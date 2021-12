Kitzbüheler Advent von 13. Dezember bis 09. Jänner 2022

Der Kitzbüheler Advent eröffnet zum Start in die Wintersaison am Montag, den 13. Dezember 2021 feierlich seine Pforten!

Genießen Sie in der ersten Woche täglich bei traditioneller Handwerkskunst und kulinarischen Köstlichkeiten das stimmungsvolle Ambiente von 14:00 bis 20:00 Uhr. Von Donnerstag, 16. Dezember bis Samstag, 18. Dezember sorgt jeweils um 17:00, 18:00 und 19:00 Uhr weihnachtliche Live-Musik an verschiedenen Stationen für eine feierliche Einstimmung auf das bevorstehende Fest. In den darauffolgenden Wochen ist der Kitzbüheler Advent wie gewohnt immer mittwochs bis sonntags von 14:00 bis 20:00 Uhr geöffnet.

Neu ist, dass der Weihnachtsmarkt erstmals als Wintermarkt bis 09. Jänner 2022 verlängert wird.

Die Gesundheit aller liegt uns am Herzen. Deshalb gilt beim Kitzbüheler Advent, zusätzlich zu den aktuellen Bedingungen, die 2G Plus-Regelung (24 Stunden Antigen-Test oder 48 Stunden PCR-Test unabhängig vom Geimpften- oder Genesenenstatus). Entsprechende Testmöglichkeiten stehen vor Ort kostenfrei zur Verfügung.

Mehr Informationen zum KITZBÜHELER ADVENT finden Sie HIER