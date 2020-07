Neuer Meilenstein erreicht

Huawei Mobile Services Ökosystem verzeichnet 1,6 Millionen globale Entwickler und 700 Millionen Nutzer von Huawei Geräten.

Auf der 19. China Internet Conference informierte Huawei über die neuesten Fortschritte des Huawei Mobile Services Ökosystems und der Huawei AppGallery. Das Huawei Mobile Services Ökosystem (HMS) wächst rasant und erreicht inzwischen weltweit 700 Millionen Nutzer von Huawei Geräten, mit einem jährlichen Wachstum von 32%. Die Zahl der registrierten Huawei Entwickler weltweit liegt mittlerweile bei 1,6 Millionen. Das bedeutet einen Anstieg von 76% im Vergleich zum Vorjahr, wobei mittlerweile mehr als 81.000 innovative Anwendungen die Funktionen des HMS-Core integriert haben.

Zusammenarbeit mit Partnern für ein intelligenteres und komfortableres digitales Lebensgefühl

Seit über 30 Jahren arbeitet Huawei eng mit globalen Partnern zusammen, um Menschen auf der ganzen Welt eine bessere digitale Konnektivität zu ermöglichen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass in der zunehmend von digitalen Technologien getriebenen Welt niemand zurückgelassen werden sollte. Huawei ist bestrebt, weltweit innovative Entwickler zur Zusammenarbeit mit Huawei Mobile Services zu ermutigen, um den Nutzern bessere und intelligentere Erfahrungen zu bieten. Huawei hat zuvor ein Shining Star-Programm in Höhe von einer Milliarde Dollar angekündigt, um globale Entwickler zu bestärken. Inzwischen haben mehr als 10.000 innovative Anwendungen davon profitiert.

"Die Huawei AppGallery, unsere offizielle Distributionsplattform für Applikationen, deckt mehr als 170 Länder und Regionen ab. Mit dieser Reichweite hoffen wir, lokale digitale Innovationen mit der Welt zu teilen. Wir wollen, dass jede innovative App, die von globalen Partnern entwickelt wird, alle 700 Millionen Huawei Nutzer erreicht“, sagte Zhang Ping'an, Präsident von Consumer Cloud Service, Huawei Consumer Business Group. Gleichzeitig haben globalisierte HMS-Apps wie Huawei Video, Huawei Music und Huawei Reader den Nutzern in mehr Ländern und Regionen hochwertige Dienste und Inhalte gebracht.

Darüber hinaus bietet Huawei den Nutzern ein intelligenteres und komfortableres digitales Lebensgefühl mit innovativeren Diensten wie Quick App, einer neuen Art von Anwendungen, die keine Installation erfordern. Damit benötigen die Applikationen weniger Speicherplatz und bieten den Nutzern ein einfaches Tap-to-Use-Erlebnis. Neben Ability, das auf der AI-Technologie von Huawei basiert und Content Ability, Card Ability und App Ability umfasst, können qualitativ hochwertige Dienste effizient an Nutzer auf der ganzen Welt verteilt werden.

HMS-Core 5.0: Verbesserte Software- und Hardware-Funktionen

Um globale Partner und Entwickler bei der Innovation zu unterstützen, eröffnet Huawei über HMS-Core „Chipset-Device-Cloud“-Fähigkeiten, die Entwicklern den Zugang zu Huaweis Machine Learning Kit, HiAI, AR Engine und vieles mehr ermöglichen. HMS-Core 5.0, das ab sofort weltweit verfügbar ist, wird die Software- und Hardware-Fähigkeiten von Huawei weiter öffnen und die Erfahrungen der Nutzer weltweit verbessern. Darüber hinaus bietet Huawei über AppGallery Connect in mehr als 67 Bereichen einen umfassenden Support für die Entwicklung von Anwendungen aus einer Hand und hilft Entwicklern bei der Innovation und der Durchführung effizienter Abläufe.

Gegenwärtig hat Huawei Mobile Services (HMS) weltweit sechs regionale Zentren eingerichtet. Über DIGIX Lab, Huawei Developers, Huawei Developer Day und viele andere Möglichkeiten bietet Huawei weltweit lokalisierte Dienste an. In einer vollständig vernetzten Welt ist Huawei bestrebt, bei globalen Entwicklern Innovationen sowohl in der Technologie- als auch in der App-Entwicklung zu fördern.

