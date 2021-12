Kitzbüheler Advent von 13. Dezember bis 09. Jänner 2022

Das Warten hat sich gelohnt. Kitzbühel startet in die Wintersaison und präsentiert sich strahlend wie nie zuvor.

Kitzbüheler Advent

Der Kitzbüheler Advent eröffnet zum Start in die Wintersaison am Montag, den 13. Dezember 2021 feierlich seine Pforten. Genießen Sie in der ersten Woche täglich bei traditioneller Handwerkskunst und kulinarischen Köstlichkeiten das stimmungsvolle Ambiente von 14:00 bis 20:00 Uhr. Von Donnerstag, 16. Dezember bis Samstag, 18. Dezember sorgt jeweils um 17:00, 18:00 und 19:00 Uhr weihnachtliche Live-Musik an verschiedenen Stationen für eine feierliche Einstimmung auf das bevorstehende Fest. In den darauffolgenden Wochen ist der Kitzbüheler Advent wie gewohnt immer mittwochs bis sonntags von 14:00 bis 20:00 Uhr geöffnet.

Neu ist, dass der Weihnachtsmarkt erstmals als Wintermarkt bis 09. Jänner 2022 verlängert wird.



Die Gesundheit aller liegt uns am Herzen. Deshalb gilt beim Kitzbüheler Advent, zusätzlich zu den aktuellen Bedingungen, die 2G Plus-Regelung (24 Stunden Antigen-Test oder 48 Stunden PCR-Test unabhängig vom Geimpften- oder Genesenenstatus). Entsprechende Testmöglichkeiten stehen vor Ort kostenfrei zur Verfügung. Mehr Informationen zum KITZBÜHELER ADVENT finden Sie HIER

Weitere Highlights

Schloss Schönbrunn x Kitzbühel

Rechtzeitig zum vierten Advent-Wochenende sorgt das hochkarätige und international bekannte Schloss Schönbrunn Orchester am Samstag, den 18. Dezember um 16:30 Uhr mit einem musikalischen Live-Konzert exklusiv für weihnachtliche Stimmung aus dem wohl berühmtesten Starthaus der Welt. Kitzbühel sendet mit dem Konzert weihnachtliche Klänge und Bilder vom Hahnenkamm via Livestream in die Welt, um auch den internationalen Gästen einen stimmungsvollen Gruß aus Kitzbühel nach Hause zu senden. Seien Sie via Live-Stream dabei unter wintermagic.kitzbuehel.com

Romantische Fackelwanderung rund um den Schwarzsee

Um die Zeit bis Weihnachten zu verkürzen, lädt Kitzbühel am letzten Wochenende vor dem Fest samstags und sonntags von 16:00 bis 19:00 Uhr zu einer romantischen Fackelwanderung um den mystischen Schwarzsee. Auch das neue Jahr kann an diesem speziellen Kraftplatz begonnen werden, denn auch am 01. und 02. Jänner 2022 sorgen zahlreiche Fackeln von 16:00 bis 19:00 für eine besondere Stimmung.

TIPP | Neujahrsradio – 48 Stunden LIVE

Starten Sie mit Kitzbühel vor Ort oder auch zuhause via Livestream in das neue Jahr. Anlässlich des bevorstehenden Neujahrswechsel sendet das eigens kreierte Pop-Up Radio Kitzbühel erneut von Donnerstag, den 30. Dezember 2021 bis Sonntag, den 02. Jänner 2022 insgesamt 48 Stunden live aus der 750 Jahre alten Innenstadt. Bekannte Kitzbüheler Persönlichkeiten, die #LocalHeroes und heimische Betriebe geben in kurzen Interviews Ein- sowie Ausblicke und erzählen über Neuerungen. O-Töne von den Leistungsträgern und Live-Einstiege runden das Radio-Programm ab. Musikalisch werden diese Tage von Kitzbüheler Künstlern und prominenten DJs begleitet. Alle Infos unter radio.kitzbuehel.com

NEU | KITZBÜHEL Magazin 1.0

Rechtzeitig zum Start in diese Wintersaison präsentiert Kitzbühel Tourismus, das erste KITZBÜHEL Magazin, das ab sofort zweimal im Jahr erscheint. Geschichten über Zukunft sowie Vergangenheit – mit witzigen Illustrationen, schönen Bildern und knackigen Texten – zeigen die Gamsstadt anschaulich mit ihren unzähligen Facetten. Das Magazin ist exklusiv bei Kitzbühel Tourismus und in ausgewählten Kitzbüheler Betrieben erhältlich.

