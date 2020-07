Für maximale Produktivität

Huawei kündigt neue Modelle der Huawei MateBook-Serie und das High-End-Tablet Huawei MatePad Pro an.

Neben dem High-End-Notebook, dem Huawei MateBook X Pro, wurden auch neue Modelle der beliebten Allrounder-Notebooks vorgestellt:

Huawei MateBook 13, Huawei MateBook 14, Huawei MateBook D14 und Huawei MateBook D15.

Zusätzlich wurde das High-End-Tablet Huawei MatePad Pro mit Kirin 990-Prozessor und Huawei ClariVu-Display angekündigt.

Huawei MateBook X Pro

2018 stellte Huawei sein erstes FullView-Notebook vor – das Huawei MateBook X Pro. Nun bringt Huawei eine neue Version seines High-End-Modells auf den Markt: Mit einer Kombination aus hochwertigem Design, dem beeindruckenden Ultra-FullView-Display, innovativen Technologien und umfassender Konnektivität ist es das bisher leistungsstärkste Notebook von Huawei. Dazu präsentiert das Unternehmen mit Huawei MateBook 13, Huawei MateBook 14, Huawei MateBook D14 und Huawei MateBook D15 neue Allround-Notebooks. Sie kombinieren zeitloses Design mit hoher Leistung, leichtem Gewicht und hervorragender Verarbeitung.

© Huawei

Das Huawei MateBook X Pro richtet sich vor allem an Power-User. Das Ultra FullView-Display ist das Aushängeschild des Power-Notebooks. Mit dem schlanken Rahmen erreicht es eine beeindruckende Screen-to-Body-Ratio von 91 Prozent. Das unkonventionelle Seitenverhältnis von 3:2 eignet sich im Vergleich zu herkömmlichen Widescreens besser für die Erstellung von Inhalten und bietet dem Nutzer damit maximale Produktivität. Der große Bildschirm ist durch die versenkbare Kamera möglich, die zudem die Privatsphäre des Nutzers schützt. Durch den im Ultra-FullView-Display integrierten 10-Punkt-Multitouch kann der Nutzer das Notebook noch intuitiver bedienen, zum Beispiel durch Funktionen wie den Fingergesten-Screenshot.

© Huawei

Im Inneren des Huawei MateBook X Pro steckt die 10. Generation von Intel®. Für eine möglichst effiziente und leise Kühlung schaltet ein intelligentes Kühlsystem dynamisch zwischen aktivem und passivem Modus um. Zudem erzeugen die beiden Huawei Shark Fin Fans 2.0 mit größeren Lamellen einen höheren Luftausstoß. Außerdem unterstützt es Huawei SuperCharge für bestimmte Smartphones¹. Vielreisende freuen sich über die ultraschnelle, stabile WLAN-Verbindung und den hervorragenden Signalempfang des Huawei MateBook X Pro. Bluetooth 5.0 erreicht schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten mit einer breiteren Signalabdeckung und stärkeren Übertragungsmöglichkeiten als je zuvor.

Neben seinen höchst produktiven Eigenschaften verfügt das Huawei MateBook X Pro auch über vier hochwertige Lautsprecher, die den Hörer direkt ins Geschehen bringen. Für die nahtlose Integration von Laptop und Smartphone ist das Huawei MateBook X Pro mit Multi-Screen Collaboration ausgestattet, einer Funktion von Huawei Share. Das erleichtert den Dateitransfer zwischen Laptop und Smartphone und überwindet die Barriere zwischen Windows- und Android-Systemen, damit das volle Potenzial beider Systeme ausgeschöpft wird. Tastatur und Maus des Huawei MateBook X lassen sich so auch für die Steuerung des Smartphones einsetzen.

Neben dem High-End-Notebook wurden auch neue Versionen der beliebten Allrounder-Modelle angekündigt: Huawei MateBook 13, Huawei MateBook 14, Huawei MateBook D14 und Huawei MateBook D15.

