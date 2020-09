Der Kauf-Miet-Indikator von ImmoScout24 gibt an, wie viele Jahre man eine Immobilie durchschnittlich mieten könnte, bis man den Kaufpreis erreicht hat, ab wann sich also ein Kauf aus wirtschaftlicher Sicht lohnt. Diese Zahl variiert je nach Gebiet. So liegt der Kauf-Miet-Indikator im Burgenland und Oberösterreich bei 25 Jahren, während er in Salzburg bei 29 Jahren und in Vorarlberg sogar bei 30 Jahren liegt.

Wo lohnt sich der Immobilienkauf – wirtschaftlich gesehen – am meisten? Im Vergleich zu Wien ist der Kauf von Immobilien in den Bundesländern Steiermark, Burgenland und Niederösterreich erheblich preiswerter. So zahlt sich das Kaufen im Murtal bereits nach 21,3 Jahren aus und in Leoben sogar schon nach 17,4 Jahren. Besonders günstige Bedingungen laut Kauf-Miet-Indikator gibt es in Waidhofen an der Thaya (15,3 Jahre) und Lilienfeld (14,7 Jahre).