Warum wir jetzt dankbar sind, dass es Handys gibt

Dieser Frühling war anders als alle, die wir bisher erlebt haben:

Wir waren mehr zu Hause, hatten mehr Sorgen – und mussten dabei unsere Liebsten schmerzlich vermissen. Denn von den Eltern über beste Freunde bis zu den Arbeitskollegen konnten wir in letzter Zeit kaum soziale Kontakte pflegen. Wobei, eigentlich ja schon: Denn stell dir mal vor, die heutige Krise hätte vor 20 Jahren stattgefunden.

Schwere Situation ohne Smartphone

Wie oft haben wir schon Geschichten aus den guten alten Zeiten gehört oder uns selbst in unsere unbeschwerte Kindheit zurückgesehnt: Als man noch nicht rund um die Uhr erreichbar war, sich nur mit Glück telefonisch erreicht hat und der Besuch ganz einfach unangekündigt vor der Tür stand. Eine schöne Vorstellung – aber wäre das wirklich so schön?

Nicht unbedingt, denn vor 20 Jahren wäre die Corona-Krise noch viel schwieriger für uns alle gewesen. Stell dir die wochenlange soziale Isolation einfach mal ohne Smartphone vor. Siehst du auch eine deprimierte Version von dir selbst am Sofa sitzen, die darauf wartet, dass das Telefon klingelt, ohne zu wissen, wie es deinen Liebsten geht? Vielleicht ist die aktuelle Situation auch ein Moment, in dem wir dankbar sein sollten: dankbar, dass es Smartphones gibt. Denn sie verbinden uns auch dann, wenn wir uns eigentlich distanzieren müssen.

Videotelefonie bringt uns zusammen

Dass auch in Zeiten der Isolation aus einem „schön, deine Stimme zu hören“ ein „schön, dass wir uns sehen“ geworden ist, haben wir definitiv unseren Smartphones zu verdanken. Die Videotelefonie bringt uns mehr denn je zusammen, obwohl wir getrennt sind. Egal ob der Anruf bei den Eltern, ein abendliches Gläschen Wein mit der besten Freundin oder doch ein Business-Call mit Lieblingskollegen: Wir können uns sehen, egal wo wir uns befinden. Das kommt uns oft selbstverständlich vor – ist es aber nicht. Noch vor 20 Jahren war die Videotelefonie quasi unmöglich und es musste reichen, die Stimme der Liebsten zu hören.

Soziale Medien so sozial wie nie

Um in Verbindung zu bleiben, müssen wir heutzutage eigentlich gar nicht mehr telefonieren – denn dafür gibt es soziale Medien. Nachrichten schreiben auf WhatsApp, Herzen verteilen auf Facebook und Storys schauen auf Instagram – wir sind immer vernetzt und das ist gut so. Denn gerade in unsicheren Zeiten ist es schön, die Verbindung nicht zu verlieren. Darüber hinaus zeigen uns soziale Medien, dass wir mit unseren Problemen nicht alleine sind: Wir durchleben diese ungewohnte Situation gemeinsam – verbunden durch unsere Smartphones.

Die Liebsten immer dabei

Die Verbindung zu den Menschen, die wir lieben, macht Smartphones also gerade jetzt zu so einem wichtigen Teil unseres Lebens. Schließlich ist es, als ob unsere Liebsten uns über das Handy besuchen würden. Ein Smartphone ohne soziale Medien wäre viel weniger Balsam für die Seele. Darum bietet HUAWEI unterschiedliche Möglichkeiten, alle wichtigen Social Media-Apps am HUAWEI P40 lite verfügbar zu machen.

Facebook, WhatsApp, Instagram sind zwar nicht auf dem HUAWEI P40 lite vorinstalliert, sie können aber ganz einfach über Huawei Petal Search heruntergeladen werden. Oder du suchst nach Facebook und WhatsApp einfach in der HUAWEI AppGallery – ein Link führt dich direkt zu der offiziellen Website, auf der du dir die Apps mit einem Klick herunterladen kannst. Noch einfacher geht es aber mit HUAWEI Phone Clone: Deine Lieblings-Apps werden mit diesem Werkzeug einfach von deinem alten Smartphone auf dein neues HUAWEI P40 lite übertragen. So bist du von Anfang an in Kontakt mit deinen Liebsten. Wie du siehst, es gibt viele Möglichkeiten ganz einfach an deine Lieblings-Apps zu kommen.

In Erinnerungen schwelgen

Auch wenn wir gerade nicht mit Freunden und Familie reden, sind sie immer präsent: in unseren Gedanken und Erinnerungen. Umso schöner, dass wir in unseren Smartphones auch zahlreiche Fotoalben unterbringen: Die Bildergalerien auf unseren Handys sind ein Stück unserer Liebsten, das uns immer begleitet. Und hoffentlich ist es auch bald wieder so weit, dass sich noch mehr gemeinsame Erinnerungen und Schnappschüsse dazugesellen.

Denn unsere Smartphones sind schließlich mehr als bloß digitale Speichermedien für unsere Erinnerungen: Mit immer besseren Kameras ermöglichen sie es uns, die schönsten Momente unseres Leben festzuhalten. Statt professionellem Fotoequipment braucht es dazu bloß noch ein handliches Smartphone. Wobei: moderne Smartphones wie das HUAWEI P40 lite mit seiner Quad-Kamera können durchaus mit professionellen Geräten mithalten.

Wir können unsere Familie und Freunde aus der Ferne sehen, bleiben durch soziale Medien stets mit ihnen in Verbindung, können gemeinsame Momente festhalten und in Erinnerungen schwelgen: Unsere Smartphones sind eine wichtige Verbindung zu unseren Liebsten, besonders in Zeiten wie diesen.

