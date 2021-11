Auf der Filmpremiere von 'House of Gucci' gewährte Lady Gaga sexy Einblicke.

Netzstrümpfe, hoher Beinschlitz, eine verspielte Schleppe und viel Transparenz am Popo: Lady Gaga legte bei der Premiere ihres neuesten Films "House of Gucci" einen besonders eindrücklichen Auftritt hin.

© Getty Images ×

Lady Gaga: Tiefe Einblicke

Die Sängerin , die nun vermehrt in Schauspiel-Projekten mitwirkt, ist für ihre exzentrischen Auftritte bekannt. Dieses Mal inszenierte sie sich sexy verrucht, spielte mit Umhang und Schleppe ihres violetten Kleides. Wer der Designer des Walle-Traums ist? Natürlich Gucci...

Darum geht's in "House of Gucci"

"House of Gucci", wird demnächst in den Kinos zu sehen sein. In dem Streifen, bei dem Ridley Scott Regie geführt hat, dreht sich alles um die Ermordung des Gucci Erben Maurizio. Der war 1995 auf den Stufen seines Bürogebäudes umgekommen.