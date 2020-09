Das neue Zuhause bequem von der Couch aus besichtigen

Kein Problem! Auf ImmoScout24 können Sie Wohnungen, Häuser und andere Gewerbeimmobilien jetzt auch virtuell besichtigen. So können Sie sich ganz einfach ein noch besseres Bild von Ihrer Traum-Immobilie machen – und das, ohne den Komfort Ihrer Jogginghose aufgeben zu müssen.

Maklerberatungen über das Internet

Mithilfe von modernster 360-Grad-Videotechnologie können Interessent*innen Immobilien auf ImmoScout24 jetzt bequem von der Couch aus besichtigen. Virtuelle Touren durch viele Objekte sind rund um die Uhr einzusehen. Ihnen fehlt die persönliche Beratung durch eine Maklerin oder einen Makler? Dann nützen Sie doch die Möglichkeit einer Video-Livebesichtigung. Bereits 18.000 Immobilien können auf diese Art angesehen werden.

© iStock

Zeit und Geld sparen

Das schafft inmitten der Covid19-Krise nicht nur eine sichere Alternative zur Beratung vor Ort, sondern spart auch Zeit: Denn selbst wenn Sie vor dem Vertragsabschluss eine persönliche Besichtigung des Objekts wahrnehmen wollen, hilft Ihnen das Video-Tool, eine Vorauswahl zu treffen und erste Eindrücke zu gewinnen. So können Sie bereits erste Objekte ausschließen und sparen sich unnötige Wege und Besichtigungstermine. Immobilien, für die eine virtuelle Besichtigung angeboten werden, sind auf ImmoScout24 mit „Video Live-Besichtigung möglich" markiert.

Positive Resonanz

Bei den Nutzer*innen der Plattform kommt das Angebot bisher sehr gut an: Laut einer ImmoScout24-Umfrage sehen 57 Prozent der Befragten eine Videobesichtigung als sehr gute Alternative zum persönlichen Besichtigungstermin an. Während der Großteil der Befragten vor dem finalen Abschluss sein Traumobjekt dennoch persönlich sehen möchte, geben zumindest 8 Prozent an, dass ihnen eine virtuelle Besichtigung sogar zum Vertragsabschluss ausreicht.

Ist eine persönliche Besichtigung in der Coronazeit möglich?

Seit dem 1. Mai 2020 sind persönliche Besichtigungstermine unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften wieder möglich. Ein Mindestabstand von einem Meter zwischen allen Personen sollte gewährleistet sein, außerdem sollten alle Anwesenden einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die digitalen Besichtigungsmöglichkeiten können dennoch weiterhin genutzt werden und sollen als ergänzender Service dienen.