Da haben die Drehbuchautoren ganze Arbeit geleistet, beim Abhandeln ihrer Checkliste: Bereits im Trailer zu Top Gun: Maverick kommt alles vor, was die Fans des ersten Filmes schon begeistert hat. Ein paar heiße Piloten, Action in der Luft, eine lässig-lustige Singszene in einer Bar und Tom Cruise, wie er mit einer Frau am Motorrad dem Sonnenuntergang entgegenfährt.

© Screenshot/YouTube

Dazu gibt es ein paar markige Sprüche und eine Szene in der oben ohne Volleyball gespielt wird, in einer Art, dass man meine könnte, die US-Streitkräfte würden nur so spielen...

© Screenshot/YouTube

Cruise der Charmeur

Hollywoodstar Tom Cruise wandte sich im Vorfeld des Drehs an seine Fans "Ihr wart sehr geduldig mit mir, und ich hatte das Gefühl, dass es meine Verantwortung ist, es endlich für euch zu tun", sagte der Schauspieler. In "Top Gun: Maverick" schlüpft Cruise wieder in die Rolle des Kampfpiloten Pete "" Mitchell. Der ist inzwischen gealtert, weigert sich aber, den Dienst zu quittieren - und das, obwohl er in der Militärhierarchie nicht aufgestiegen ist. Cruise wirkt im Trailer alterslos. Denn von seinem jungenhaften Charme, der den Film über viele Strecken ausmacht, scheint der 58-jährige Schauspieler nichts eingebüßt zu haben.

Video zum Thema Neuer Top-Gun-Trailer ist Action pur Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Publikumserfolg

"Top Gun" war 1986 in die Kinos gekommen. Der Actionfilm wurde trotz verhaltener Kritiken ein riesiger Publikumserfolg und machte Cruise zum Superstar. Die Fortsetzung soll im Sommer 2020 in die Kinos kommen.