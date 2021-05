KITZBÜHEL startet durch - mit 19. Mai

Die Sommersaison in Kitzbühel wird mit einem großen Gewinnspiel und Pop-Up Radio eröffnet.

Das lange Warten hat endlich ein Ende. Mit 19. Mai dürfen Hotels, Restaurants und Freizeiteinrichtungen wieder öffnen. Die Kitzbüheler Betriebe starten gemeinsam in die Sommersaison unter dem Motto „Kitzbühel startet durch“ - mit einer roten Teppich-Aktion in der Kitzbüheler Innenstadt, einem großen Gewinnspiel mit über 120 Preisen und einem eigens kreierten Pop-Up Radio mit bekannten Moderatoren und den #LocalHeroes vor Ort.

Kitzbühel rollt den roten Teppich aus: Einkaufen und gewinnen

Wie die Stars auf dem roten Teppich flanieren – das ist in Kitzbühel am Eröffnungswochenende für jeden möglich. Genießen Sie Kitzbühels hochwertiges Angebot und nutzen Sie diese gute Gelegenheit, die neuen Shops, wie Lena Hoschek, EA7 Emporio Armani, Luis Trenker oder Moncler, zu besuchen und am großen Gewinnspiel teilzunehmen – von einem Jahresgreenfree am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, einer KitzSki Saisonkarte bis hin zu Gutscheinen für Gastronomie und Handel lohnt sich das Mitmachen jedenfalls.

Pop-Up Radio Kitzbühel

Das Pop-Up Radio Kitzbühel sendet zum Start in die Sommersaison 48 Stunden live aus der Innenstadt. Bedeutende Kitzbüheler Persönlichkeiten, die #LocalHeroes und ansässige Betriebe stehen dabei lokalen Moderatoren Rede und Antwort. Musikalisch werden diese Tage von ortsansässigen Künstlern in diesem Rahmen begleitet.

Kitzbühel neu entdecken

Neben attraktiven Golf Specials am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith laden Sonderführungen zum Neu-Erkunden der Gamsstadt ein. Besuchen Sie die altehrwürdigen Kitzbüheler Keller, spazieren Sie zu Kitzbüheler Kraftorten und durch die bunten Häuserreihen oder begeben Sie sich auf eine Zeitreise von der Stadterhebung vor 750 Jahren durch das Mittelalter zur legendärsten Sportstadt der Alpen. Familien erkunden Kitzbühel in der Natur und mit der Natur bei den „Spielenden Wanderungen“.

Alle Informationen zu „Kitzbühel startet durch“ finden Sie unter radio.kitzbuehel.com