Mit Huawei Golden Snap die besten Momente festhalten

Die Magie der Fotografie liegt darin, den perfekten Moment einzufangen.

Doch der ideale Augenblick ist flüchtig und dauert oft nur einen Bruchteil einer Sekunde. Mit der Huawei Golden Snap Funktion unterstützt Huawei dabei, den perfekten Moment für immer festzuhalten: Drei leistungsstarke AI-Funktionen und der Huawei XD Fusion Engine der Huawei P40-Flaggschiffe* lösen im richtigen Moment aus, retuschieren ungewünschte Details und vereinen Bildinformationen aller Kameras des Smartphones. Aus einfachem Point-and-Shoot werden so professionelle Ergebnisse und atemberaubende Momentaufnahmen erzeugt.

© Huawei

Mit drei AI-Elementen zum perfekten Schnappschuss

Ein sonniger Tag erzeugt das ideale Licht für dynamische und spannende Momentaufnahmen. Doch bei einem Sprung ins Wasser oder bei lustigen Selfies mit Freunden im richtigen Moment abzudrücken, kann eine wahre Herausforderung darstellen. Die drei AI-Analysen, aus denen sich die Huawei Golden Snap Funktion zusammensetzt, machen diese Schwierigkeit zu einem Kinderspiel – makellose Schnappschüsse sind vorprogrammiert.

„AI Best Moment“ macht beim Drücken des Auslösers eine Serie von Bildern, analysiert diese auf Bewegungsmuster und Gesichtsausdrücke und schlägt im Anschluss dem Nutzer das beste Bild der Serie vor.

© Huawei

Mit „AI Remove Reflection“ können unerwünschte Reflexionen per Knopfdruck retuschiert werden. Um sicher zu gehen keine stören den Lichtreflexionen im Bild zu haben, kann die AI-Funktion in der Galerie unter „Bearbeiten“ aktiviert werden. So werden Korrekturen der spezifischen Bildebenen direkt vorgenommen.

© Huawei

Die dritte Funktion von Huawei Golden Snap ist „AI Remove Passerby“. Damit können zum Beispiel Passanten, die genau im Moment der Aufnahme im Bildausschnitt auftauchen, ganz einfach wieder entfernt werden. Damit bleibt der Fokus des jeweiligen Bildes garantiert.

© Huawei

Abgerundet werden diese Funktionen zusätzlich vom neuen Huawei XD Fusion Engine, der in allen Huawei P40-Flaggschiffen* integriert ist. Dieser Engine verarbeitet die Bildinformationen aller Kameras des Smartphones, um eine umfassende Verbesserung der Bildqualität bei jedem Licht zu erzielen. Diese AI-gestützten Funktionen, kombiniert mit dem Huawei Ultra Vision Sensor, unterstützen Nutzer der Huawei P40-Flaggschiffe* jederzeit und überall tadellose Aufnahmen zu machen.

Starke Leistung und beste Energieeffizienz

Der Kirin 900 5G-Chip, der in den Modellen der Huawei P40-Serie integriert ist, ermöglicht nicht nur optimale 5G Konnektivität, sondern auch höchste Rechenleistung. Diese Power ist für die Huawei Golden Snap Funktion erforderlich. Der Kirin 990 5G integriert die gleiche NPU wie der professionelle Ascend AI-Computerchip. Ähnlich wie die CPU, ist die NPU so konzipiert, dass sie beste Leistung bei bester Energieeffizienz bietet. Damit sind die Huawei P40-Flaggschiffe* in der Lage, die Identifizierung und Verarbeitung von AI-Objekten in Echtzeit zu unterstützen. Da die NPU mehrere Bilder auf einmal analysiert, kann sie in Sekundenschnelle über 30 Körperhaltungen und mehr als 90 Gesichtsausdrücke in den Bildern analysieren. Die Nutzer können dann direkt aus der Galerie ihr Lieblingsfoto auswählen.

