbekannt.

Was sind Ihre persönlichen Tipps, um ein perfektes Portrait mit dem eigenen Smartphone zu machen?



Berger: Ich persönlich mache es mir so leicht wie möglich und aktiviere den Portraitmodus. Mit diesem Modus ist ein schönes Bokeh bereits vorgegeben. Außerdem sollte man die leichte Telebrennweite nutzen und vor allem mit der portraitierten Person vor der Linse sprechen.

Worauf sollte man achten, wenn man das Zoom verwendet?

Berger: Das bei Verwendung der Telebrennweite ein absolut ruhiges Fotografieren oder Auflegen des Smartphones auf eine stabile Oberfläche von Vorteil ist. Jedoch ist die Bildstabilisierung des Huawei P40 Pro bereits sehr weit fortgeschritten. Das funktioniert heute schon viel besser als noch vor einigen Jahren.

Was ist beim Fotografieren von Landschaften zu beachten?



Berger: Das Wichtigste in der Landschaftsfotografie ist das Licht. Die frühe Morgensonne oder spätes Abendlicht betonen nicht nur Strukturen und unterstreichen Farben, sie erlauben auch farblich ansprechende Stimmungen. Bei Landschaften sollte man sich etwas Spannendes in den Vordergrund holen, um bei Weitwinkelaufnahmen die Tiefe zu betonen. Auch auf die Lage des Horizonts zu achten ist bei Landschaftsfotografie essenziell.

Welches sind Ihre 5 besten Tipps für Smartphone-Fotografie? Was verwenden Sie am häufigsten?

Berger:

1. Die wichtigste Regel ist: Halte das Smartphone immer fotografierbereit – und trainiere täglich.

2. Scheu dich nicht vor ungewöhnlichen Perspektiven und setze selbst ausgewählte Konzepte um.

3. Löse bewusst und ruhig aus.

4. Beobachte das Licht, die Richtung und Stimmung

5. Fokussiere dich auf deine Freude an der Fotografie

Alle Nutzer eines Huawei Smartphones können ihr Lieblings-Foto online in sechs Kategorien (Near Far, Good Night, Hello, Life!, Faces, Live Moments und Storyteller) einreichen und damit am weltweit größten Smartphone-Foto- und Videowettbewerb teilnehmen, der erst 2019 über 500.000 Teilnehmer versammelte.

Die Jury, bestehend aus weltweit renommierten Fotografen, kürt die Gewinner – auf diese warten Geldpreise in Höhe von bis zu 10.000 US-Dollar, sowie viele weitere attraktive Preise.

Die Teilnahme am Huawei Next-Image Award 2020 erfolgt über folgende Webseite: https://gallery.consumer.HUAWEI.com