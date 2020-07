Huawei MateBook D-Serie für digitales Lernen

Den Schulalltag digital gestalten – E-Learning und Home-Schooling ist für zahlreiche Schülerinnen und Schüler, aber auch Studierende, Tagesprogramm.

Auch wenn E-Learning von zu Hause aus einige Herausforderungen mit sich bringt, bietet es auch innovative und spannende Chancen, die entdeckt und ergriffen werden können. Ein entscheidender Faktor für erfolgreiches Lernen über digitale Plattformen ist die Technologie, die jedem Einzelnen dabei zur Verfügung steht. Mit der neuen Huawei MateBook D-Serie, die Performance mit zeitlosem Design kombiniert, den Smartphones der Huawei P40-Serie und Huaweis innovativer Multi-Screen-Collaboration Technologie, macht das digitale Lernen von zu Hause aus noch mehr Spaß

Leistungsstark im Home-Schooling

Digitales Lernen und der rasche Austausch von Lernmaterialen über Online-Plattformen sind in Zeiten von E-Learning unumgänglich. Dabei sind leistungsstarke Geräte, wie das Huawei MateBook D14 und das Huawei MateBook D15, ausschlaggebend. Ausgestattet mit einem AMD Ryzen™ Prozessor und Radeon™ Vega 8 Graphics, können die beiden Laptops der neuen Huawei MateBook D-Serie Höchstleistungen erbringen.

Schülerinnen und Schüler werden so unterstützt, Glanzleistungen zu erzielen. Mit den langanhaltenden Akkus der Huawei MateBook D-Serie, ist der Nutzer auch nicht an eine Steckdose gebunden. Das Klassenzimmer zeitweise in den Garten oder auf den Balkon zu verlegen ist also problemlos möglich.

Multi-Screen-Collaboration für nahtlose Verbindungen

Das Huawei MateBook D14, mit einer Bildschirmdiagonale von 14 Zoll, und das Huawei MateBook D15, mit 15 Zoll Bildschirmdiagonale, bieten viel Displayfläche. Diverse Programme und Fenster können so nebeneinander geöffnet sein und bieten stets einen Überblick über alle Lernunterlagen. Beide Geräte sind mit einem Huawei FullView Display ausgestattet und ihr schlankes Design machen die Geräte leicht und mobil.

Zusätzlich kann mit der neuen Multi-Screen-Collaboration Technologie das Smartphone nahtlos mit dem Laptop verbunden werden – die beiden Geräte bilden eine hocheffiziente Symbiose. So kann während des Unterrichts rasch und einfach eine Chatnachricht an die Lehrkraft sowie an die Mitschülerinnen und Mitschüler geschickt werden, um im stetigen Austausch zu bleiben.

Gesicherte Privatsphäre mit der Huawei MateBook D-Serie

Um bei diversen Calls mit dem Lehrpersonal oder den Mitschülerinnen und Mitschülern auch virtuell Angesicht zu Angesicht in Kontakt zu bleiben, verfügt die Huawei MateBook D-Serie über eine eingebaute Kamera. Die innovative Kamera ist diskret in der Tastatur positioniert und kann per Knopfdruck geöffnet werden. Zusätzlich kann die Kamera manuell zugeklappt werden und so vor möglichen Fernzugriffen schützen. Für schnelles einschalten des Geräts verfügt die Huawei Matebook D-Serie außerdem über einen Fingerabdrucksensor am Power-Button. Schnelles und sicheres anmelden ist so garantiert.

Zukunftssicher mit der Huawei AppGallery und Multipath-Strategie

Die Huawei AppGallery ist der offizielle AppStore für Huawei Smartphones und Tablets und bereits der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Hier laden weltweit über 400 Millionen monatlich aktive Nutzer einfach und sicher Tausende von Apps herunter. Huaweis Ziel ist es, die AppGallery in Zusammenarbeit mit den weltweit innovativsten Entwicklern zu einer zukunftsweisenden, offenen App-Plattform zu machen. Die Privatsphäre und Sicherheit aller Nutzer wird gewährleistet und ein einzigartiges Nutzererlebnis ermöglicht. Hierfür verfolgt das Unternehmen eine gezielte Strategie über verschiedene Pfade:

1. Wachsendes Angebot: Über die AppGallery lassen sich beliebte Apps und Spiele schnell und unkompliziert installieren. Ob Microsoft Office, Amazon Shopping oder Top-Games wie Asphalt 9 und Fortnite – die Vielfalt ist groß und wächst täglich. Lokale Experten-Teams arbeiten kontinuierlich daran, dass weitere wichtige Apps für den lokalen wie internationalen Markt in die AppGallery integriert werden. Dank der vierfachen Sicherheitsüberprüfung sind alle Apps in der AppGallery besonders sicher.

2. Quick Apps: Mit den Quick Apps hat Huawei die Idee der App-Nutzung weitergedacht. Die neue Art von Apps benötigt keine Installation auf dem Smartphone mehr, was kostbaren Speicher, wertvolle Systemressourcen und damit auch Energie spart. Updates sind nicht notwendig, die Quick Apps sind automatisch immer auf dem neuesten Stand. Nie war es einfacher und intuitiver, Apps zu nutzen. Die Quick Apps lassen sich im Quick App Center verwalten und auf Wunsch auf dem Startbildschirm fixieren.

3. Phone Clone: Die auf Huawei Smartphones vorinstallierte App überträgt Kontakte, Anruflisten, Daten, Nachrichten, Anwendungen, Videos, Fotos und Einstellungen einfach und sicher vom alten Smartphone auf die neue Huawei P40-Serie.

4. Direkter Download externer Apps: Auch auf beliebte Apps wie Facebook und WhatsApp sollen Kunden von Huawei nicht verzichten. Über die Huawei AppGallery gelangt man direkt zu den offiziellen Webseiten, um den Download und die Installation der beliebten Apps zu starten. Über Drittanbieter-Apps, wie zum Beispiel „MoreApps“, werden Nutzer direkt auf die offizielle Webseite externer Anbieter geführt. Dort lässt sich die aktuelle Installationsdatei im gewohnten APK-Format kostenfrei herunterladen, installieren und die App wie gewohnt nutzen. Auf Wunsch können Nutzer auch über alternative AppStores von Drittherstellern weitere Apps beziehen.

Preise und Verfügbarkeit

Huawei MateBook D14

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 699,00

• Speicherkonfiguration: AMD Ryzen™ 5 3500U, 8GB RAM/512 GB ROM

• Verfügbare Farben: Mystic Silver

• Verfügbarkeit: ab Mitte Mai im Fachhandel

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/de/laptops/matebook-d-14-amd/

Huawei MateBook D15

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 649,00

• Speicherkonfiguration: AMD Ryzen™ 5 3500U, 8GB RAM/256 GB ROM

• Verfügbare Farben: Mystic Silver

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/de/laptops/matebook-d-15-amd/

Huawei P40 Pro

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 999,00

• Speicherkonfiguration: 8GB + 256GB

• Verfügbare Farben: Ice White, Black, Silver Frost

• Verfügbarkeit: ab sofort

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/p40-pro/

Huawei P40

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 799,00

• Speicherkonfiguration: 8GB + 128GB

• Verfügbare Farben: Ice White, Black, Silver Frost

• Verfügbarkeit: ab sofort

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/p40/

