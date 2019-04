Avengers: Diese 5 Fakten müsst ihr kennen!

Avengers: Endgame" ist gleichsam das Champions-League-Finale der Marvel-Superhelden. In der Fortsetzung des düsteren "Infinity War" versuchen Iron Man, Captain America, Hulk und Co. die Auslöschung der halben Weltbevölkerung durch den größenwahnsinnigen Superschurken Thanos rückgängig zu machen. Fans der Filmserie dürfen sich ab Mittwoch, 24.4. nicht nur auf eine gewaltige Schlacht in 3D freuen. " ist gleichsam das Champions-League-Finale der Marvel-Superhelden. In der Fortsetzung des düsteren "Infinity War" versuchen Iron Man, Captain America, Hulk und Co. die Auslöschung der halben Weltbevölkerung durch den größenwahnsinnigen Superschurken Thanos rückgängig zu machen. Fans der Filmserie dürfen sich ab Mittwoch, 24.4. nicht nur auf eine gewaltige Schlacht in 3D freuen.

So wird es

Das dreistündige Spektakel bietet alle Zutaten des vor elf Jahren gestartet Franchise: Action, Melodramatik und Humor. Im Mittelpunkt der Handlung stehen natürlich die Avengers, aber auch vielen Nebenfiguren der Serie haben die Drehbuchschreiber Christopher Markus und Stephen McFeely, beide seit Jahren fest im Marvel-Universum verankert, einen (letzten?) Auftritt auf der Marvel-Bühne ermöglicht. Das sind die 5 Facts, die ihr kennen müsst!

1. Cameo-Auftritt

Der im Dezember verstorbene Stan Lee, mit Jack Kirby Schöpfer der Avengers, hat noch einen Cameo-Auftritt. Die Riege an namhaften Darstellern ist ebenso imposant wie die enorme Zahl an Künstlern, die an den Spezialeffekten gearbeitet haben.

2. Muss man alles kennen?