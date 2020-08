Zuverlässiger Begleiter in Zeiten des mobilen Arbeitens

Das Voranschreiten der Digitalisierung bringt zahlreiche spannende neue Möglichkeiten mit sich.

Eine davon ist das mobile Arbeiten, das in den vergangenen Monaten einen enormen Aufschwung erlebt hat und die Arbeitswelt und das tägliche Leben nachhaltig verändert hat. Der Schlüssel zum Erfolg dabei ist einerseits die eigene Organisation, andererseits die besten Arbeitsgeräte, auf die man sich verlassen kann: Performance, Akkulaufzeit sowie optimale Bedienbarkeit zählen zu den Must-Haves. Das leistungsstarke High-End-Notebook Huawei MateBook X Pro bietet genau das und kann durch sein schlankes Design und lange Akkulaufzeit auch bequem überallhin mitgenommen werden. Gemeinsam mit der exklusiven Huawei-Funktion „Multi-Screen-Collaboration“, die auch von Huawei Tablets oder Huawei Smartphones unterstützt wird, bildet das Huawei MateBook X Pro eine nahtlose Symbiose für ungestörten Fokus in allen Situationen.

© Huawei

Kraftpaket und Leichtgewicht

Ortsunabhängiges Arbeiten hat viele Vorteile: Ob zu Hause, auf der Terrasse oder im Lieblingscafé, der Arbeitsplatz kann dort sein, wo es am bequemsten ist. Unabdingbar ist allerdings, dass das Arbeitsnotebook leicht transportierbar ist und trotzdem alle Anforderungen erfüllt.

Das bisher leistungsstärkste Notebook von Huawei bietet ein 3K Ultra FullView-Display mit intuitiven Touch-Screen. Mit dem außergewöhnlichen Seitenverhältnis von 3:2 fällt das Huawei MateBook X Pro nicht nur optisch auf, sondern fördert auch die Nutzerproduktivität. Durch die versenkbare Kamera, die einfach durch Knopfdruck auf- oder zugeklappt werden kann, wird nicht nur für zusätzliche Privatsphäre gesorgt. Diese Designlösung schafft auch die Möglichkeit eines ultraschmalen, aber robusten Rahmens für das Notebook.

© Huawei

Damit bietet das Huawei MateBook X Pro größten Arbeitskomfort bei ansprechendem Design. Durch die Wahlmöglichkeit zwischen zwei verschiedenen Speicherkapazitäten, kann jeder Nutzer das optimale für sich aus dem Huawei MateBook X Pro herausholen. Es kann zwischen 16 GB RAM und 512 GB ROM oder 16 GB RAM und 1 TB ROM gewählt werden, je nachdem welche Anforderungen an das Kraftpaket gestellt werden. Der leistungsstarke Akku mit einer Nutzungsdauer bis zu 16 Stunden, ist auch mit der Quick-Charge-Technologie ausgestattet: Mit einer 30-minütigen Ladung kann das Notebook ganze sechs weitere Stunden genutzt werden. Trotz dem leistungsstarken Inneren wiegt das schlanke Notebook nur 1,3 kg und eignet sich so als treuer Begleiter für alle Lebenslagen.

Nahtloses Zusammenspiel durch Multi-Screen-Collaboration

Das Huawei MateBook X Pro erfüllt als High-End-Notebook alle Anforderungen für jegliche Arbeit- und Freizeitsituationen. Außerdem bildet es gemeinsam mit den Huawei Smartphones oder Huawei Tablets eine neue Symbiose und gehen über ihre Grenzen hinaus. Die innovative Multi-Screen-Collaboration Technologie verbindet die Huawei Geräte einfach und lückenlos miteinander. Fotos, die mit dem Smartphone aufgenommen wurden, können zum Beispiel einfach per Drag and Drop auf das Notebook oder Tablet gezogen und direkt nachbearbeitet werden. Auch Chatnachrichten, die über ein Huawei Smartphone verschickt werden sollen, können mit der Multi-Screen-Collaboration Technologie rasch und unkompliziert über die Notebook-Tastatur verfasst werden.

