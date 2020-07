Huawei MatePad Pro ist ab sofort in Österreich erhältlich

Zum Verkaufsstart gibt es den Huawei M-Pen und das Huawei Smart Magnetic Keyboard kostenlos dazu.

Mobil kreativ und produktiv zu sein, ist im modernen Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. Das Device dient nicht mehr nur als Arbeitsgerät im klassischen Sinne, es ist To-Do-Liste, Notiz- und Merkzettel sowie virtueller Treffpunkt für Meetings zugleich. Nicht nur im Homeoffice auch unterwegs wird das Huawei MatePad Pro zum optimalen Begleiter und steht für flexibles, modernes Arbeiten. Zeitlich und räumlich unabhängig kann mit dem Tablet effizient von überall gearbeitet werden. Denn das High-End-Tablet Huawei MatePad Pro vereint Kreativität und Produktivität. Ob als Arbeitsgerät gemeinsam mit dem Huawei M-Pen und dem Huawei Smart Magnetic Keyboard am Schreibtisch oder unterwegs, dem flexiblen Arbeiten sind keine Grenzen gesetzt.

© Huawei

Das Huawei MatePad Pro in Midnight Grey ist ab sofort im österreichischen Handel zu einem unverbindlichen Richtpreis von EUR 549,00 erhältlich. Für all jene, die das Huawei MatePad Pro bis Ende Juni kaufen, gibt es ein Huawei Smart Magnetic Keyboard und einen Huawei M-Pen kostenlos dazu. Diese Aktion läuft ab sofort bis Ende Juni bei teilnehmenden Partnern und solange der Vorrat reicht.

Design das überzeugt mit unschlagbarer Leistung

Hervorragende Akkuleistung, leistungsstarke Technologie und modernes Design machen das Huawei MatePad Pro zu einem beruflichen und privaten Vergnügen. Durch das Unibody-Gehäuse entsteht ein ebenso klarer wie moderner minimalistischer Look. Fundament für mehr Leistung und Energieeffizienz bildet der Kirin 990-SoC. Der Rahmen mit Magnesium-Legierung sorgt für ein niedriges Gewicht und ist dennoch strapazierfähig. Der 16-core Mali-G76 GPU verbessert die Leistung und Akkulaufzeit und verspricht dadurch ein reibungsloses Arbeits- und Unterhaltungserlebnis. Der hochkapazitive 7250mAh-Akku des Huawei MatePad Pro verfügt über eine hervorragende Akkulaufzeit und ist das weltweit erste Tablet, das sowohl drahtloses Laden sowie Reverse Wireless Charging unterstützt.

© Huawei

Die Huawei-eigene NPU-Architektur sorgt für eine gleichmäßige Auslastung zwischen den einzelnen Kernen und so für optimierte AI-Funktionen. Ein aus zwölf Layern bestehendes Kühlsystem, das beim Wärmemanagement auf künstliche Intelligenz setzt, sorgt auch bei hoher Belastung für normale Temperatur. Das Huawei MatePad Pro ist außerdem mit bis zu 8 GB LPDDR4X Dual-Channel-RAM ausgestattet und ermöglicht einen schnellen Start von Apps und dadurch effektives Arbeiten. Die Kreativität beim Arbeiten muss so nicht unterbrochen werden.

Verbessertes Display für mehr Kreativität

Das Huawei MatePad Pro bringt eine Reihe von Innovationen mit sich. Durch die Ergänzung der leistungsstarken Hardware um die Huawei ClariVu-Display-Enhancement-Technologie entsteht eine deutlich verbesserte Farbwiedergabe und Bildklarheit. Auch Tonwiedergaben können nun in verbesserter Qualität wiedergegeben werden und ermöglicht so ein einwandfreies Klangerlebnis. Huawei Share ermöglicht Dank der Multi-Screen Collaboration eine perfekte Symbiose verschiedener Huawei Geräte. Nutzer können per Drag and Drop ganz einfach ihre Dateien zwischen Tablet und Smartphone übertragen. Kreative Notizen lassen sich so leicht mit anderen teilen und weiterverarbeiten. Außerdem sorgt das Floating Window dafür, dass Nutzer zum Beispiel parallel zum Arbeiten auf Kurznachrichten antworten können – ohne die App zu minimieren oder aus der Immersion „aufzutauchen“.

