Huawei gewinnt zwei EISA-Auszeichnungen

Huawei schafft den Sprung unter die Top 50 der Fortune Global 500.

Mit dem Huawei P40 Pro und der Huawei Watch GT2 konnte die Huawei Consumer Business Group (CBG) kürzlich gleich zweifach überzeugen. Die Expert Image and Sound Association (EISA), ein Verband der 55 weltweit angesehensten Zeitschriften für Unterhaltungselektronik, verliehen Huawei Auszeichnungen in der Kategorie „Beste Smartphone-Kamera“ und „Beste Smartwatch“. Auch bei der diesjährigen Fortune Global 500-Rangliste wurde Huawei besser eingestuft als je zuvor. Mit Platz 49 konnte Huawei 12 Rangplätze aufsteigen und ist damit erstmals unter den Top 50 Unternehmen weltweit.

Kamera-Champion und moderner Klassiker

Die EISA betitelte das Huawei P40 Pro als „einen wahren Kamera-Champion unter den Smartphones“ und lobte die Kamerafähigkeiten, die Displaytechnologie sowie das luxuriöse Design des Gerätes. Lob gab es auch für die Huawei Watch GT2: Laut EISA wurde mit der Huawei Watch GT2, dank ihrem intelligenten Design und der vielen Fitnessmerkmale „ein moderner Klassiker geboren“.

„Mit diesen erfreulichen Auszeichnungen haben wir es bei Huawei geschafft unsere Siegesserie bei der EISA fortzusetzen. Sie sind eine Bestätigung dafür, dass wir unsere Vision, unseren Kundinnen und Kunden einzigartige und herausragende Produkte zu bieten, erfolgreich umsetzen können. Wir freuen uns über diese Anerkennung und sehen sie als Motivation für zukünftige Vorhaben“, sagt Kevin Ho, Präsident der Handset Business, Huawei Consumer Business Group.

Luxuriöses Kamerawunder

Die EISA sieht das „luxuriös gestaltete“ Huawei P40 Pro als den perfekten Begleiter für all jene an, die ihr Smartphone täglich für atemberaubende Fotos nutzen und glaubt, dass das Device einen weiteren beeindruckenden Fortschritt in der mobilen Fotografie darstellt. Die Wahl der EISA das Huawei P40 Pro mit dieser Auszeichnung zu küren, wurde aufgrund der unübertroffenen fotografischen Fähigkeiten des Huawei P40 Pro getroffen: Von der 50 MP Ultra-Vision-Hauptkamera mit Autofokus und optischer Bildstabilisierung und dem 12 MP Periskop-Teleobjektiv, das einen fünffachen optischen Zoom ermöglicht, bis hin zur 40 MP Ultra-Wide Cine-Kamera für hochqualitative Videoaufnahmen. Hinzu kommen die Time of Flight (ToF) 3D-Tiefenkamera des Huawei P40 Pro und die Optimierung der AI-Fotografie, die den Nutzern ein erstklassiges Technologieerlebnis bieten. All das treibt das laut EISA „die Smartphone-Kameratechnologie voran“.

Smartwatch Supertalent

Die Huawei Watch GT2 konnte dieses Jahr die Jury in der Kategorie „Beste Smartwatch“ überzeugen, da sie „die Talente moderner Smartwatches vereint“. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen und einer Vielzahl von Fitnessfunktionen kann die Huawei Watch GT2 15 professionelle Trainingsmodi analysieren und 85 individuelle Trainingsarten aufzeichnen. Dank der innovativen TruSleep-Technologie von Huawei kann die Huawei Watch GT2 die Schlafqualität messen und mit Hilfe der Herzfrequenz- und SpO2-Messung bei Training und Entspannung unterstützen. Auch im Alltag begleitet die Huawei Watch GT2 den Nutzer in allen Lebenslagen und ermöglicht Bluetooth-Anrufe, App-Benachrichtigungen und Musikspeicherung direkt am Handgelenk.

EISA – Expert Image and Sound Association

Zu den EISA-Mitgliedern gehören Fachmedien aus dem gesamten Spektrum der Unterhaltungselektronik aus über 30 Ländern. Jedes Mitglied ist Teil einer oder mehrerer der sechs EISA-Expertengruppen: Fotografie, mobile Geräte, Hi-Fi, Heimkino-Audio, Heimkino-Display & Video sowie Fahrzeugelektronik. Jedes Jahr nominieren die EISA-Mitglieder eine Liste von Produkten, die sie als herausragende Leistungsträger in jeder dieser Expertengruppen betrachten. Die Nominierungen werden dann auf der Hauptversammlung der EISA präsentiert, bei der die Mitglieder eine eingehende Beratung durchführen, bevor der Gewinner jeder Kategorie bestimmt wird.

