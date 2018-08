Die erfolgreichsten Streamer auf Twitch

Für Außenstehende ist das Internet in einigen Bereichen immer noch ein riesiges Rätsel. Einige Teile des Internets lassen sich kaum verstehen, wobei andere Personen überhaupt keine Probleme haben, eben diese Bereiche nachzuvollziehen. Da kann es um Glücksspiel gehen, welches sowohl seriöse als auch unseriöse Anbieter auf den Plan ruft oder auch schlichtweg um Portale wie Twitch. Twitch, das ist das YouTube-Äquivalent für Gamer, welches unzählige User anzieht, Follower generiert und genau das ermöglicht, was bei typischen Sportarten üblich ist. Denn bei Twitch können Videogames live gestreamt werden, unabhängig davon, ob jemand allein vor sich hinspielt oder mit einer Gruppe kämpft. Dabei ist es teilweise sogar ganz egal, welches Game gerade läuft, denn Twitch hat ganz verschiedene Kategorien: Von IRL (in real life), über Social Eating, Creative und natürlich Fortnite und PUBG ist so ziemlich alles dabei.

Gaming

Das ist der Klassiker der Plattform Twitch und trifft auch die Hauptzielgruppe. Fortnite, CS, PUBG, Jurasic Park, Die Sims – hier ist alles vertreten. Allerdings hat sich nach und nach herauskristallisiert, dass die Zuschauer auch gerne bei alltäglichen Dingen dabei sind. Denn welcher Gamer zockt schon 24/7. Deswegen gleich zur nächsten Kategorie:

Food

Gegessen wird immer, und deshalb auch gekocht. Viele Streamer machen das als Abwechslung zwischendurch, andere verlegen ihre Channel rein aufs Essen, Kochen und Backen. Als Ergänzung zu YouTube ist das übrigens eine coole Sache, denn es passiert nichts im Schnelldurchlauf, sondern tatsächlich in Echtzeit und Step by Step, so dass der Zuschauer noch besser nachverfolgen kann, was wie gemacht wird. Dabei ist es wie bei einer Livekochshow mit einem Koche interagieren zu können – ein cooles Format mit Zukunft!

Online Casino

Auch Glücksspiel ist auf Twitch vertreten. Nicht selbst das Geld im Online Casino zu verzocken sondern den anderen live beim Nervenkitzel zuzusehen hat sicherlich seinen Reiz, wobei auch der Streamer hier deutlich von den Donations der Zuschauer profitieren kann. Wichtig ist auch hier immer, den passenden Anbieter auszuwählen. Das geht beispielsweise auf www.betrugstest.com, wo sich sowohl Streamer als auch Zuschauer, die sich selbst mal live im Online Casino ausprobieren wollen, vorher informieren können.

Und so wie es bei Youtube echte Videohelden gibt, ist auch Twitch eine Plattform für echte Stars der Gamingbranche. Es wird gemunkelt, dass einer der erfolgreichsten Twitcher monatlich allein über das Streamen auf dieser Plattform 350.000 Dollar verdient. Ein Einfamilienhaus im Monat also. Aber welche Channels sind bekannt? Dieser Artikel schaut sich das Thema einmal an.

Die Influencer:

Platz 5 - ESL-CSGO

Dahinter verbirgt sich die »Electronic Sports Company«, die sich mit Counter Strike: Global Offensive befasst. Sie bringen Games als Livestream, spielen ältere Versionen, wenn gerade nichts Neues verfügbar ist, und beschreiben sich selbst als der erste Kanal, der 24/7 Counter Strike ausgibt. Damit das Zuschauen nicht langweilig wird, nutzen sie Kommentatoren, die das Vorgehen wie bei Fußballspielen kommentieren. Auch »Presseveranstaltungen« vor und nach den jeweiligen Games werden gestreamt. Einnahmen generieren sie auf vielseitigen Wegen, unter anderem mit Anzeigen zu Equipment, Kleidung und Computer Hostern. Gleichzeitig haben sie einen Onlineshop, wo Produkte rund um das Spiel vertrieben werden.

Platz 4 - Shroud

Dahinter verbirgt sich Michael Grzesiek, einer der größten Counter-Strike Spieler, der für Cloud9 tätig ist. Er gehört nicht nur zu den bekanntesten Spielern, sondern auch zu den unterhaltsamsten. Shroud spielt auf seinem Kanal mehrere Games, unter anderem Tom Clancy`s Rainbow Six: Siege. Über fünfzig Stunden wöchentlich streamt er live und hat ungefähr 25.000 Zuschauer bei jedem Stream. Bei besonderen Ereignissen erreicht er bis zu sieben Millionen Menschen.

