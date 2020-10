Müssen Mieter bald keine Provision mehr zahlen?

Das Thema „Bestellerprinzip“ bei der Maklerprovision wird in Österreich schon seit einigen Jahren diskutiert, könnte aber jetzt tatsächlich bald kommen.

Ein Gesetzestext liegt in Österreich noch nicht vor, aber der politische Wille wurde bereits in der Regierungserklärung von Türkis-Grün festgeschrieben. Was verändert sich dadurch für den Mieter und Vermieter einer Wohnung oder eines Hauses? Künftig soll die Provision des Maklers bei Vermittlung von Mietwohnungen von demjenigen übernommen werden, der den Auftrag gegeben hat. Und laut politischem Willen ist das in den allermeisten Fällen der Vermieter.

Neuer Grundsatz: Wer den Makler beauftragt, soll ihn bezahlen

Derzeit ist es üblich, dass bei einer Vermittlung von Mietverträgen die Maklerprovision vom Mieter bezahlt wird, auch wenn der Makler die Wohnung oder das Haus im Auftrag des Vermieters angeboten hatte.

Mit der Einführung des Bestellerprinzips würde sich das ändern. Grundsatz der neuen Regelung wäre, dass der Makler von demjenigen bezahlt wird, der die Dienstleistung in Auftrag gegeben hat. Wenn künftig also der Wohnungseigentümer als Vermieter einen Makler damit beauftragt, muss er als Auftraggeber auch die Maklerprovision übernehmen.

Derzeit arbeitet die Regierung noch an einem Gesetzesentwurf zum Bestellerprinzip. Hier lesen Sie, was sich bei der Einführung des Bestellerprinzips für Mieter, Eigentümer und Makler höchstwahrscheinlich ändern würde:

Für Mieter

Wenn Sie den Mietvertrag für eine neue Wohnung abschließen, die im Auftrag des Vermieters von einem Makler vermittelt wurde, muss der Vermieter die Maklerprovision zahlen.

Der Vermieter dürfte seine Maklerkosten nicht direkt an Sie weiterverrechnen. Allerdings könnte ein Vermieter die Miete an sich höher ansetzen, wenn diese Wohnung keinen Beschränkungen unterliegt.

Wer explizit einen Makler mit der Suche nach einer Mietwohnung beauftragt, muss wahrscheinlich auch zukünftig den Makler selbst bezahlen.

Für Eigentümer

Wenn Sie bei der Vermietung einen Makler beauftragen, müssten Sie (sobald das neue Gesetz in Kraft tritt) dessen Provision selbst tragen.

Der Gesetzgeber will auch verhindern, dass ein Vermieter diese Kosten hinterher an den Mieter weitergibt.

Unter bestimmten Voraussetzungen muss jedoch auch künftig der Mieter wahrscheinlich für die Kosten geradestehen – nämlich dann, wenn er selbst ausdrücklich einen Makler damit beauftragt, eine neue Wohnung ausfindig zu machen.

Trotz dieser wahrscheinlichen Neuerungen können sich die Dienste des Maklers auch in Zukunft auszahlen, weil er die Bewerbung der Immobilie, die Besichtigungen und Formalitäten übernimmt und generell mit Erfahrung und Wissen hilft.

Die Auswirkungen

Ob sich durch so eine Neuregelung in Zukunft mehr Vermieter als bisher entscheiden, ihre Wohnung in Eigenregie und ohne Zuhilfenahme eines Maklers zu vermarkten, bleibt abzuwarten. Auch wenn der Vermieter als Auftraggeber die Provision bezahlen muss, kann er im Gegenzug von einem fachkundigen Makler eine wertvolle Dienstleistung erwarten.

In Deutschland wurde das Bestellerprinzip bei der Wohnungsvermietung bereits 2015 eingeführt. Österreichische Makler weisen darauf hin, dass das Angebot an öffentlich sichtbaren Immobilien in Deutschland geschrumpft ist. Denn private Anbieter versuchen auch oft, ihre Wohnungen über Freunde, Bekannte oder über die bestehenden Mieter an den nächsten Mieter zu bringen. Auch sehen sich die Makler in Österreich derzeit noch in einer Doppelrolle mit vielen Pflichten, die dem Mieter zugutekommen. Die Rolle des Maklers könnte sich dann zum Nachteil des Mieters ändern.

Kauf und Verkauf von Immobilien wahrscheinlich nicht betroffen

Während sich für Vermieter und Mieter bei der Beauftragung eines Maklers bei der derzeit diskutierten Einführung des Bestellerprinzips in Österreich einiges ändert, würden die Gepflogenheiten bei Kauf und Verkauf einer Immobilie unverändert bleiben. Hier übernehmen wohl auch künftig je nach Marktsituation entweder der Käufer, der Verkäufer oder beide Parteien gemeinsam die Maklerprovision, wenn ein Immobilienvermittler eingeschaltet wurde.