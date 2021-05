Kitzbühel auf zwei Rädern erkunden

Das vielfältige Rad-Angebot im Herzen der Kitzbüheler Bergwelt!

Egal ob Sie mit Ihrem Rennrad Kilometer fressen, mit dem Mountainbike Höhenmeter sammeln oder lieber mit dem E-Bike eine Runde drehen wollen. Ein Radurlaub in Kitzbühel ist vielfältig - auch in kulinarischer Hinsicht, denn der Einkehrschwung hat in Kitzbühel nicht nur beim Skifahren Tradition. Erleben Sie diese traumhafte Landschaft auf zwei Rädern, es ist wie Wandern, nur etwas schneller.

Mountainbike Paradies

© Kitzbühel Tourismus/Michael Werlberger ×

Von Bergtouren über genussvolle Talrunden bis hin zu Radwandern – Kitzbühel ist das Mountainbike Paradies schlechthin. Die 800 km Rad-Strecken bieten atemberaubende Ausblicke über Kitzbühels einzigartige Bergwelt. Die Touren sind abwechslungsreich und lassen jedes Radfahrer-Herz höher schlagen. In Kitzbühel gibt es für alle Ansprüche die passende Strecke, egal ob ausdauernd oder genussvoll, mit oder ohne elektrische Unterstützung.

Mit dem Rennrad durch Kitzbühel

© Kitzbühel Tourismus ×

Rennradfahren verbindet den Genuss der Natur gekonnt elegant mit Geschwindigkeit. Kitzbühel bietet Radbegeisterten 14 Tourenvorschläge mit einer Gesamtlänge von 1.200 Kilometern und über 18.000 Höhenmetern zu den schönsten Straßen im Tiroler Unterland, in das angrenzende Salzburger Pinzgau und bis zur deutschen Alpenstraße in Südbayern. Einmal im Jahr kämpft im Rahmen der Österreich Rundfahrt die Elite des Radsports um den heiß begehrten Titel des Horn-Königs. Doch auch für begeisterte Hobby-Radler ist der steilste Radberg Österreichs, das Kitzbüheler Horn, ein Muss.

Bike Trail Hahnenkamm

© Kitzbühel Tourismus/Andreas Meyer ×

Der neue Bike Trail Hahnenkamm, ein blauer Flow-Trail (Kat. S1), führt von der Bergstation Hahnenkamm bei spannender Streckenführung hinunter nach Kitzbühel. Naturbelassene Passagen, Steilkurven, kleine Wellen und Absprünge sowie natürliche Hindernisse bieten Abwechslung für Bike-Beginner wie auch Fortgeschrittene. Zum Bremsen regt nur ab und an der eindrucksvolle Ausblick auf das Kitzbüheler Horn und hinunter nach Kitzbühel an.

© Kitzbühel Tourismus/Andreas Meyer ×

Weitere Informationen zu Biken in Kitzbühel finden Sie unter bike.kitzbuehel.com