So wird jede und jeder zum Profi-Fotograf

In Kooperation mit der LIK Akademie gab Huawei beim Fotografie-Workshop lehrreiche Tipps und Tricks für das perfekte Bild.

Fotografie kann so vieles ausdrücken. Je nach Objekt, Szene, Stimmung oder auch Licht, lassen sich diverse Momente einfangen und für die Ewigkeit festhalten. Im Zuge des Huawei Next Image Awards 2020 und in Kooperation mit der LIK Akademie Wien fand am 21. Juli 2020 für geladene Gäste ein Fotografie-Workshop statt, bei dem zahlreiche Features der neuen Huawei P40-Serie erkundet und in Porträt- & Street-Fotografie versucht wurden.

Huawei gab einen Einblick in das Smartphone während Eric Berger als Fotografie-Profi über die Geschichte der Smartphone-Fotografie sprach. Im Zuge eines Photowalks durch den 7. Wiener Gemeindebezirks konnten die Teilnehmer anschließend Momente mit dem Smartphone eingefangen. Huawei bietet seinen Nutzern aber nicht nur Smartphones, die jede und jeden zum Profi-Fotografen machen, sondern zeigt auch Tipps, um besondere Fotos zu kreieren.

Bis zum 31. Juli 2020 können Fans der Huawei-Kameraleistung noch ihre persönlichen Werke in sechs Kategorien (Near Far, Good Night, Hello Life!, Faces, Live Moments und Storyteller) einreichen und die Chance auf tolle Preise haben. Als Hauptgewinn wartet ein Huawei P40 Pro und ein Geldpreis von insgesamt 10.000 US-Dollar. Die jeweiligen Kategorie-Lieblinge erhalten ein Huawei P40 Pro und 1.000 US-Dollar. Weiters werden Förderpreise und Ehrenpreise vergeben. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2020 (18.00 Uhr MEZ).

„Für mich ist die wichtigste Regel, das Smartphone immer fotografierbereit zu halten – und täglich zu trainieren. Außerdem wichtig bei der Smartphone-Fotografie ist: Scheu dich nicht vor ungewöhnlichen Perspektiven und setze selbst ausgewählte Konzepte um. Löse bewusst und ruhig aus. Beobachte das Licht, die Richtung und Stimmung. Und fokussiere dich auf deine Freude an der Fotografie“, verrät Eric Berger, Geschäftsführer der LIK Akademie und Herausgeber des FOTOCULT Magazins sowie langjähriger Kooperationspartner von Huawei.

Symbiose der Einzelheiten

Die Frage, ob ein Foto gefällt, hängt von vielen Faktoren ab. Besonders wichtig ist es, dass die einzelnen Elemente eine harmonische Symbiose bilden. Fotografie als Teil der Bildenden Kunst schafft mit seinen Kreationen Emotionen und Stimmungen. Den Fokus des Fotos im Vorhinein festzulegen, ist dabei essenziell. So wird in perfektem Einklang aus einem Bild ein Kunstwerk.

Die Smartphones der Huawei P40-Serie ermöglichen mit verschiedenen detaillierten Kameraeinstellungen eine Basis, die jede und jeden zum Profi-Fotografen macht. Die Ultra Vision Quad Kamera von Leica revolutioniert die Wahrnehmung von Geschwindigkeit und Leistung mit dem hochmodernen Kirin 990 5G Chipsatz. Als hochgradig vereinheitlichtes System unterstützt die Ultra Vision 5fache-/Quad-/Triple-Kamera von Leica bei Aufnahmen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Unabhängig davon, ob sich das betreffende Objekt nah oder weit entfernt befindet. Mit der 50 MP SuperSensing Hauptkamera werden viel Licht und Details eingefangen und eine optimale Klarheit erzielt.

Dank des Multi-Spektrum-Farbtemperatur-Sensors mit dem hochentwickelten AI-AWB-Algorithmus und der Ultra Vision-Hauptkamera hat das Huawei P40 Pro 45% höhere Farbgenauigkeit und ist in der Lage, Umgebungen und Personen genau zu analysieren und zu segmentieren. Durch die Optimierung auf Pixelebene wird das ursprüngliche Bild mit verbesserter Beleuchtung, natürlicheren Farben und gestochen scharfen Details reproduziert.

