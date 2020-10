In 'Borat 2' nimmt Comedian Sacha Baron Cohen mal wieder amerikanische Bräuche aufs Korn.

Sacha Baron Cohen erweckt einen seiner beliebtesten Charaktere wieder zum Leben – und das Timing ist perfekt. Noch vor der US-Wahl im November können Prime-Mitglieder der Kultfigur Borat bei seiner Rückkehr nach Amerika folgen. Der neue Amazon Original Film Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan startet am 23. Oktober exklusiv bei Amazon Prime Video.

Corona, Schweinereien & Co: So lustig ist der neue 'Borat'

Geschrieben wurde Borat Subsequent Moviefilm von Hauptdarsteller und Produzent Sacha Baron Cohen, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman und Lee Kern. Als Produzenten zeichnen neben Sacha Baron Cohen zudem Monica Levinson und Anthony Hines verantwortlich. Regie führte Jason Woliner. Executive Producer sind Buddy Enright, Nicholas Hatton, Peter Baynham, Dan Mazer und Stuart Miller.