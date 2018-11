Offiziell: Smith und Lawrence drehen 'Bad Boys 3'

Will Smith (50) und Martin Lawrence (53) werden für einen dritten Teil der Action-Komödie "Bad Boys" vor der Kamera stehen. "Es ist verrückt. Es ist offiziell. Es ist offiziell, Baby. 'Bad Boys 3' kommt", verkündeten die aufgekratzten Hauptdarsteller am Donnerstag (Ortszeit) in einem Instagram-Video. Jahrelang war über die Fortsetzung spekuliert worden, immer wieder wurde die Produktion verschoben.

Lockere Sprüche

Im Original von 1995 und der Fortsetzung von 2003 geht das ungleiche Drogenermittler-Duo Mike und Marcus in Miami auf die Jagd nach Verbrechern - inklusive wilder Schießereien und lockerer Sprüche. Mit dem ersten Teil wurde Smith ("Der Prinz von Bel Air") vom Fernseh- zum Kinostar. Beide Streifen wurden von Jerry Bruckheimer ("Fluch der Karibik") produziert, Regie führte Michael Bay ("Pearl Harbour").