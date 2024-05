oe24 bringt Unternehmer und Arbeitssuchende zusammen. Entdecken Sie beim oe24 Karriereday am 14. Mai im Museumsquartier in Wien 1070 von 9 bis 18:30 Uhr das Who is Who der wichtigsten Branchen der heimischen Arbeitswelt. Diese sind mit interaktiven Infoständen vertreten.

Unter den Austellern befinden sich große Unternehmen wie die Austro Control, die APA- Austria Presse Agentur oder Media Markt, aber auch Vertreter öffentlicher Arbeitgeber wie das Innenministerium (BMI), die Wiener Stadtwerke oder die NÖ Landesgesundheitsagentur. Von Lehrberufen über Headhunter-Optionen bis hin zu Aus- und Weiterbildung - hier wird jede:r fündig! Erfolgreiche Unternehmen bieten die Möglichkeit zum Topjob 2024 oder vergeben außergewöhnliche Praktika vor Ort. Die Verleihung an die Auserwählten erfolgt im Rahmen der Messe auf der Bühne. Freuen Sie sich auf inforeiche Panel-Talks: 10:30 Uhr - Die Arbeitswelt im digitalen Wandel (VHS, AUSTRO CONTROL, APA) 11:15 Uhr - BIT Academy - Wiener Stadtwerke 12:00 Uhr - Keynote Dr. Tatjana Lackner 13:00 Uhr - Pflege, Medizin und Gesundheit als Job mit großer Zukunft? 14:00 Uhr - Keynote Präsentationscoach Barbara Fleißner 15:30 Uhr - Arbeiten an Österreich: Bund, Land und Stadt und Ihre Unternehmen 16:00 Uhr - Gewinnspiel mygroup oe24 Karriereday 2023 1/4

2/4

3/4

4/4 © philipplipiarski © philipplipiarski © philipplipiarski © philipplipiarski