Huawei bietet seinen Kunden eine Sommer Service Aktion

Kaum etwas ist frustrierender als ein Smartphone, welches kurz vor einer Reise zu Bruch geht.

Um sorglos in den Sommer starten zu können, bietet Huawei seinen Nutzern bis 31. Juli ein Sommer-Reparatur-Service an, das Ermäßigungen für Bildschirm- und Mainboardreparatur sowie Schutzfolien umfasst. Außerdem gibt es als Dankeschön ein kleines Überraschungsgeschenk nach der Reparatur*. Der starke Kundenfokus sowie das Engagement für Innovation, Forschung und Entwicklung von Huawei, sorgten auch heuer wieder dafür, dass Huawei im Zuge der internationalen BrandZ-Studie als eine der fünfzig wertvollsten Marken global ausgezeichnet wurde. Der im Frühjahr eingeführte Huawei VIP Service steht Kunden mittlerweile in über 400 teilnehmenden Stores in ganz Österreich zur Verfügung. Der kostenlose Vor-Ort-Ersteinrichtungs-Service kann nach dem Kauf für jedes Huawei AppGallery Gerät in Anspruch genommen werden.

Die Sommer Service Aktion im Detail

Auf die Reparatur von kaputten Bildschirmen oder dem Tausch des Mainboards können Huawei Nutzer bis zu 28 Prozent Ermäßigung bekommen. Dies kann sowohl direkt im Service Shop Wien gemacht werden oder innerhalb von Wien per Post. Bis zu 40 Prozent Rabatt können Kunden auf individuell angepasste Schutzfolien bekommen. Sowohl Bildschirm als auch die Rückseite des jeweiligen Smartphones kann mit einer Schutzfolie beklebt werden. Die Schutzfolien für die Rückseite gibt es nun auch in verschiedenen Designs und bietet so zusätzlich die Möglichkeit dem Smartphone einen ganz persönlichen Touch zu verleihen.

Für Kunden der Sommer Service Aktion, die freitags in den Huawei Service Shop in Wien kommen, gibt es als kleines Dankeschön für ihre Treue ein Überraschungsgeschenk on top.

BrandZ: Huawei unter den Top 50 wertvollsten Marken weltweit

Durch das Streben nach Innovation und Mehrwert für seine Nutzer schafft es Huawei zum fünften Mal in Folge unter die Top 50 wertvollsten Marken der Welt. Die internationale BrandZ-Studie der Top 100 Most Valuable Brands, die von WPP und Kantar veröffentlicht wurde, belegt Huawei 2020, mit einem Markenwert von 29,4 Milliarden US-Dollar, Platz 45 und konnte damit eine Steigerung von 2 Plätzen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Diese Platzierung unter den Top 50 wertvollsten Marken der Welt wird sowohl als Erfolgsbeweis und als auch als Motivator für Huaweis langfristige Vision gesehen: eine vernetzte Welt zu schaffen und intelligente Innovationen weiter voranzutreiben.

Auch die Unternehmensberatungsfirma Boston Consulting Group (BCG) stellte kürzlich ihren jährlichen Bericht über die innovativsten Unternehmen vor, in dem Huawei als sechst-innovativstes Unternehmen der Welt bezeichnet wird und ist im Vergleich zum Vorjahr um 42 Ränge aufgestiegen.

Der Huawei VIP Service

Der Huawei VIP-Service bietet allen Nutzern nach dem Gerätekauf eine persönliche Vor-Ort-Einrichtung des neuen Huawei Smartphones oder Tablets an. Im Huawei VIP Service sind unter anderem Serviceleistungen wie Unterstützung beim Datentransfer vom alten auf das neue Huawei Smartphone, das Übertragen von Kontakten auf das neue Device oder das Einrichten von persönlichen Einstellungen inkludiert. Neben der Installation der wichtigsten Top-Apps aus der Huawei AppGallery, erhalten Nutzer auch Unterstützung bei der Erstellung der persönlichen Huawei ID, welche dazu einlädt, noch weitere Vorteile des Huawei Ökosystems zu genießen.

Weitere Details zum Huawei VIP-Service sind in der Huawei Support App am Smartphone oder unter https://consumer.huawei.com/at/support/campaigns/vip-service/ zu finden.

Zusätzlich gibt es beim Kauf eines Smartphones der neuen Huawei P40-Serie bis 31. August 2020 50 GB Huawei Cloud Speicher für 3 Monate und 6 Monate Huawei Music kostenlos dazu. Mit der Huawei Mobile Cloud können Fotos, Videos, Kontakte, Notizen und andere wichtige Informationen in der Huawei Cloud gespeichert werden und Huawei Music bietet ein umfassendes Musik-Streaming-Angebot.