Platz 3 - Sydicate

Das ist Tom Cassel, der bereits von Youtube bekannt ist. Er besitzt den drittbekanntesten Twitch-Channel. Darüber hinaus hält er den Rekord »Erste Person, die 1 Millionen Follwoers auf Twitch« hatte, inne. Überwiegend beschäftigt er sich mit Minecraft, Call of Duty: Black Ops III, Counter Strike: Global Offensive und The Division.

Er ist übrigens die Stimme von Loki im Handygame Marvel Avengers Acadamy.

Platz 2 - Riot Games

Riot Games ist eine amerikanische Videospielfirma, die gleichzeitig E-Sports organisiert. Auf dem Twitch-Channel werden Livesport-Events aus dem Gamingbereich gestreamt, wobei der Schwerpunkt auf den North America und European League of Legends Championchips liegt.

Platz 1 - summit1g

Fortnite und Counter Strike: Global Offensive werden von Jaryd Lazar gestreamt. Sein Channel ist sein Vollzeitjob, denn 35 Stunden werden jede Woche live gestreamt. Bis auf donnerstags gibt es bei ihm immer etwas Neues. Ehemals war er ein professioneller Counter-Strike-Player, der unter anderem für A51 und Team Mythic gespielt hat. Mittlerweile ist er Fulltime-Streamer. Seit dem 25. Januar 2018 ist er der Twitcher mit den meisten Followern.

Geld verdienen - mit Twitch

Follower bedeuten online vielfach nichts anderes, als bares Geld. Das gilt für Instagram, Youtube, aber auch für Twitch. Denn sobald es viele Menschen gibt, die einen User und Kanal verfolgen, so wird dieser auch interessant für Werbepartner, Unternehmen und andere Geldgeber. Einer der erfolgreichsten Twitcher hat seinem Namen alle Ehre gemacht und sich still und leise wie ein Ninja an die Spitze der Geld-Charts geschlichen. Ein Überblick:

Zur Person: Ninja

Ninja gilt als einer der besten Fortnite-Spieler überhaupt. Mit knapp 26 Jahren verdient der Spieler mittlerweile eine Summe, mit der er sich monatlich ein Einfamilienhaus kaufen könnte. Und wie? So:

Abos - Ninja hat über 140.000 Abonnenten, die seinem Kanal nicht nur folgen, sondern für das Folgen bezahlen. Da Ninja so gut wie jedes Spiel gewinnt, werden immer mehr Zuschauer auf ihn aufmerksam.

Follower - zusätzlich zu den Abonnenten hat Ninja über 3,1 Millionen Follower.

Einnahmen - »Forbes« hat nachgerechnet, wie viel Ninja wohl monatlich über Twitch verdient. Das Ergebnis besagt, dass allein über die Abonnenten monatlich mindestens 350.000 Dollar hereinkommen. Zusätzlich verdient Ninja über Sponsoreneinnahmen, Spenden und die Einnahmen, die er über Youtube generiert.

Amazon-Abonnenten - Nutzer von Prime können monatlich einen Streamer auf Twitch kostenlos abonnieren. Denn was viele nicht wissen: Amazon kaufte im August 2014 Twitch und inkludiert das Angebot nun in sein Prime-Angebot.

Und was macht Ninja mit dem Geld? Obwohl er erst 26 Jahre alt ist, bleibt er relativ bodenständig. So hat er zuletzt einen eigenen Stream veranstaltet, dessen Gewinn rein an eine amerikanische Suizidpräventionsorganisation ging.

© pixabay

Foto: Für den richtigen Gaming-Erfolg benötigt man das entsprechende Equipment.

Bis man es geschafft hat, sich an die Spitze von Twitch zu spielen, vergehen natürlich viel Zeit und Mühe. Für die professionellen Kanalbetreiber ist die Plattform längst zu einem Vollzeitjob geworden. Zu glauben, hin und wieder ein Game live zu streamen und möglichen Zuschauern sonst kaum etwas bieten zu müssen, wird nicht zum Erfolg führen. Wer sich allerdings dransetzt, den Followern etwas präsentiert und echte Unterhaltung bietet, der kann durchaus Erfolg haben und auch Sponsoren und Werbepartner auf sich aufmerksam machen. Viele Twitcher kombinieren ihre Auftritte übrigens mit Youtube und locken Zuschauer, die von Twitch nie etwas gehört haben, via Youtube auf die neue Plattform. Wer auf diese Weise geschickt vorgeht, der kann monetär auf beiden Plattformen Erfolg haben.

Fazit - eine (Einnahme-)Welt für sich

Für Personen außerhalb der Gamewelten ist Twitch vermutlich recht unbekannt. Einige stolpern über den Begriff, wenn sie ohnehin Primekunden sind, andere sehen den Begriff bei Tutorial-Gamern auf Youtube. Wer sich aber genauer damit beschäftigt, der findet auf Twitch echte Events und die Möglichkeiten, Championschips live mitzuverfolgen oder die liebsten Gamer während ihrer Touren zu begleiten.