© Huawei

Die Multi-Window-Funktion bietet müheloses Multi-Tasking mit Hilfe von bis zu drei Apps gleichzeitig. Der APP Multiplier macht paralleles Arbeiten mit zwei Apps nebeneinander möglich. Durch einfaches Ziehen des Rahmens kann der Nutzer die Größe der Fenster bequem an seine Bedürfnisse anpassen. Der Desktop Modus kann bis zu acht gleichzeitig geöffneten Apps oder Prozessen ausführen – ohne die Performance dabei zu beeinträchtigen. Die verbesserte WPS-Funktion unterstützt nun auch die Eingabe von Sprachnotizen und den Smart Pen-Brush-Modus. Das Huawei MatePad Pro ist außerdem mit einem IPS-Panel ausgestattet, das dem Nutzer beste Arbeitserlebnisse garantiert.

Gesteigerte Kreativität: Mit dem Huawei M-Pen und Huawei Smart Magnetic Keyboard

Ein reibungsloses effizientes Arbeiten und Kreativität ist mit dem separat zu erwerbenden Huawei M-Pen und dem Huawei Smart Magnetic Keyboard garantiert. Der Huawei M-Pen bietet ein angenehmes Schreibgefühl, fördert so kreatives Arbeiten und Zeichnen und macht das Schreiben auf Glasoberflächen zu einem absoluten Vergnügen. Mit 4.096 Stufen der Drucksensitivität, Neigungsunterstützung und einer Spitze aus einem einzigartigen Verbundmaterial können Nutzer eine unglaubliche Genauigkeit, Reaktionsfähigkeit und Sensibilität erwarten.

© Huawei

Durch das Platzieren des Huawei M-Pen am Rand des Huawei MatePad Pro verbindet sich das Duo automatisch per Bluetooth. Ebenso einfach lässt sich das separat zu erwerbende Huawei Smart Magnetic Keyboard mit dem Tablet verbinden. Das Folio der veganen Ledertastatur verfügt über einen Tastenhub von 1,3 mm. Damit lässt sich komfortabel tippen, während die Umschalttaste gleichzeitig als Umschalter für Huawei Share dient und so einen schnellen Zugriff auf die Multi-Screen-Collaboration-Funktion erlaubt.

Huawei Services – Nahtloses Musikentertainment und sichere Daten



1. Huawei Mobile Cloud: Mit der Huawei Mobile Cloud können Fotos, Videos, Kontakte, Notizen und andere wichtige Informationen gespeichert werden. Dadurch bleiben die Daten im Falle eines Verlustes gesichert. Die Daten können jederzeit und überall auf ein neues Gerät übertragen werden. Das Cloud Backup ist eine automatische und sichere Backup-Lösung. Außerdem sichert die Galeriedatensynchronisierung alle Fotos und Videos auf der Cloud automatisch und ermöglicht eine Synchronisation aller Huawei Geräte. So können Bilder und Videos in der Cloud auf jedem Gerät angezeigt, verwaltet und heruntergeladen werden. Huawei Drive ermöglicht das Speichern von Fotos, Audiodateien, Videos, Dokumente sowie komprimierte Dateien und Anwendungen des Smartphones in der Cloud. Über die Huawei ID oder über cloud.huawei.com kann der individuelle Cloud-Speicher verwaltet werden, um immer Zugriff zu den eigenen Dateien zu haben. So können im Falle eines Verlustes etwa die eigenen Dateien vom Gerät gelöscht werden.

2. Huawei Music: Mit mittlerweile über 160 Millionen Nutzern weltweit ist Huawei Music nun in 16 europäischen Ländern verfügbar, darunter auch in Österreich. Der Musik-Streamingdienst mit über 50 Millionen Titeln – das entspricht einem ununterbrochenen Musikerlebnis von über 300 Jahren und wurde von Huawei ins Leben gerufen, um auf zahlreichen Huawei Geräten nahtloses Entertainment zu bieten. Personalisierbare Playlisten und täglich neue Musikempfehlungen: Huawei Music bietet ein umfassendes Musik-Streaming-Angebot, das perfekt mit den Huawei Geräten, von Smartphones über Smartwatches bis hin zu Kopfhörern, abgestimmt ist. Die Wiedergabe kann individuell an das jeweilige Gerät angepasst und optimiert werden. Huawei Music ist um einen monatlichen Abo-Preis von EUR 9,99 erhältlich.

