Innovative Suchfunktion mit EU-Sicherheitssiegel ausgezeichnet

Erst kürzlich kündigte Huawei eine revolutionäre Suchfunktion für seine Smartphones und Tablets mit Huawei AppGallery an.

Mit Huawei Petal Search bietet Huawei seinen Nutzern eine neue, intuitive Art der Suche nach Apps. So kann einfach und intuitiv direkt vom Startbildschirm aus nach zahlreichen Inhalten gesucht werden – einschließlich Apps, Nachrichten, Musik, Bildern und vieles mehr. Auf kürzlich ausgelieferten Smartphones der Huawei P40-Serie ist Huawei Petal Search bereits vorinstalliert. Die neue Suchfunktion wurde zweifach mit Gütesiegeln ausgezeichnet, die Sicherheit, Datenschutz und Privatsphäre für alle Nutzer garantieren.

Informationen ohne Umwege: Einfach, direkt und sicher

Das neue Huawei Petal Search-Widget wurde mit dem Ziel entwickelt, dass Nutzer rasch und unkompliziert direkt vom Startbildschirm aus, zahlreiche Inhalte auf ihrem Smartphone und im Web nach Schlagwörtern durchsuchen können. Das Petal Search Widget bzw. die Petal Search App unterstützt mehr als 40 Sprachen und ist bereits in 45 Ländern und Regionen verfügbar. Der innovative und intelligente Algorithmus der Petal Search Engine wurde gemeinsam mit führenden europäischen Suchmaschinen entwickelt. Durch die weitreichende Crawling-Technologie und diverse Partnerschaften, durchsucht die Petal Search Engine Inhalte im Web und erstellt ein vielfältiges, maßgeschneidertes Suchergebnis. Die Ergebnisse werden nach Aktualität, Relevanz und diversen anderen Faktoren für jede Suche neu bewertet, um den Nutzern das beste Ergebnis zu liefern. Der Datenschutz jedes einzelnen Nutzers hat dabei immer oberste Priorität.

Native Widgets für optimales Nutzererlebnis und höchste Sicherheit

Die von Huawei entwickelte Suchfunktion ist auf kürzlich ausgelieferten Smartphones der Huawei P40-Serie bereits vorinstalliert oder lässt sich alternativ manuell in der Huawei AppGallery herunterladen. Mit fundierter Erfahrung in den Gebieten Big Data und Artificial Intelligence bringt Huawei die besten Voraussetzungen mit, seinen Nutzern eine optimale Suchfunktion zu bieten, die nativ auf ihren Huawei Smartphones und Tablets eingebettet ist. Das Einhalten der strengen Vorschriften und Gesetze, sowie den Nutzern die volle Kontrolle über ihre Sucheinstellungen zu bieten, hat dabei oberste Priorität.

Garantierte Sicherheit und Privatsphäre durch EU-Siegel

Huaweis Zukunftsversprechen für Sicherheit und Privatsphäre umfasst auch die Huawei Petal Search Funktion. Die Gütesiegel von ePrivacySeal und der CSA STAR Zertifizierung verleihen der neuen Suchfunktion von Huawei die Bestätigung, dass Datenschutz, Sicherheit und Privatsphäre an oberster Stelle stehen. Das ePrivacySeal EU bestätigt die Einhaltung des Kriterienkatalogs, der die Vorgaben des EU-Datenschutzrechts nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) umfasst.

Weiters versichert die CSA STAR Zertifizierung der British Standards Institution (BSI), dass Nutzer der Huawei-Cloudservices stets in ihrer Privatsphäre abgesichert sind. Beide Zertifikate weisen Fortschritt und Leistungsniveau aus und gelten als unabhängig validierte Auszeichnungen externer, anerkannter Stellen.