Huawei Services – Nahtloses Musikentertainment und sichere Daten

1. Huawei Mobile Cloud: Mit der Huawei Mobile Cloud können Fotos, Videos, Kontakte, Notizen und andere wichtige Informationen gespeichert werden. Dadurch bleiben die Daten im Falle eines Verlustes gesichert. Die Daten können jederzeit und überall auf ein neues Gerät übertragen werden. Das Cloud Backup ist eine automatische und sichere Backup-Lösung. Außerdem sichert die Galeriedatensynchronisierung alle Fotos und Videos auf der Cloud automatisch und ermöglicht eine Synchronisation aller Huawei Geräte. So können Bilder und Videos in der Cloud auf jedem Gerät angezeigt, verwaltet und heruntergeladen werden. Huawei Drive ermöglicht das Speichern von Fotos, Audiodateien, Videos, Dokumente sowie komprimierte Dateien und Anwendungen des Smartphones in der Cloud. Über die Huawei ID oder über cloud.huawei.com kann der individuelle Cloud-Speicher verwaltet werden, um immer Zugriff zu den eigenen Dateien zu haben. So können im Falle eines Verlustes etwa die eigenen Dateien vom Gerät gelöscht werden.

2. Huawei Music: Mit mittlerweile über 160 Millionen Nutzern weltweit ist Huawei Music nun in 16 europäischen Ländern verfügbar, darunter auch in Österreich. Der Musik-Streamingdienst mit über 50 Millionen Titeln – das entspricht einem ununterbrochenen Musikerlebnis von über 300 Jahren und wurde von Huawei ins Leben gerufen, um auf zahlreichen Huawei Geräten nahtloses Entertainment zu bieten. Personalisierbare Playlisten und täglich neue Musikempfehlungen: Huawei Music bietet ein umfassendes Musik-Streaming-Angebot, das perfekt mit den Huawei Geräten, von Smartphones über Smartwatches bis hin zu Kopfhörern, abgestimmt ist. Die Wiedergabe kann individuell an das jeweilige Gerät angepasst und optimiert werden. Huawei Music ist um einen monatlichen Abo-Preis von EUR 9,99 erhältlich.

Zukunftssicher mit der Huawei AppGallery und Multipath-Strategie

Die Huawei AppGallery ist der offizielle AppStore für Huawei Smartphones und Tablets und bereits der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Hier laden weltweit über 420 Millionen monatlich aktive Nutzer einfach und sicher Apps herunter. Huaweis Ziel ist es, die AppGallery in Zusammenarbeit mit den weltweit innovativsten Entwicklern zu einer zukunftsweisenden, offenen App-Plattform zu machen. Die Privatsphäre und Sicherheit aller Nutzer wird gewährleistet und ein einzigartiges Nutzererlebnis ermöglicht. Hierfür verfolgt das Unternehmen eine gezielte Strategie über verschiedene Pfade:



1. Wachsendes Angebot: Über die AppGallery lassen sich beliebte Apps und Spiele schnell und unkompliziert installieren. Ob Facebook und WhatsApp, Microsoft Office, Amazon Shopping, ORF TVthek oder Top-Games wie Asphalt 9 und Fortnite – die Vielfalt ist groß und wächst täglich. Lokale Experten-Teams arbeiten kontinuierlich daran, dass weitere wichtige Apps für den lokalen wie internationalen Markt in die AppGallery integriert werden. Dank einer vierfachen Sicherheitsüberprüfung sind alle Apps in der AppGallery besonders sicher.



2. Petal Search: Mit der Petal Search Funktion können Nutzer alle Inhalte, egal ob Nachrichten, Bilder, Internetvideos, Musiktitel oder Apps, auf dem Smartphone mit nur einem Klick suchen und finden. Der vollautomatisierte Algorithmus zeigt den Nutzern die besten Ergebnisse basierend auf Zeit, Relevanz, Zuverlässigkeit der Quelle und weiteren Faktoren an. In Zusammenarbeit mit den führenden europäischen Suchmaschinen entwickelt, können mit Petal Search Millionen von Apps gefunden werden.



3. Phone Clone: Die auf Huawei Smartphones und Tablets vorinstallierte App überträgt Kontakte, Anruflisten, Daten, Nachrichten, Anwendungen, Videos, Fotos und Einstellungen praktisch und schnell vom alten Smartphone auf die neue Huawei P40-Serie oder die Huawei MatePad-Serie.