Huawei MatePad Pro

Das Huawei MatePad Pro überzeugt gleichermaßen mit Design und Technologie. Das Fundament für mehr Leistung und Energieeffizienz bildet der Kirin 990-SoC. Der Rahmen mit Magnesium-Legierung sorgt für ein niedriges Gewicht und ist dennoch strapazierfähig. Durch das Unibody-Gehäuse entsteht ein ebenso klarer wie moderner minimalistischer Look. Das Huawei MatePad Pro ist mit einem IPS-Panel ausgestattet, das dem Nutzer beste Unterhaltungserlebnisse garantiert. Durch die Ergänzung der leistungsstarken Hardware um die Huawei ClariVu-Display-Enhancement-Technologie entsteht eine deutlich verbesserte Farbwiedergabe und Bildklarheit. Auch das Klangerlebnis des Huawei MatePad Pro ist hervorragend.

© Huawei

Die Huawei-eigene NPU-Architektur sorgt für eine gleichmäßige Auslastung zwischen den einzelnen Kernen und so für optimierte AI-Funktionen. Ein aus zwölf Layern bestehendes Kühlsystem, das beim Wärmemanagement auf künstliche Intelligenz setzt, sorgt auch bei hoher Belastung für normale Temperatur. Das Huawei MatePad Pro verfügt über eine hervorragende Akkulaufzeit und ist das weltweit erste Tablet, das sowohl drahtloses Laden sowie Reverse Wireless Charging unterstützt².

Das Huawei MatePad Pro bringt eine Reihe von Innovationen mit sich. Huawei Share ermöglicht Multi-Screen Collaboration: Damit übertragen Nutzer ganz einfach ihre Dateien per Drag and Drop zwischen Smartphone und Tablet. Die Multi-Window-Funktion bietet müheloses Multi-Tasking mit Hilfe von bis zu drei Apps gleichzeitig. Floating Window sorgt dafür, dass Nutzer zum Beispiel parallel zum Gaming oder Filme schauen auf Kurznachrichten antworten können – ohne die App zu minimieren oder aus der Immersion „aufzutauchen“.

Der APP Multiplier macht paralleles Arbeiten mit zwei Apps nebeneinander möglich. Und durch einfaches Ziehen des Rahmens kann der Nutzer die Größe der Fenster bequem an seine Bedürfnisse anpassen. Der Desktop Modus kann bis zu acht gleichzeitig geöffnete Apps oder Prozesse ausführen – ohne die Performance zu beeinträchtigen. Die verbesserte WPS-Funktion unterstützt nun auch die Eingabe von Sprachnotizen und den Smart Pencil-Brush-Modus.

© Huawei

Eine hervorragende Ergänzung ist der separat zu erwerbende Huawei M-Pencil, der ein ebenso intuitives wie angenehmes Schreibgefühl bietet. Durch das Platzieren des Huawei M-Pencil an den Rand des Huawei MatePad Pro verbindet sich das Duo automatisch per Bluetooth. Ebenso einfach lässt sich das separat zu erwerbende Smart Magnetic Keyboard mit dem Tablet verbinden. Das Folio der veganen Ledertastatur verfügt über einen Tastenhub von 1,3 mm. Damit lässt sich komfortabel tippen, während die Umschalttaste gleichzeitig als Umschalter für Huawei Share dient und so einen schnellen Zugriff auf die Multi-Screen-Collaboration-Funktion erlaubt.

¹ Das 65 W-Netzteil ist derzeit mit folgenden Huawei SuperCharge Smartphones kompatibel: Huawei Mate 30 Pro, Huawei Mate 30, Huawei P30 Pro, Huawei Mate X, Huawei nova 5 und Huawei nova 5 Pro. Diese Liste wird bald aktualisiert. Die tatsächliche Ladeleistung kann je nach Telefon variieren. Das 65-W-Netzteil des Huawei MateBook X Pro unterstützt viele Ausgangsstandards, einschließlich 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/2 A, 15 V/3 A und 20 V/3,25 A. Die tatsächliche Leistung variiert je nach Gerät.

² Unterstützt Reverse Wireless Charging bei Geräten, die in Huawei-Labs zertifiziert wurden.