Huawei Services – Nahtloses Musikentertainment und sichere Daten

1. Huawei Mobile Cloud: Mit der Huawei Mobile Cloud können Fotos, Videos, Kontakte, Notizen und andere wichtige Informationen gespeichert werden. Dadurch bleiben die Daten im Falle eines Verlustes gesichert. Die Daten können jederzeit und überall auf ein neues Gerät übertragen werden. Das Cloud Backup ist eine automatische und sichere Backup-Lösung. Außerdem sichert die Galeriedatensynchronisierung alle Fotos und Videos auf der Cloud automatisch und ermöglicht eine Synchronisation aller Huawei Geräte. So können Bilder und Videos in der Cloud auf jedem Gerät angezeigt, verwaltet und heruntergeladen werden. Huawei Drive ermöglicht das Speichern von Fotos, Audiodateien, Videos, Dokumente sowie komprimierte Dateien und Anwendungen des Smartphones in der Cloud. Über die Huawei ID oder über cloud.huawei.com kann der individuelle Cloud-Speicher verwaltet werden, um immer Zugriff zu den eigenen Dateien zu haben. So können im Falle eines Verlustes etwa die eigenen Dateien vom Gerät gelöscht werden.

2. Huawei Music: Mit mittlerweile über 160 Millionen Nutzern weltweit ist Huawei Music nun in 16 europäischen Ländern verfügbar, darunter auch in Österreich. Der Musik-Streamingdienst mit über 50 Millionen Titeln – das entspricht einem ununterbrochenen Musikerlebnis von über 300 Jahren und wurde von Huawei ins Leben gerufen, um auf zahlreichen Huawei Geräten nahtloses Entertainment zu bieten. Personalisierbare Playlisten und täglich neue Musikempfehlungen: Huawei Music bietet ein umfassendes Musik-Streaming-Angebot, das perfekt mit den Huawei Geräten, von Smartphones über Smartwatches bis hin zu Kopfhörern, abgestimmt ist. Die Wiedergabe kann individuell an das jeweilige Gerät angepasst und optimiert werden. Huawei Music ist um einen monatlichen Abo-Preis von EUR 9,99 erhältlich.

© Huawei

Zukunftssicher mit der Huawei AppGallery und Multipath-Strategie

Die Huawei AppGallery ist der offizielle AppStore für Huawei Smartphones und Tablets und bereits der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Hier laden weltweit über 420 Millionen monatlich aktive Nutzer einfach und sicher Apps herunter. Huaweis Ziel ist es, die AppGallery in Zusammenarbeit mit den weltweit innovativsten Entwicklern zu einer zukunftsweisenden, offenen App-Plattform zu machen. Die Privatsphäre und Sicherheit aller Nutzer wird gewährleistet und ein einzigartiges Nutzererlebnis ermöglicht. Hierfür verfolgt das Unternehmen eine gezielte Strategie über verschiedene Pfade:



1. Wachsendes Angebot: Über die AppGallery lassen sich beliebte Apps und Spiele schnell und unkompliziert installieren. Ob Facebook und WhatsApp, Microsoft Office, Amazon Shopping, ORF TVthek oder Top-Games wie Asphalt 9 und Fortnite – die Vielfalt ist groß und wächst täglich. Lokale Experten-Teams arbeiten kontinuierlich daran, dass weitere wichtige Apps für den lokalen wie internationalen Markt in die AppGallery integriert werden. Dank einer vierfachen Sicherheitsüberprüfung sind alle Apps in der AppGallery besonders sicher.



2. Petal Search: Mit der Petal Search Funktion können Nutzer alle Inhalte, egal ob Nachrichten, Bilder, Internetvideos, Musiktitel oder Apps, auf dem Smartphone mit nur einem Klick suchen und finden. Der vollautomatisierte Algorithmus zeigt den Nutzern die besten Ergebnisse basierend auf Zeit, Relevanz, Zuverlässigkeit der Quelle und weiteren Faktoren an. In Zusammenarbeit mit den führenden europäischen Suchmaschinen entwickelt, können mit Petal Search Millionen von Apps gefunden werden.



3. Phone Clone: Die auf Huawei Smartphones und Tablets vorinstallierte App überträgt Kontakte, Anruflisten, Daten, Nachrichten, Anwendungen, Videos, Fotos und Einstellungen praktisch und schnell vom alten Smartphone auf die neue Huawei P40-Serie oder die Huawei MatePad-Serie.

Preise und Verfügbarkeit

Huawei P40 Pro+

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 1399,00

• Speicherkonfiguration: 8+512GB

• Verfügbare Farben: Ceramic White, Ceramic Black

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/p40proplus/

© Huawei

Huawei P40 Pro

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 999,00

• Speicherkonfiguration: 8GB + 256GB

• Verfügbare Farben: Ice White, Black, Silver Frost

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/p40-pro/

© Huawei

Huawei P40

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 799,00

• Speicherkonfiguration: 8GB + 128GB

• Verfügbare Farben: Ice White, Black, Silver Frost

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/p40/

© Huawei