× Der direkte Weg zu Ihrem Traumjob

Bereit, Ihre Karriere auf das nächste Level zu bringen? Der Karriereday 2024 im Wiener MAK bietet Ihnen die perfekte Gelegenheit, Ihre berufliche Zukunft in die Hand zu nehmen!

Zwischen 9 und 18.30 Uhr erwarten Sie bei kostenlosem Eintritt nicht nur über 1.000 Jobangebote und Praktika, sondern auch direkte Gespräche mit Top-Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Vom schnellen Speed-Dating mit potenziellen Arbeitgebern bis hin zu inspirierenden Vorträgen und Keynotes – hier können Sie wertvolle Kontakte knüpfen und Ihren Traumjob finden.

Große Namen und spannende Einblicke

Was erwartet Sie? Große Namen wie der Flughafen Wien, das Bundesministerium für Inneres sowie Austro Control sind dabei, die nur darauf warten, neue Talente zu entdecken. Nutzen Sie die Chance, direkt vor Ort Bewerbungsgespräche zu führen und sich von Ihrer besten Seite zu präsentieren. Erstmals wird dieses Jahr auch der Beruf des Influencers im Fokus stehen.

Satansbraten, eine der bekanntesten Social-Media-Größen Wiens, gibt exklusive Einblicke in die Welt der Influencer und zeigt, wie man in dieser Branche erfolgreich durchstartet. Diese Keynote wird Ihnen die Chancen und Herausforderungen als Influencer näherbringen und Inspiration für alle bieten, die in der digitalen Welt Fuß fassen möchten.

Zusätzlich wird Stephanie Davis als eine der erfolgreichsten Influencerin und Unternehmerin im Keynote-Hot-Topic-Talk zum Thema „LinkedIn & Instagram – Mein Wert als Marke!“ spannende Einblicke und Tipps geben.

Action pur: Ihre Karriere im Fokus

Kostenlose Services wie ein CV-Check und ein professionelles Bewerbungsfoto-Shooting stehen Ihnen zur Verfügung. Perfekt, um sich für Ihre nächsten Schritte optimal vorzubereiten und gleich den passenden Eindruck bei zukünftigen Arbeitgebern zu hinterlassen. Und keine Sorge – auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Genießen Sie knackige Snacks und erfrischende Getränke, während Sie sich über Ihre Karrierechancen informieren.

Warum Sie den Karriereday nicht verpassen sollten

Der Karriereday ist nicht nur eine Jobmesse – es ist Ihre Gelegenheit, sich beruflich neu zu orientieren, mit Branchenexperten zu sprechen und exklusive Einblicke in die neuesten Trends am Arbeitsmarkt zu gewinnen. Von spannenden Diskussionen über den digitalen Wandel bis hin zu neuen Berufsfeldern – hier finden Sie Inspiration und handfeste Tipps für Ihre berufliche Zukunft.

Der Karriereday 2024 im Wiener MAK bietet alles, was Sie brauchen, um beruflich durchzustarten. Ob Praktikum, Jobwechsel oder Einstieg in eine neue Branche – hier finden Sie alles an einem Ort. Der Eintritt ist kostenlos.