Mehr Licht - Mehr Ausdruck

Die Belichtung verändert die Wahrnehmung der Umgebung. Verschiedene Lichtverhältnisse schaffen unterschiedliche Szenarien von fotografierten Objekten und Stimmungen. Licht bei Tag und Nacht oder auch künstliches oder natürliches Licht, geben jedem Bild eine eigene Emotion. Licht beeinflusst den Charakter einer Fotografie. Eine bewusste Beobachtung des Lichts und der geschickte Einsatz der Kameraeigenschaften sind der Schlüssel, um das Licht optimal zu nutzen und stimmungsvolle Fotos zu schießen. Mit seinen 50 MP ist der 1/1,28-Zoll-Sensor des Huawei P40 der größte derzeit erhältliche Smartphone-Sensor. Durch seine intelligente Technologie, die als Pixel-Binning bezeichnet wird, bei der 4 Pixel zu 1 zusammengefasst werden, entsteht ein größeres "Superpixel". Die daraus entstehenden größeren Pixel machen es möglich mehr Licht einzufangen und garantieren dadurch eine höhere Auflösung.

Weiters ist der Sensor auch mit einem RYYB-Filter ausgestattet, der noch mehr Licht (bis zu 40 %) zum Sensor durchlässt und für genauere Farben und einen höheren Dynamikbereich sorgt. Das Huawei P40 Pro ist auch mit einer optischen Bildstabilisierung (OIS) und einer Stabilisierung durch künstliche Intelligenz (AIS) ausgestattet. So muss das Smartphone lediglich relativ ruhig gehalten werden und die Technologie des Smartphones kümmert sich um das perfekte Foto.

Gezoomte Details und ihre wahre Schönheit

Die wahre Schönheit liegt in den kleinen Details. Essenziell ist es, diese Details einzufangen und sie ersichtlich zu machen. So können alltägliche Gegenstände, Situationen und bekannte Personen in einem ganz neuen Licht erstrahlen. Von nahe, weitem, von oben oder von unten abgelichtet, variiert die eingefangene Stimmung und das fotografierte Objekt oder Person zeigen eine neue Seite.

Die 5-fach optische Telefoto-Kamera des Huawei P40 Pro schafft es neue Perspektiven zu finden und abzulichten. Der optische Zoombereich des Huawei P40 Pro wurde auf den 5-fachen Bereich erweitert. So ist der Zoom multifunktional einsetzbar. Besonders zeichnet sich der Zoom bei Makro-Objekten und Porträtaufnahmen aus. Weiters kann mit der Funktion eine Komprimierung innerhalb des Bildes geschaffen werden. Porträt- und Reisefotografie profitieren besonders davon.

Porträts und Geschichten: Visuelles Storytelling in sechs Kategorien

Mit sechs verschiedenen Kategorien und unterschiedlichen Medienformaten regt Huawei die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fotografie-Wettbewerbs an, die Vielfalt und Schönheit des Lebens aus verschiedenen Perspektiven einzufangen und abzulichten.

Folgende Kategorien werden beim diesjährigen Next-Image Award ausgezeichnet:

Near Far – Mit der Smartphone-Kamera verborgene Schätze und verschiedene Perspektiven entdecken. Egal, ob drinnen oder draußen

– Mit der Smartphone-Kamera verborgene Schätze und verschiedene Perspektiven entdecken. Egal, ob drinnen oder draußen Good Night – Lustige Momente bei Nacht oder in lichtschwachen Umgebungen

– Lustige Momente bei Nacht oder in lichtschwachen Umgebungen Hello, Life! – Emotionen und Inspirationen des Alltags per Foto visualisieren

– Emotionen und Inspirationen des Alltags per Foto visualisieren Faces – Experimentell im Bereich der Porträtfotografie

– Experimentell im Bereich der Porträtfotografie Live Moments – Positive Geschichten in bis zu 10-minütigen Videos oder Kurzfilmen

– Positive Geschichten in bis zu 10-minütigen Videos oder Kurzfilmen Storyteller – Emotionen und persönliche Stories in einer Fotoreihe von drei bis neun Bildern

Die Preise des Huawei Next-Image Awards 2020

Bis zum 31. Juli 2020 können Fans der Huawei Leica Kamera ihre Werke einreichen. Im globalen Wettbewerb haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Chance auf vier Auszeichnungen.

Als Hauptgewinn wartet ein Huawei P40 Pro und ein Geldpreis von insgesamt 10.000 US-Dollar. Die jeweiligen Kategorie-Lieblinge erhalten ein Huawei P40 Pro und 1.000 US-Dollar. Weiters werden 50 Förderpreise und fünf Ehrenpreise vergeben. Zusätzlich wird allen Siegerinnen und Siegern eine elektronische Auszeichnung zugestellt.

Weitere Informationen sowie Teilnahmebedingungen finden Sie hier: https://gallery.consumer.HUAWEI.com

