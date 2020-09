Was ist besser? Kaufen oder Mieten

Als Immobiliensuchender hat man so manche Entscheidungen zu treffen. Die größte Frage die sich hierbei wohl stellt ist: Mieten oder Kaufen? Der Kauf-Miet-Indikator von ImmoScout24 dient hier als Entscheidungshilfe.

Zahlt sich der Immobilienkauf aus?

Der Kauf-Miet-Indikator von ImmoScout24 gibt an, wie viele Jahre man eine Immobilie durchschnittlich mieten könnte, bis man den Kaufpreis erreicht hat, ab wann sich also ein Kauf aus wirtschaftlicher Sicht lohnt. Diese Zahl variiert je nach Gebiet. So liegt der Kauf-Miet-Indikator im Burgenland und Oberösterreich bei 25 Jahren, während er in Salzburg bei 29 Jahren und in Vorarlberg sogar bei 30 Jahren liegt.

Preisranking der Wiener Bezirke

Abgesehen von den unterschiedlichen Kauf-Miet-Indikatoren der verschiedenen Bundesländer gibt es auch innerhalb der Wiener Stadtgrenze erhebliche Unterschiede. An der Spitze steht der Trendbezirk Josefstadt. Dort müsste man eine 70 Quadratmeter große Wohnung durchschnittlich 45,3 Jahre lang mieten, um den Kaufpreis zu erreichen. Dahinter folgen Währing mit einem Kauf-Miet-Indikator von 39,2 Jahren und Alsergrund mit 37,8 Jahren. Im ersten Bezirk zahlt sich der Kauf einer Wohnung aus wirtschaftlicher Sicht nach 36,1 Jahren aus.

Preiswerte Pflaster

Wo lohnt sich der Immobilienkauf – wirtschaftlich gesehen – am meisten? Im Vergleich zu Wien ist der Kauf von Immobilien in den Bundesländern Steiermark, Burgenland und Niederösterreich erheblich preiswerter. So zahlt sich das Kaufen im Murtal bereits nach 21,3 Jahren aus und in Leoben sogar schon nach 17,4 Jahren. Besonders günstige Bedingungen laut Kauf-Miet-Indikator gibt es in Waidhofen an der Thaya (15,3 Jahre) und Lilienfeld (14,7 Jahre).

Boom des Immobilienmarktes trotz hoher Preise

Laut Markus Dejmek, Österreich-Chef von ImmoScout24, sind die Eigentumspreise in den letzten Jahren stetig gestiegen, wodurch der Erwerb von Eigentum für den/die Durchschnittsösterreicher/in heute deutlich schwieriger ist als noch vor 10 Jahren. Da der Immobilienmarkt zurzeit trotzdem boomt, geht er davon aus, dass den Menschen in der Zeit der Quarantäne bewusst geworden ist, wie wertvoll ein eigenes Heim ist. Potentiellen Käufern geht es beim Erwerb nicht bloß um den ökonomischen Aspekt, stattdessen soll mit dem Kauf auch etwas Nachhaltiges für spätere Generationen geschaffen werden.

Während man sich der wirtschaftlichen Faktoren daher bewusst sein sollte, kann sich ein Immobilienkauf für Einzelpersonen dennoch lohnen. Falls Sie daher nach einem preisgünstigen Eigenheim suchen, lohnt es sich angesichts der hohen Eigentumspreise durchaus auch hier, den Kauf-Miet-Indikator zu Rate zu ziehen. Damit erhalten Sie nämlich nicht nur eine Entscheidungshilfe in der Frage „Mieten oder Kaufen?“, sondern auch aktuelle Zahlen darüber, wo sich ein Kauf am meisten lohnt.