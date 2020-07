Für jede Kategorie die passende Kamera-Funktion

Huawei ruft auf, die Vielzahl an Kamera-Features beim internationalen Smartphone-Fotowettbewerb zu erkunden.

Die Vielfalt der Huawei Smartphone-Kameras zu erkunden und dabei nicht nur atemberaubende Momente einfangen, kann zu einem wahren Abenteuer werden. Doch nun haben Huawei Nutzer auch noch die Möglichkeit im Zuge des Huawei Next-Image Awards 2020 tolle Preise zu gewinnen. Erst 2019 versammelte der Wettbewerb über 500.000 Teilnehmer, was ihn weltweit zum größten seiner Art machte. Auch dieses Jahr fordert das Technologieunternehmen seine Nutzer wieder auf, die Möglichkeiten der Smartphone-Fotografie zu testen und zu erleben.

Bis zum 31. Juli 2020 können Fans der Huawei-Kameraleistung ihre Werke in sechs Kategorien (Near Far, Good Night, Hello Life!, Faces, Live Moments und Storyteller) einreichen und haben die Chance auf tolle Preise. Als Hauptgewinn wartet ein Huawei P40 Pro und ein Geldpreis von insgesamt 10.000 US-Dollar. Die jeweiligen Kategorie-Lieblinge erhalten ein Huawei P40 Pro und 1.000 US-Dollar. Weiters werden Förderpreise und Ehrenpreise vergeben. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2020 (18.00 Uhr MEZ).

„Jede der sechs Kategorien bietet viele Möglichkeiten und spornen an, Smartphone-Fotografie unter einem neuen Blickwinkel zu sehen. Mit den Flaggschiffen der Huawei P40 Serie erkunden unsere Studentinnen und Studenten bereits die Welt der Fotografie und wir sind gespannt auf die großartigen Ergebnisse, denn das Huawei P40 Pro macht es besonders einfach, einzigartige Fotografien zu erstellen“,so Eric Berger, Geschäftsführer der LIK Akademie und Herausgeber des FOTOCULT Magazins sowie langjähriger Kooperationspartner von Huawei.

Sechs Kategorien: Und für jede Rubrik die passende Kamera-Funktion

Die Kunst der Fotografie ist Momente in einer Art und Weise einzufangen, sodass die Geschichte dazu erlebbar wird. Mit dem Huawei Next-Image Award 2020 ermutigt Huawei seine Nutzer dazu, ihre Umwelt samt aller Details wahrzunehmen und einzufangen. Mit sechs verschiedenen Kategorien und unterschiedlichen Medienformaten möchte Huawei die Smartphone-Fotografen anregen, die Vielfalt und Schönheit des Lebens aus verschiedenen Perspektiven abzulichten. Folgende Kategorien werden beim Huawei Next-Image Award 2020 ausgezeichnet:

Near Far: Mit der Smartphone-Kamera verborgene Schätze und verschiedene Perspektiven entdecken

Mit dem Spiel der Entfernung wird eine neue Wahrnehmung ermöglicht. Die Technik des Perspektivenwechsels ist schon lange bekannt und bewährt sich ständig aufs Neue. Mit den unerreichten Zoom-Möglichkeiten des Huawei P40 Pros können zum Beispiel kleine Wasseradern in einem Blatt eingefangen werden, die man mit dem freien Auge so nie wahrgenommen hätte. Die unvergleichlichen Makro-Objektivfähigkeiten ermöglichen ganz neue Gestaltungsfreiräume. Als Kontrast dazu kann mit der optischen Telekamera auch die weit entfernte Naturaufnahme gestochen scharf eingefangen werden.

Good Night: Lustige Momente bei Nacht oder in lichtschwachen Umgebungen

Die Nachtaufnahme gilt definitiv als Königsklasse der Fotografie. Mit der Nachtfotografie-Funktion der Huawei P40-Modelle werden Aufnahmen bei Dunkelheit ein leichtes. Der Modus ermöglicht nie dagewesene Variationen und einen neuen Gestaltungsfreiraum. Die Möglichkeit, Porträts bei Dunkelheit aufzunehmen, bringt zudem ein ganz neues Element in die Porträtfotografie.

Hello, Life!: Emotionen und Inspirationen des Alltags per Foto visualisieren

Ein Blinzeln, wenige Sekunden und der perfekte Augenblick ist vorbei. Mit vielen Kameras ist die rasche Momentaufnahme kaum möglich, da die lange Auslösezeit den idealen Zeitpunkt verstreichen hat lassen. Mit der AI-Best-Moment-Funktion der Huawei P40-Modelle gelingen sogar Schnappschüsse im rasanten Alltag. Und sollten gerade in dem Augenblick unliebsame Passanten in den Bildrand spazieren, können diese leicht direkt am Smartphone editiert und ausgeblendet werden.

Faces: Experimentell im Bereich der Porträtfotografie

Das menschliche Gesicht ist faszinierend, es spiegelt eine Vielzahl von Emotionen wider und verändert sich im Bruchteil einer Sekunde. Mit dem Portraitmodus der Huawei P40-Modelle können emotionale Momente unvergleichbar eingefangen werden. Als Unterstützung kann der Bokeh-Effekt genutzt werden oder der Beauty-Modus beim Versuch des Selbstportraits – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Live Moments: Positive Geschichten in bis zu 10-minütigen Videos oder Kurzfilmen

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – ein Video kann demnach eine ganze Palette an Emotionen widerspiegeln. Mit der 4K-Videoaufnahme der Huawei P40-Flaggschiffmodelle* können selbst unerfahrene Videoproduzenten ihren eigenen Kurzfilm drehen. Die Bearbeitungswerkzeuge der Smartphones ermöglichen die Veränderung von Belichtung und Dynamikbereich sogar im Nachhinein. In dieser Kategorie kann der eigene Kurzfilm einem weltweiten Publikum präsentiert werden.

