Das kostet Mieten in Österreich

In Österreich sind die Mietpreise für Wohnungen im ersten Halbjahr 2020 leicht angestiegen, und zwar um 2,6 Prozent im Vergleich zu 2019. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt bei 13,6 Euro. Im Mietsegment zwischen 60 und 80 Quadratmetern liegt der Preis bei 12,5 Euro. Im Schnitt bezahlen Herr und Frau Österreicher derzeit also ungefähr 875 Euro, für eine 70 qm-Wohnung. Das zeigt die Auswertung der Angebote auf der Immobilienplattform ImmoScout24

Aktuelle Mietpreise in Österreich nach Region

Wer eine gute Lage für wenig Geld haben will, sollte einen Blick auf die einzelnen Regionen werfen und diese genau vergleichen, denn sie unterscheiden sich hinsichtlich des Preises deutlich. Im Westen Österreichs fallen die Mieten um einiges höher aus, als in den östlichen Teilen des Landes. So muss man in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich mit einem Quadratmeterpreis von mehr als 12 Euro rechnen, während die Mieten im Osten , wie in Niederösterreich , der Steiermark oder dem Burgenland, deutlich unter 10 Euro angesiedelt sind. Wien , Innsbruck und Salzburg zählen dabei zu den teuersten Wohngegenden Österreichs. Die Mietpreise fallen beinahe um das Fünffache teurer aus als im Osten.

© Stocksy

Höchste Steigerung in Westösterreich

Zahlen Mieter im östlichen Burgenland durchschnittlich nur 9,2 Euro, so müssten diese im Raum Tirol vergleichsweise einen Quadratmeterpreis von 15,9 Euro berappen, mehr als in der Bundeshauptstadt Wien, wo man aktuell 15,5 Euro zahlt. Verhältnismäßig tief in die Tasche greifen müssen auch all jene, die sich im westlichsten Bundesland in Österreich ansiedeln wollen. In Vorarlberg nimmt man derzeit 14,9 Euro für den Quadratmeter.

Während die Preise im Osten Österreichs rückläufig sind (Burgenland -5 Prozent und Niederösterreich -0,2 Prozent) verzeichneten Tirol, Vorarlberg und auch Kärnten eine Preissteigerung zwischen 4 und 5 Prozent.

© Stocksy

Innsbruck und Salzburg liegen weit über dem Durchschnitt

Besonders große Schwankungen weisen die Bundeshauptstädte in Österreich auf. So liegt Innsbruck mit einem Quadratmeterpreis von 18,6 Euro ganz klar an der Spitze, gefolgt von Salzburg mit 16,3 Euro pro Quadratmeter. Die niedrigsten Mieten sind in Linz und Eisenstadt zu finden, hier ist man mit einem Preis pro Quadratmeter von 10 Euro gut dabei. Wien liegt mit 15,5 Euro wieder deutlich höher.

Wer also seine neue Bleibe in Linz wählt, zahlt für sein 70-Quadratmeter-Domizil nur 700 Euro, in Wien hingegen 1.085 Euro und in Innsbruck 1.302 Euro für selbiges.