MTV Movie & TV Awards: Scarlett Johansson wurde für ihr bisheriges Werk geehrt - und mit Schleim übergossen.

Stars wie Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen und Sacha Baron Cohen sind bei den MTV Movie & TV Awards geehrt worden. Die Auszeichnungen wurden bei einer von Komikerin Leslie Jones moderierten Gala am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles verliehen. Cohen erhielt den Preis als "Comedic Genius" wegen seiner "unvergleichlichen Beiträge zur Welt der Comedy". Olsen bekam den Preis für ihre Rolle in "WandaVision". Schauspieler Chadwick Boseman wurde posthum ausgezeichnet.

MTV Awards: Johansson fürs Lebenswerk geehrt

Johansson wurde für ihr bisheriges Werk geehrt - und bei ihrer per Video übertragenen Dankesrede von Ehemann Colin Jost mit Schleim überschüttet. Bei den Kid"s Choice Awards des US-Kindersenders Nickelodeon ist es Tradition, dass Prominente mit Schleim übergossen werden. 2018 fiel dem auch schon Model und Moderatorin Heidi Klum zum Opfer.

Besondere Kategorien für junge Zielgruppe

Die Preise werden in Form von goldfarbenen Popcornbechern übergeben, über die Gewinner dürfen die Fans im Internet abstimmen. Die MTV Movie & TV Awards finden traditionell nach Ende der Filmpreissaison rund um die Golden Globes und Oscars statt. Mit Sparten wie "Bester Kuss", Bösewichte, Helden und Kampfszenen wird auf das jüngere Publikum gezielt.