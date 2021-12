Es sind die Menschen, die Kitzbühel und seine Feriendörfer Reith, Aurach und Jochberg so besonders machen. Die stillen Helden der Region werden in der #LocalHeroes Serie ins Rampenlicht gerückt und schaffen so ganzjährig die Möglichkeit, Kitzbühel für alle erlebbar zu machen.

Sie selbst würden sich nie als Helden bezeichnen, doch das sind sie: Denn nur durch ihre Leidenschaft für ihr Tun und Kitzbühel wird für uns alle das einzigartige Kitzbüheler Lebensgefühl erlebbar. Umgeben von 768 Krampus-Masken Hinter den Masken stehen Männer und Frauen – dem Brauchtum Gestalt gibt jedoch Christoph Rieser. Um die 4.000 Masken-Schnitzer gibt es aktuell in Österreich, die diese Kunst als Hobby oder als Beruf ausüben. Bereits mit acht Jahren hat Christoph zu schnitzen begonnen – heute ist er gelernter Tischler und die Liebe zum Krampus hat ihn seit Kindheitstagen nicht mehr losgelassen. Vor 13 Jahren startete er dann mit seiner Idee für ein eigenes Krampus-Museum durch und hat mittlerweile die Ausstellungsräume auf 768 Masken erweitert. © Kitzbühel Tourismus × Ein harter Kerl mit einem Händchen für Präzision Wenn es um den perfekten Schliff geht, ist Florian der Mann, dem die Skifahrer in Kitzbühel vertrauen. Seit über zehn Jahren ist der waschechte Kitzbüheler bei Kitzsport in der Werkstatt tätig und sorgt dafür, dass die Ski immer in perfektem Zustand sind. Dabei ist Fingerspitzengefühl und Präzision gefragt. Besonders wenn der Skibelag oder die Kanten beschädigt sind, wird die Skipräparation zur individuellen Handarbeit. Eine Herausforderung, der sich der Skiservice-Techniker aus Leidenschaft immer wieder gerne stellt. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, erzählt der Ski-„Wachsler“ stolz. © Kitzbühel Tourismus × Meisterin des Kitzbüheler Glockenspiels 18 Tasten benötigt es, um die Glocken der Katharinenkirche im Stadtzentrum Kitzbühels zum Schwingen zu bringen. 18 Tasten, die zweimal täglich die Glocken anschlagen, um ihnen – in begrenztem Tonumfang – jene zauberhaften Töne und Melodien zu entlocken. Rosemarie, die dem lieblichen Klang des Kitzbüheler Glockenspiels Leben einhaucht, betätigt dieses bereits seit ihrem elften Lebensjahr. Mit ihrer Freude und Leidenschaft für Musik verleiht sie dem pulsierenden Herzen der Stadt eine ganz außergewöhnliche Note. © Kitzbühel Tourismus × Fortsetzung folgt … Alle Informationen finden sie unter localheroes.kitzbuehel.com