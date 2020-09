Wie der Umzug am besten gelingt

Mit einigen Tipps und Tricks und guter Planung gelingt Ihr Umzug so stressfrei und problemlos wie möglich. Was müssen Sie bei ihrem Umzug bedenken? Wir haben die Checkliste für Sie.

Organisiert durch den Umzug

Um Zeitdruck und unnötigen Stress zu vermeiden, sollte die Übersiedlung vorab gründlich geplant werden. Damit Ihr Umzug reibungslos funktioniert, ist daher eine Checkliste hilfreich. In dieser soll vermerkt werden, was in Zusammenhang mit der bisherigen Wohnung erledigt werden muss und welche Vorbereitungen für den Einzug in das neue Zuhause getroffen werden müssen. Die Checkliste erleichtert die Ablaufplanung des Umzugs und hilft dabei, dass auch kleine Details nicht vergessen werden.

Tipp: Am besten wird die Liste in Excel angelegt, so kann der Überblick über wichtige Termine und Erledigungen bewahrt werden und Prioritäten können in der Liste einfach verändert werden ohne diese neu schreiben zu müssen. Wichtige Dokumente können außerdem im Anhang gespeichert werden, damit sie leicht zu finden sind.

Gründliche Kostenübersicht schaffen

Um finanziell auf den Umzug vorbereitet zu sein, sollte man sich vorab überlegen, welche Kosten zu erwarten sind. Ein Kostenplan hilft dabei sich einen Überblick über Ausgaben für Maklerprovisionen, Renovierungen, Möbelkauf oder Umzugsunternehmen zu schaffen. Bedacht werden muss auch, dass meist das neue Zuhause vor Ablauf der Kündigungsfrist der alten Wohnung angemietet werden muss und somit eine Weile zwei Wohnungen zu bezahlen sind. Rund sechs Wochen vor dem Umzug sollte der alte Vermieter kontaktiert werden, damit die Rückzahlung der Kaution und die Wohnungsübergabe geregelt sind. Wer Belege vom Umzug aufbewahrt, spart Geld, denn ein Teil der Umzugskosten kann vom Finanzamt rückerstattet werden.

Nicht auf An- und Ummeldungen vergessen

Wer umzieht muss einige Meldungen bei Ämtern und Dienstleistern rechtzeitig tätigen. Kontakt aufnehmen sollte man mit dem Internetanbieter, eventuell dem Telefonanbieter sowie dem Strom- und Gaslieferanten. Haftpflicht- und Hausratsversicherung müssen rechtzeitig geändert werden. Auch Schule, Arbeitgeber, Pensionsversicherungsanstalt, Finanzamt und KFZ-Zulassungsstelle sollten informiert werden. Banken und Sozial- und Krankenversicherung müssen von Ihrer neuen Adresse erfahren. Ärzte, Verwandte und Bekannte sollten auch über die neue Adresse informiert werden. Am besten vermerkt man die vorzunehmenden An- und Ummeldungen ebenfalls in der Checkliste.

Renovierungsarbeiten im alten und neuen Heim

Beim Auszug aus der alten Wohnung müssen möglicherweise entstandene Mängel gesichtet und ausgebessert werden. Das beinhaltet Reparaturen, eventuell das Zuspachteln von Löchern oder Ausbessern der Wandfarbe. Die neue Wohnung sollte auch vor dem Einzug gründlich besichtigt werden, um festzustellen was beim Einzug renoviert werden muss.

Professionelle Umzugshilfe in Anspruch nehmen

Wer sich für den Umzug professionelle Hilfe holen möchte, sollte Beratungsgespräche mit der Spedition vereinbaren und mehrere Angebote zum Vergleich einholen. Bevor man ein Unternehmen für den Umzug beauftragt, sollte man sich über außerdem über die Schadenshaftung informieren und diese mit dem Spediteur besprechen.

Die Checkliste für Ihren Umzug

Kündigen Sie den alten Mietvertrag rechtzeitig drei Monate im Voraus.

Lassen Sie sich die Kaution der alten Wohnung auszahlen sobald das Mietverhältnis geendet ist.

Kündigen Sie wohnungsgebundene Verträge oder melden Sie diese auf die neue Wohnung um.

Vergessen Sie nicht auf die An- und Ummeldung ihres Wohnsitzes.

Beantragen Sie rechtzeitig Urlaub für den Umzug bei Ihrem Arbeitgeber.

Passen Sie Ihren KFZ-Zulassungsschein auf die neue Adresse an.

Organisieren Sie Umzugshelfer oder Transporter.

Entrümpeln Sie rechtzeitig, organisieren und packen Sie Umzugskartons.

Erstellen Sie einen Nachsendeauftrag bei der Post.

Kümmern Sie sich um die Parksituation bei der neuen Wohnung.

Schreiben Sie die Zählerstände der alten und neuen Wohnung auf, um nicht mit falschen Kosten belastet zu werden.

Reinigen Sie auch die alte Wohnung nach dem Ausräumen.

Informieren Sie Ihren Arbeitgeber, Versicherungen, Bank und Freunde über Ihre neue Adresse.

Führen Sie Protokoll über den Umzug.

Viel Erfolg beim Umzug in Ihr neues Zuhause!