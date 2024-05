Vom Polizisten bis zum Zugbegleiter

Zahlreiche Karrierechancen - vom Speeddating-Bereich zum CV-Check bis hin zu Modeberatung und Styling.

Im zweiten Teil des Karriere Day konnte man gleich vor Ort seinen neunen Traumjob beim Speeddating finden. Im zweiten Teil des oe24 KarriereDays konnte man gleich vor Ort seinen neuen Traumjob beim Speed-Dating finden. Vertreten waren hier Firmen wie hellrein, Wortstark, Fercam, Zellner, boesner, TTI Austria squadra oder newrest. Letztere rekrutiert im Namen der ÖBB die Teams für die ÖBB Nightjets – sprich, gesucht werden Zugbegleiter. Hier richtet man sich an Menschen, die gerne reisen.

Am Stand der Polizei konnten die Jugendlichen ihre Fitness testen – auf einem Sprungbrett mit Schutzweste. Das brachte so manchen ganz schön ins Schwitzen. Die Firma boesner, der Spezialist für Künstlerbedarf, hat aktuell noch eine Lehrlingsstelle – Großhandelskaufmann – zu vergeben. Darüber hinaus sucht man für die Rahmenwerkstätte noch Mitarbeiter, aber auch im Bereich Verkauf. Die Firma Zellner ist ein Unternehmen im Bereich Arbeitskräfteüberlassung

und vermittelt Mitarbeiter in die Baubranche. Mit der Sparte HR 4.0 hat man sich auf die Vermittlung im Segment technische Berufe spezialisiert und sucht hier aktuell Mitarbeiter im Bereich Bautechnik und mit Maschinenbauausbildung.

Als Face-to-face-Fundraising-Agentur präsentierte sich Wortstark. Sie sucht Studenten, die einen Nebenjob mit Sinn suchen. Primär geht es darum, auf der Straße Spenden für einen guten Zweck – vornehmlich namhafte Hilfsorganisationen – zu sammeln.

© oe24 Karriere Day ×

Top-Styling

Damit die Job-Suchenden auch fit für den Bewerbungsprozess sind, gab es in der Activity-Area einen CV-Check. Dabei erhielten die Besucher ein Feedback zu Ihrem Lebenslauf und bekamen Tipps, wie Sie ihn noch verbessern könnten. Business-Starfotograf René Hunderpfund stand kostenlos für Porträt- Shootings bereit. Das Modeunternehmen Takko beriet in Sachen Business-Outfit. Dazu gab es das perfekte Styling vom Friseursalon.

© oe24 Karriere Day ×

Hauptsache in Wien: Der erste Eindruck zählt. Es geht darum, wie erscheine ich gegenüber anderen, damit ich den Job bekomme. Es geht um kein großes Make-up, sondern um ein typgerechtes ansprechendes Styling.“