Huawei Services – Nahtloses Musikentertainment und sichere Daten

1. Huawei Mobile Cloud: Mit der Huawei Mobile Cloud können Fotos, Videos, Kontakte, Notizen und andere wichtige Informationen gespeichert werden. Dadurch bleiben die Daten im Falle eines Verlustes gesichert. Die Daten können jederzeit und überall auf ein neues Gerät übertragen werden. Das Cloud Backup ist eine automatische und sichere Backup-Lösung. Außerdem sichert die Galeriedatensynchronisierung alle Fotos und Videos auf der Cloud automatisch und ermöglicht eine Synchronisation aller Huawei Geräte. So können Bilder und Videos in der Cloud auf jedem Gerät angezeigt, verwaltet und heruntergeladen werden. Huawei Drive ermöglicht das Speichern von Fotos, Audiodateien, Videos, Dokumente sowie komprimierte Dateien und Anwendungen des Smartphones in der Cloud. Über die Huawei ID oder über cloud.huawei.com kann der individuelle Cloud-Speicher verwaltet werden, um immer Zugriff zu den eigenen Dateien zu haben. So können im Falle eines Verlustes etwa die eigenen Dateien vom Gerät gelöscht werden.

2. Huawei Music: Mit mittlerweile über 160 Millionen Nutzern weltweit ist Huawei Music nun in 16 europäischen Ländern verfügbar, darunter auch in Österreich. Der Musik-Streamingdienst mit über 50 Millionen Titeln – das entspricht einem ununterbrochenen Musikerlebnis von über 300 Jahren und wurde von Huawei ins Leben gerufen, um auf zahlreichen Huawei Geräten nahtloses Entertainment zu bieten. Personalisierbare Playlisten und täglich neue Musikempfehlungen: Huawei Music bietet ein umfassendes Musik-Streaming-Angebot, das perfekt mit den Huawei Geräten, von Smartphones über Smartwatches bis hin zu Kopfhörern, abgestimmt ist. Die Wiedergabe kann individuell an das jeweilige Gerät angepasst und optimiert werden. Huawei Music ist um einen monatlichen Abo-Preis von EUR 9,99 erhältlich.

Zukunftssicher mit der Huawei AppGallery und Multipath-Strategie

Die Huawei AppGallery ist der offizielle AppStore für Huawei Smartphones und Tablets und bereits der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Hier laden weltweit über 420 Millionen monatlich aktive Nutzer einfach und sicher Apps herunter. Huaweis Ziel ist es, die AppGallery in Zusammenarbeit mit den weltweit innovativsten Entwicklern zu einer zukunftsweisenden, offenen App-Plattform zu machen. Die Privatsphäre und Sicherheit aller Nutzer wird gewährleistet und ein einzigartiges Nutzererlebnis ermöglicht. Hierfür verfolgt das Unternehmen eine gezielte Strategie über verschiedene Pfade:



1. Wachsendes Angebot: Über die AppGallery lassen sich beliebte Apps und Spiele schnell und unkompliziert installieren. Ob Facebook und WhatsApp, Microsoft Office, Amazon Shopping, ORF TVthek oder Top-Games wie Asphalt 9 und Fortnite – die Vielfalt ist groß und wächst täglich. Lokale Experten-Teams arbeiten kontinuierlich daran, dass weitere wichtige Apps für den lokalen wie internationalen Markt in die AppGallery integriert werden. Dank einer vierfachen Sicherheitsüberprüfung sind alle Apps in der AppGallery besonders sicher.



2. Petal Search: Mit der Petal Search Funktion können Nutzer alle Inhalte, egal ob Nachrichten, Bilder, Internetvideos, Musiktitel oder Apps, auf dem Smartphone mit nur einem Klick suchen und finden. Der vollautomatisierte Algorithmus zeigt den Nutzern die besten Ergebnisse basierend auf Zeit, Relevanz, Zuverlässigkeit der Quelle und weiteren Faktoren an. In Zusammenarbeit mit den führenden europäischen Suchmaschinen entwickelt, können mit Petal Search Millionen von Apps gefunden werden.



3. Phone Clone: Die auf Huawei Smartphones und Tablets vorinstallierte App überträgt Kontakte, Anruflisten, Daten, Nachrichten, Anwendungen, Videos, Fotos und Einstellungen praktisch und schnell vom alten Smartphone auf die neue Huawei P40-Serie oder die Huawei MatePad-Serie.

* Gilt nur für Kunden der Sommer Service Aktion im Service Shop Wien und so lange der Vorrat reicht.

