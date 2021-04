Diese Filme wurden bei den Oscar-Awards mit Trophäen geehrt.

Der Gewinner der 93. Oscars ist klar: " Nomadland " wurde bei der Gala, die in der Nacht von Sonntag auf Montag in Los Angeles über die Bühne ging, als bester Film ausgezeichnet sowie Chloé Zhao als beste Regisseurin. Und Frances McDormand konnte sich in der Kategorie der Hauptdarstellerinnen behaupten. Sie spielt in "Nomadland" eine Witwe, die aus wirtschaftlicher Not ihr Hab und Gut in ein Auto lädt und als Nomadin durch die USA zieht.

Hopkins überraschend geehrt

Bei den Hauptdarstellern wurde überraschend der 83-jährige Anthony Hopkins für seine Leistung als dementer Mann in Florian Zellers "The Father" gewürdigt. Allgemein war hier von einem Sieg des im Vorjahr mit 43 Jahren verstorbenen Chadwick Boseman ausgegangen worden, der in der Rassismusanklage "Ma Rainey's Black Bottom" brillierte.

Oscars 2021 - Die Abräumer

3 Oscars "Nomadland"

2 Oscars "Ma Rainey's Black Bottom"

2 Oscars "The Father"

2 Oscars "Sound of Metal"

2 Oscars "Mank"

2 Oscars "Soul"