© Huawei

Huawei Services – Nahtloses Musikentertainment und sichere Daten

1. Huawei Mobile Cloud: Mit der Huawei Mobile Cloud können Fotos, Videos, Kontakte, Notizen und andere wichtige Informationen gespeichert werden. Dadurch bleiben die Daten im Falle eines Verlustes gesichert. Die Daten können jederzeit und überall auf ein neues Gerät übertragen werden. Das Cloud Backup ist eine automatische und sichere Backup-Lösung. Außerdem sichert die Galeriedatensynchronisierung alle Fotos und Videos auf der Cloud automatisch und ermöglicht eine Synchronisation aller Huawei Geräte. So können Bilder und Videos in der Cloud auf jedem Gerät angezeigt, verwaltet und heruntergeladen werden. Huawei Drive ermöglicht das Speichern von Fotos, Audiodateien, Videos, Dokumente sowie komprimierte Dateien und Anwendungen des Smartphones in der Cloud. Über die Huawei ID oder über cloud.huawei.com kann der individuelle Cloud-Speicher verwaltet werden, um immer Zugriff zu den eigenen Dateien zu haben. So können im Falle eines Verlustes etwa die eigenen Dateien vom Gerät gelöscht werden.

2. Huawei Music: Mit mittlerweile über 160 Millionen Nutzern weltweit ist Huawei Music nun in 16 europäischen Ländern verfügbar, darunter auch in Österreich. Der Musik-Streamingdienst mit über 50 Millionen Titeln – das entspricht einem ununterbrochenen Musikerlebnis von über 300 Jahren und wurde von Huawei ins Leben gerufen, um auf zahlreichen Huawei Geräten nahtloses Entertainment zu bieten. Personalisierbare Playlisten und täglich neue Musikempfehlungen: Huawei Music bietet ein umfassendes Musik-Streaming-Angebot, das perfekt mit den Huawei Geräten, von Smartphones über Smartwatches bis hin zu Kopfhörern, abgestimmt ist. Die Wiedergabe kann individuell an das jeweilige Gerät angepasst und optimiert werden. Huawei Music ist um einen monatlichen Abo-Preis von EUR 9,99 erhältlich.

© Huawei

Zukunftssicher mit der Huawei AppGallery und Multipath-Strategie

Die Huawei AppGallery ist der offizielle AppStore für Huawei Smartphones und Tablets und bereits der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Hier laden weltweit über 420 Millionen monatlich aktive Nutzer einfach und sicher Apps herunter. Huaweis Ziel ist es, die AppGallery in Zusammenarbeit mit den weltweit innovativsten Entwicklern zu einer zukunftsweisenden, offenen App-Plattform zu machen. Die Privatsphäre und Sicherheit aller Nutzer wird gewährleistet und ein einzigartiges Nutzererlebnis ermöglicht. Hierfür verfolgt das Unternehmen eine gezielte Strategie über verschiedene Pfade:



1. Wachsendes Angebot: Über die AppGallery lassen sich beliebte Apps und Spiele schnell und unkompliziert installieren. Ob Facebook und WhatsApp, Microsoft Office, Amazon Shopping, ORF TVthek oder Top-Games wie Asphalt 9 und Fortnite – die Vielfalt ist groß und wächst täglich. Lokale Experten-Teams arbeiten kontinuierlich daran, dass weitere wichtige Apps für den lokalen wie internationalen Markt in die AppGallery integriert werden. Dank einer vierfachen Sicherheitsüberprüfung sind alle Apps in der AppGallery besonders sicher.



2. Petal Search: Mit der Petal Search Funktion können Nutzer alle Inhalte, egal ob Nachrichten, Bilder, Internetvideos, Musiktitel oder Apps, auf dem Smartphone mit nur einem Klick suchen und finden. Der vollautomatisierte Algorithmus zeigt den Nutzern die besten Ergebnisse basierend auf Zeit, Relevanz, Zuverlässigkeit der Quelle und weiteren Faktoren an. In Zusammenarbeit mit den führenden europäischen Suchmaschinen entwickelt, können mit Petal Search Millionen von Apps gefunden werden.



3. Phone Clone: Die auf Huawei Smartphones und Tablets vorinstallierte App überträgt Kontakte, Anruflisten, Daten, Nachrichten, Anwendungen, Videos, Fotos und Einstellungen praktisch und schnell vom alten Smartphone auf die neue Huawei P40-Serie oder die Huawei MatePad-Serie.

