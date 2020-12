Macauley Culkin und Co: Was machen die Stars des Weihnachts-Hits 'Kevin allein zu Haus' heute?

Was bringt uns neben den Weihnachtssongs "Last Christmas" oder "Driving Home For Christmas" in Stimmung fürs Fest? Richtig! Jedes Jahr aufs neue "Kevin allein zu Haus". Der Film war in seinem Erscheinungsjahr 1990 der erfolgreichste Film des Jahres. Seitdem wird er jede Weihnachten gerne angesehen und gestreamt. Doch was machen die Stars des Film heute?

Kevin - Macauley Culkin

Der Schauspieler konnte an seine Erfolge durch die Kevin-Rolle nie mehr anknüpfen, hatte teilweise Drogen- und Alkoholprobleme. Seit einiger Zeit dürfte sich Macauley allerdings gefangen haben und ist mit seinen 1,2 Millionen Followern ein richtiger Instagram-Influencer!

Die Mutter - Catherine O'Hara

Schauspielerin O'Hara startete vor wenigen Jahren noch einmal richtig durch. Sie spielt in der Serie "Schitt's Creek" mit, wurde für ihre Rolle darin heuer mit einem Emmy ausgezeichnet. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne.

© Getty Images

Der Vater - John Heard

Er wirkte nach seiner Darbietung in "Kevin" eher in Nebenrollen als Schauspieler mit. Darunter bekannte Filme wie "Die Akte", oder in der Serie "Die Sopranos". Im Jahr 2017 starb der Schauspieler mit 71 Jahren an einem Herzinfarkt.

© Getty Images

Harry - Joe Pesci

Bis heute ist der 1943 geborene Joe Pesci ein beliebter und bekannter Darsteller. Zuletzt reüssierte er in "The Irishman". Für seine Rolle in dem Mafia-Drama erhielt er mehrere Nominierungen für Filmpreise, darunter Oscar und den Golden Globe. Er ist drei Mal geschieden und musste mehrere Jahre ins Gefängnis, nachdem er einen Auftragskiller angeheuert hat.

© Getty Images

Marv - Daniel Stern

In wenigen Filmproduktionen ist er heute noch tätig - er arbeitet hauptsächlich als Bildhauer, hat sich damit einen Traum erfüllt. Was kaum jemand weiß, Stern war die erwachsene Stimme von Kevin aus der Serie "Wunderbare Jahre" und führte in einigen Episoden auch Regie.