Traumurlaub im Winterparadies

Neue kulinarische Hotspots und Hotels sowie zahlreiche Geschäftseröffnungen bieten einen Vorgeschmack auf den Winterurlaub in der legendärsten Sportstadt der Alpen. Wir haben alle Neuigkeiten am schönsten Schauplatz zusammengefasst!

Kitzbühel und seine Feriendörfer Reith, Aurach und Jochberg bieten im Winter jeden Tag aufs Neue Stoff für ganz persönliche Urlaubs-Erlebnisse.

Ein Wintermärchen in Tirol

In Kitzbühel kann eine erholsame Auszeit auch schnell zu einem Abenteuerurlaub werden und eine adrenalingeladene Woche in genüsslichen Wellnessstunden gipfeln. Der Gestaltungsvielfalt des Traumurlaubs sind so gut wie keine Grenzen gesetzt. Nehmen Sie sich Zeit und erleben Sie die grenzenlosen Möglichkeiten in Kitzbühel. Zahlreiche Renovierungen und Umbauten der hiesigen Hotels – von Alpenhotel Kitzbühel über Hotel Schwarzer Adler, A-Rosa Resort Kitzbühel uvm. - wurden abgeschlossen und laden mit (Neu-)Eröffnungen zum Erleben und Genießen ein.

Von Tiroler Hut bis Haube

Kitzbühel vermag es mit einer unverkennbaren Kombination aus Genuss, Natur, Tradition und Wohlbefinden zu überzeugen. Die kulinarische Reise durch die Region führt über die heimische Traditionsgerichte hin zu internationaler Gourmet-Küche. Mit der Wintersaison können wieder die fernöstliche Küche im ZUMA Restaurant, die urbane Hausmannskost im Hutschpferd Palais oder die avantgardistisch-geschmackvollen Kompositionen mit modernen Twist im Berggericht genossen werden. Bei LaMonte.Wine.Gourmet Food.Bistro und Unsere Kiste kann der Geschmack mit nach Hause genommen werden.

Die Vielfalt des Nachtlebens

Wenn die Sonne langsam hinter dem legendären Hahnenkamm untergeht, kommt die Gamsstadt noch lange nicht zur Ruhe. Die Harisch Bar – der neue Hotspot in Kitzbühel – lockt mit einzigartiger Architektur und Konzept und bei Jimmy’s Dinner & Club kann man es sich bei stilvollem Ambiente gemütlich machen und nach dem Essen ein Gläschen genießen.

Alpines Einkaufserlebnis

Kitzbühel vereint urbanes Flair mit typischer Tiroler Gastlichkeit und bietet exklusive Einkaufsmöglichkeiten. Eine genussvolle Kombination aus Sport und Lifestyle. Die Kitzbüheler Innenstadt mit ihren kurzen Wegen ist bekannt als perfektes Ambiente für Shopping in den Alpen. Im COL!NO wird Nachhaltigkeit und Slow Fashion stilvoll präsentiert und Edelwelt bietet Schokolade, Schreibgeräte aus dem Haus Faber-Castell sowie Mode für sie und ihn. Sublime Stages bietet exklusive Marken für anspruchsvolles Klientel und bei Und Frida findet man Schönheiten für die eigenen vier Wände und zum Verschenken.