Global Fortune 500

Die Global Fortune-500-Liste reiht Unternehmen weltweit nach ihrem Umsatz und Gewinn und konzentriert sich dabei auf die Größe der Unternehmen im Vergleich zu anderen Listen. Die Fortune-500-Rangliste ist zu einem wichtigen Indikator geworden, den renommierte Unternehmen zur Messung ihrer eigenen Stärken, ihrer Größe und ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit nutzen. Damit stellt die Liste einem Parameter der globalen Wirtschaft dar, der über Grenzen, Nationalität und kulturelle Unterschiede hinausgeht.

Zukunftssicher mit der Huawei AppGallery und Multipath-Strategie

Die Huawei AppGallery ist der offizielle AppStore für Huawei Smartphones und Tablets und bereits der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Hier laden weltweit über 420 Millionen monatlich aktive Nutzer einfach und sicher Apps herunter. Huaweis Ziel ist es, die AppGallery in Zusammenarbeit mit den weltweit innovativsten Entwicklern zu einer zukunftsweisenden, offenen App-Plattform zu machen. Die Privatsphäre und Sicherheit aller Nutzer wird gewährleistet und ein einzigartiges Nutzererlebnis ermöglicht. Hierfür verfolgt das Unternehmen eine gezielte Strategie über verschiedene Pfade:



1. Wachsendes Angebot: Über die AppGallery lassen sich beliebte Apps und Spiele schnell und unkompliziert installieren. Ob Facebook und WhatsApp, Microsoft Office, Amazon Shopping, ORF TVthek oder Top-Games wie Asphalt 9 und Fortnite – die Vielfalt ist groß und wächst täglich. Lokale Experten-Teams arbeiten kontinuierlich daran, dass weitere wichtige Apps für den lokalen wie internationalen Markt in die AppGallery integriert werden. Dank einer vierfachen Sicherheitsüberprüfung sind alle Apps in der AppGallery besonders sicher.



2. Petal Search: Mit der Petal Search Funktion können Nutzer alle Inhalte, egal ob Nachrichten, Bilder, Internetvideos, Musiktitel oder Apps, auf dem Smartphone mit nur einem Klick suchen und finden. Der vollautomatisierte Algorithmus zeigt den Nutzern die besten Ergebnisse basierend auf Zeit, Relevanz, Zuverlässigkeit der Quelle und weiteren Faktoren an. In Zusammenarbeit mit den führenden europäischen Suchmaschinen entwickelt, können mit Petal Search Millionen von Apps gefunden werden.



3. Phone Clone: Die auf Huawei Smartphones und Tablets vorinstallierte App überträgt Kontakte, Anruflisten, Daten, Nachrichten, Anwendungen, Videos, Fotos und Einstellungen praktisch und schnell vom alten Smartphone auf die neue Huawei P40-Serie oder die Huawei MatePad-Serie.

Huawei Services – Nahtloses Musikentertainment und sichere Daten

1. Huawei Mobile Cloud: Mit der Huawei Mobile Cloud können Fotos, Videos, Kontakte, Notizen und andere wichtige Informationen gespeichert werden. Dadurch bleiben die Daten im Falle eines Verlustes gesichert. Die Daten können jederzeit und überall auf ein neues Gerät übertragen werden. Das Cloud Backup ist eine automatische und sichere Backup-Lösung. Außerdem sichert die Galeriedatensynchronisierung alle Fotos und Videos auf der Cloud automatisch und ermöglicht eine Synchronisation aller Huawei Geräte. So können Bilder und Videos in der Cloud auf jedem Gerät angezeigt, verwaltet und heruntergeladen werden. Huawei Drive ermöglicht das Speichern von Fotos, Audiodateien, Videos, Dokumente sowie komprimierte Dateien und Anwendungen des Smartphones in der Cloud. Über die Huawei ID oder über cloud.huawei.com kann der individuelle Cloud-Speicher verwaltet werden, um immer Zugriff zu den eigenen Dateien zu haben. So können im Falle eines Verlustes etwa die eigenen Dateien vom Gerät gelöscht werden.

2. Huawei Music: Mit mittlerweile über 160 Millionen Nutzern weltweit ist Huawei Music nun in 16 europäischen Ländern verfügbar, darunter auch in Österreich. Der Musik-Streamingdienst mit über 50 Millionen Titeln – das entspricht einem ununterbrochenen Musikerlebnis von über 300 Jahren und wurde von Huawei ins Leben gerufen, um auf zahlreichen Huawei Geräten nahtloses Entertainment zu bieten. Personalisierbare Playlisten und täglich neue Musikempfehlungen: Huawei Music bietet ein umfassendes Musik-Streaming-Angebot, das perfekt mit den Huawei Geräten, von Smartphones über Smartwatches bis hin zu Kopfhörern, abgestimmt ist. Die Wiedergabe kann individuell an das jeweilige Gerät angepasst und optimiert werden. Huawei Music ist um einen monatlichen Abo-Preis von EUR 9,99 erhältlich.

