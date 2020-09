So gelingt die Wohnungssuche

Egal aus welchem Grund Sie in ein neues Zuhause ziehen möchten, bevor Sie Ihre Kisten packen und der Umzug in Angriff genommen werden kann, heißt es zuerst mal Wohnung suchen . Auf dem Immobilienmarkt ist es wichtig, zu wissen was man möchte und welche Erwartungen man hat – beispielsweise auch an die Umgebung. Wenn Sie also beginnen, den Wohnungsmarkt zu durchstöbern, um bei der Traumimmobilie im richtigen Moment zuschlagen zu können, sollten Sie Ihre ganz persönliche Anforderungsliste an die Immobilie erstellen.