Wohnung oder Haus verkaufen

Österreichs Immobilienmarkt gilt auch 2020 nach wie vor als sicherer Hafen für Immobilieninvestments. Trotz Coronakrise ist der Trend zu mehr Immobilieneigentum deutlich zu spüren. Im ersten Quartal 2019 mussten die ÖsterreicherInnen noch gut 10 Prozent mehr bezahlen, als im Vergleichszeitraum heuer. Ein ähnlicher Preisanstieg ist auch im Wohnungssektor zu verfolgen.

Denn Herr und Frau Österreicher haben während des Lockdowns ihre eigenen vier Wände etwas genauer unter die Lupe genommen und rund acht Prozent sind der Meinung, dass sie ein neues Haus oder eine neue Wohnung benötigen.

Wann ist es sinnvoll, seine Immobilie zu verkaufen?

Wirtschaftlich gesehen sollte die eigene Immobilie dann verkauft werden, wenn die Nachfrage hoch und die Zinsen niedrig sind. Europaweit erfreut sich das Wohneigentum laut aktueller Eurostat-Zahlen stetig zunehmender Beliebtheit. Auch in Österreich kann dieser Trend verfolgt werden. Demzufolge ist der Zeitpunkt zum Immobilienverkauf derzeit günstig. Mit dem Verkauf Ihres Objekts sollten Sie allerdings erst starten, wenn Sie den Wert Ihrer Immobilie kennen und wichtige Verkaufsunterlagen zusammengestellt haben.

Was ist meine Immobilie wert und wie ermittle ich diesen Wert?

Hierfür können Vergleiche mit Objekten in ähnlicher Größe und Lage herangezogen werden. Der Preis sollte so realistisch wie möglich kalkuliert werden. Es ist davon abzuraten, einen zu großen Verhandlungsspielraum in den Verkaufspreis miteinzubeziehen. Gut beraten sind Sie sicherlich mit einem Sachverständiger in punkto Preisermittlung.

Tipps zum Wohnungs- bzw. Hausverkauf

Das Exposé: Reichlich Zeit und Mühe für die Erstellung des Exposés sind gut investiert, denn wie Sie sich und Ihre Immobilie präsentieren, kann für Kaufinteressenten entscheidend sein.

Bildmaterial: Qualitativ hochwertige und ansprechende Fotos, die aussagekräftig die Innen- und Außenansicht abbilden, gehören zu einem seriösen Auftritt dazu und sind verkaufsfördernd.

Informationen zur Immobilie: Eine genaue Angabe der Wohn- und Nutzfläche, die Größe der Räume, sowie der Grundriss sollten detailliert angeführt sein und dürfen keinesfalls fehlen.

Makler: Treffen Sie für sich selbst die Entscheidung, ob Sie für den Verkauf Ihrer Immobilie einen Makler beauftragen wollen – ein guter Makler kann den entscheidenden Unterschied bringen. Sollten Sie sich dazu entschließen, Ihre Immobilie eigenständig zu verkaufen, sollten Sie zur Festlegung eines Preises dennoch einen Fachmann oder eine Fachfrau zu Rate ziehen.

Der Wohnungs- oder Hausverkauf will gut vorbereitet sein

Wenn alle Unterlagen wie Exposé, Fotos und Preise zusammengetragen wurden, sollten Sie für den Verkauf Ihrer Immobilie, falls es sich um eine Wohnung handelt, gut drei bis vier Monate Zeit für die Suche eines Käufers einplanen. Ein realistischer Zeitraum für die Veräußerung eines Hauses beträgt sogar vier bis sechs Monate.

Nebenkosten: Welche Kosten fallen an?

Im Fall einer Vermittlung der Immobilie durch einen Makler fallen Maklerkosten an – in Österreich ist es üblich, dass diese zwischen dem Käufer und Verkäufer aufgeteilt werden. Darüber hinaus gibt es noch eine Immobilienertragssteuer, die es zu berücksichtigen gilt. Die Höhe dieser hängt von der Anschaffung der Wohnimmobilie ab. Beim Verkauf einer Wohnung fallen unterschiedliche Kosten wie Grunderwerbssteuer, Kaufvertragsgebühren sowie Gebühren für die Eintragung ins Grundbuch an. Sämtliche Steuern bewegen sich zwischen einem und dreieinhalb Prozent vom Kaufpreis der Wohnung.