Storyteller: Emotionen und persönliche Stories in einer Fotoreihe von drei bis neun Bildern

Hinter jedem Bild versteckt sich eine Geschichte. Manchmal ist diese einfach und sofort zu erkennen. Gelegentlich ist es nicht so leicht die Story mit nur einem Foto zu erklären. In dieser Kategorie kann eine Bilderserie eingereicht werden, um die Gesamtheit der Geschichte erlebbar zu präsentiert. Mit dem Ultra Vision Leica Kamerasystem sind qualitative Aufnahmen möglich, die zuvor nur von professionellen Kameras erstellt werden konnten. Mit einer Foto-Serie von drei bis neun Bildern, kann eine Fotografie-Geschichte erstellt und mit der ganzen Welt geteilt werden.

Weitere Informationen sowie Teilnahmebedingungen finden Sie hier: https://gallery.consumer.HUAWEI.com

Huawei Services – Nahtloses Musikentertainment und sichere Daten

1. Huawei Mobile Cloud: Mit der Huawei Mobile Cloud können Fotos, Videos, Kontakte, Notizen und andere wichtige Informationen gespeichert werden. Dadurch bleiben die Daten im Falle eines Verlustes gesichert. Die Daten können jederzeit und überall auf ein neues Gerät übertragen werden. Das Cloud Backup ist eine automatische und sichere Backup-Lösung. Außerdem sichert die Galeriedatensynchronisierung alle Fotos und Videos auf der Cloud automatisch und ermöglicht eine Synchronisation aller Huawei Geräte. So können Bilder und Videos in der Cloud auf jedem Gerät angezeigt, verwaltet und heruntergeladen werden. Huawei Drive ermöglicht das Speichern von Fotos, Audiodateien, Videos, Dokumente sowie komprimierte Dateien und Anwendungen des Smartphones in der Cloud. Über die Huawei ID oder über cloud.huawei.com kann der individuelle Cloud-Speicher verwaltet werden, um immer Zugriff zu den eigenen Dateien zu haben. So können im Falle eines Verlustes etwa die eigenen Dateien vom Gerät gelöscht werden.

2. Huawei Music: Mit mittlerweile über 160 Millionen Nutzern weltweit ist Huawei Music nun in 16 europäischen Ländern verfügbar, darunter auch in Österreich. Der Musik-Streamingdienst mit über 50 Millionen Titeln – das entspricht einem ununterbrochenen Musikerlebnis von über 300 Jahren und wurde von Huawei ins Leben gerufen, um auf zahlreichen Huawei Geräten nahtloses Entertainment zu bieten. Personalisierbare Playlisten und täglich neue Musikempfehlungen: Huawei Music bietet ein umfassendes Musik-Streaming-Angebot, das perfekt mit den Huawei Geräten, von Smartphones über Smartwatches bis hin zu Kopfhörern, abgestimmt ist. Die Wiedergabe kann individuell an das jeweilige Gerät angepasst und optimiert werden. Huawei Music ist um einen monatlichen Abo-Preis von EUR 9,99 erhältlich.

© Huawei

Zukunftssicher mit der Huawei AppGallery und Multipath-Strategie

Die Huawei AppGallery ist der offizielle AppStore für Huawei Smartphones und Tablets und bereits der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Hier laden weltweit über 420 Millionen monatlich aktive Nutzer einfach und sicher Apps herunter. Huaweis Ziel ist es, die AppGallery in Zusammenarbeit mit den weltweit innovativsten Entwicklern zu einer zukunftsweisenden, offenen App-Plattform zu machen. Die Privatsphäre und Sicherheit aller Nutzer wird gewährleistet und ein einzigartiges Nutzererlebnis ermöglicht. Hierfür verfolgt das Unternehmen eine gezielte Strategie über verschiedene Pfade:



1. Wachsendes Angebot: Über die AppGallery lassen sich beliebte Apps und Spiele schnell und unkompliziert installieren. Ob Facebook und WhatsApp, Microsoft Office, Amazon Shopping, ORF TVthek oder Top-Games wie Asphalt 9 und Fortnite – die Vielfalt ist groß und wächst täglich. Lokale Experten-Teams arbeiten kontinuierlich daran, dass weitere wichtige Apps für den lokalen wie internationalen Markt in die AppGallery integriert werden. Dank einer vierfachen Sicherheitsüberprüfung sind alle Apps in der AppGallery besonders sicher.



2. Petal Search: Mit der Petal Search Funktion können Nutzer alle Inhalte, egal ob Nachrichten, Bilder, Internetvideos, Musiktitel oder Apps, auf dem Smartphone mit nur einem Klick suchen und finden. Der vollautomatisierte Algorithmus zeigt den Nutzern die besten Ergebnisse basierend auf Zeit, Relevanz, Zuverlässigkeit der Quelle und weiteren Faktoren an. In Zusammenarbeit mit den führenden europäischen Suchmaschinen entwickelt, können mit Petal Search Millionen von Apps gefunden werden.



3. Phone Clone: Die auf Huawei Smartphones und Tablets vorinstallierte App überträgt Kontakte, Anruflisten, Daten, Nachrichten, Anwendungen, Videos, Fotos und Einstellungen praktisch und schnell vom alten Smartphone auf die neue Huawei P40-Serie oder die Huawei MatePad-Serie.

* Die Huawei P40 Flaggschiffe: Huawei P40, Huawei P40 Pro und Huawei P40 Pro+

Die vollständige Huawei P40-Serie: Huawei P40 lite E, Huawei P40 lite, Huawei P40, Huawei P40 Pro und Huawei P40 Pro+