© Huawei

Zukunftssicher mit der Huawei AppGallery und Multipath-Strategie

Die Huawei AppGallery ist der offizielle AppStore für Huawei Smartphones und Tablets und bereits der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Hier laden weltweit über 400 Millionen monatlich aktive Nutzer einfach und sicher Tausende von Apps herunter. Huaweis Ziel ist es, die AppGallery in Zusammenarbeit mit den weltweit innovativsten Entwicklern zu einer zukunftsweisenden, offenen App-Plattform zu machen. Die Privatsphäre und Sicherheit aller Nutzer wird gewährleistet und ein einzigartiges Nutzererlebnis ermöglicht. Hierfür verfolgt das Unternehmen eine gezielte Strategie über verschiedene Pfade:

1. Wachsendes Angebot: Über die AppGallery lassen sich beliebte Apps und Spiele schnell und unkompliziert installieren. Ob Microsoft Office, Amazon Shopping oder Top-Games wie Asphalt 9 und Fortnite – die Vielfalt ist groß und wächst täglich. Lokale Experten-Teams arbeiten kontinuierlich daran, dass weitere wichtige Apps für den lokalen wie internationalen Markt in die AppGallery integriert werden. Dank der vierfachen Sicherheitsüberprüfung sind alle Apps in der AppGallery besonders sicher.

2. Quick Apps: Mit den Quick Apps hat Huawei die Idee der App-Nutzung weitergedacht. Die neue Art von Apps benötigt keine Installation auf dem Smartphone mehr, was kostbaren Speicher, wertvolle Systemressourcen und damit auch Energie spart. Updates sind nicht notwendig, die Quick Apps sind automatisch immer auf dem neuesten Stand. Nie war es einfacher und intuitiver, Apps zu nutzen. Die Quick Apps lassen sich im Quick App Center verwalten und auf Wunsch auf dem Startbildschirm fixieren.

3. Phone Clone: Die auf Huawei Smartphones vorinstallierte App überträgt Kontakte, Anruflisten, Daten, Nachrichten, Anwendungen, Videos, Fotos und Einstellungen einfach und sicher vom alten Smartphone auf die neue Huawei P40-Serie.

4. Direkter Download externer Apps: Auch auf beliebte Apps wie Facebook und WhatsApp sollen Kunden von Huawei nicht verzichten. Über die Huawei AppGallery gelangt man direkt zu den offiziellen Webseiten, um den Download und die Installation der beliebten Apps zu starten. Über Drittanbieter-Apps, wie zum Beispiel „MoreApps“, werden Nutzer direkt auf die offizielle Webseite externer Anbieter geführt. Dort lässt sich die aktuelle Installationsdatei im gewohnten APK-Format kostenfrei herunterladen, installieren und die App wie gewohnt nutzen. Auf Wunsch können Nutzer auch über alternative AppStores von Drittherstellern weitere Apps beziehen.

Preise und Verfügbarkeit

Huawei MatePad Pro

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 549,00

• Speicherkonfiguration: 6GB+128GB WiFi

• Verfügbare Farben: Midnight Grey

• Verfügbarkeit: ab sofort im österreichischen Handel

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/tablets/matepad-pro/

• Promo-Information: https//consumer.huawei.com/at/promo/matepadpro/

Huawei M-Pen

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 89,00

• Verfügbarkeit: ab sofort im österreichischen Handel

Huawei Smart Magnetic Keyboard

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 129,00

• Verfügbarkeit: ab sofort im österreichischen Handel

Weitere Informationen zur Huawei Consumer Business Group:

• Webseite: http://consumer.huawei.com/at

• Facebook: http://www.facebook.com/HuaweimobileAT

• Instagram: https://www.instagram.com/huaweimobileat/

• YouTube: https://www.youtube.com/user/HuaweiDeviceCo