Huawei Services – Nahtloses Musikentertainment und sichere Daten

1. Huawei Mobile Cloud: Mit der Huawei Mobile Cloud können Fotos, Videos, Kontakte, Notizen und andere wichtige Informationen gespeichert werden. Dadurch bleiben die Daten im Falle eines Verlustes gesichert. Die Daten können jederzeit und überall auf ein neues Gerät übertragen werden. Das Cloud Backup ist eine automatische und sichere Backup-Lösung. Außerdem sichert die Galeriedatensynchronisierung alle Fotos und Videos auf der Cloud automatisch und ermöglicht eine Synchronisation aller Huawei Geräte. So können Bilder und Videos in der Cloud auf jedem Gerät angezeigt, verwaltet und heruntergeladen werden. Huawei Drive ermöglicht das Speichern von Fotos, Audiodateien, Videos, Dokumente sowie komprimierte Dateien und Anwendungen des Smartphones in der Cloud. Über die Huawei ID oder über cloud.huawei.com kann der individuelle Cloud-Speicher verwaltet werden, um immer Zugriff zu den eigenen Dateien zu haben. So können im Falle eines Verlustes etwa die eigenen Dateien vom Gerät gelöscht werden.

2. Huawei Music: Mit mittlerweile über 160 Millionen Nutzern weltweit ist Huawei Music nun in 16 europäischen Ländern verfügbar, darunter auch in Österreich. Der Musik-Streamingdienst mit über 50 Millionen Titeln – das entspricht einem ununterbrochenen Musikerlebnis von über 300 Jahren und wurde von Huawei ins Leben gerufen, um auf zahlreichen Huawei Geräten nahtloses Entertainment zu bieten. Personalisierbare Playlisten und täglich neue Musikempfehlungen: Huawei Music bietet ein umfassendes Musik-Streaming-Angebot, das perfekt mit den Huawei Geräten, von Smartphones über Smartwatches bis hin zu Kopfhörern, abgestimmt ist. Die Wiedergabe kann individuell an das jeweilige Gerät angepasst und optimiert werden. Huawei Music ist um einen monatlichen Abo-Preis von EUR 9,99 erhältlich.

© Huawei

Zukunftssicher mit der Huawei AppGallery und Multipath-Strategie

Die Huawei AppGallery ist der offizielle AppStore für Huawei Smartphones und Tablets und bereits der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Hier laden weltweit über 420 Millionen monatlich aktive Nutzer einfach und sicher Apps herunter. Huaweis Ziel ist es, die AppGallery in Zusammenarbeit mit den weltweit innovativsten Entwicklern zu einer zukunftsweisenden, offenen App-Plattform zu machen. Die Privatsphäre und Sicherheit aller Nutzer wird gewährleistet und ein einzigartiges Nutzererlebnis ermöglicht. Hierfür verfolgt das Unternehmen eine gezielte Strategie über verschiedene Pfade:



1. Wachsendes Angebot: Über die AppGallery lassen sich beliebte Apps und Spiele schnell und unkompliziert installieren. Ob Facebook und WhatsApp, Microsoft Office, Amazon Shopping, ORF TVthek oder Top-Games wie Asphalt 9 und Fortnite – die Vielfalt ist groß und wächst täglich. Lokale Experten-Teams arbeiten kontinuierlich daran, dass weitere wichtige Apps für den lokalen wie internationalen Markt in die AppGallery integriert werden. Dank einer vierfachen Sicherheitsüberprüfung sind alle Apps in der AppGallery besonders sicher.



2. Petal Search: Mit der Petal Search Funktion können Nutzer alle Inhalte, egal ob Nachrichten, Bilder, Internetvideos, Musiktitel oder Apps, auf dem Smartphone mit nur einem Klick suchen und finden. Der vollautomatisierte Algorithmus zeigt den Nutzern die besten Ergebnisse basierend auf Zeit, Relevanz, Zuverlässigkeit der Quelle und weiteren Faktoren an. In Zusammenarbeit mit den führenden europäischen Suchmaschinen entwickelt, können mit Petal Search Millionen von Apps gefunden werden.



3. Phone Clone: Die auf Huawei Smartphones und Tablets vorinstallierte App überträgt Kontakte, Anruflisten, Daten, Nachrichten, Anwendungen, Videos, Fotos und Einstellungen praktisch und schnell vom alten Smartphone auf die neue Huawei P40-Serie oder die Huawei MatePad-Serie.

Weitere Informationen zur Huawei Consumer Business Group:

• Webseite: http://consumer.huawei.com/at

• Facebook: http://www.facebook.com/HuaweimobileAT

• Instagram: https://www.instagram.com/huaweimobileat/

• YouTube: https://www.youtube.com/user/HuaweiDeviceCo