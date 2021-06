Neues aus der Alpenstadt

Rechtzeitig zum Start in die Sommersaison tut sich in Kitzbühel wie jedes Jahr so einiges. Für Freunde guter Küche, Hotelliebhaber und Shoppingbegeisterte lohnt sich ein Besuch in der liebevoll genannten Gamsstadt.

„Der Berg kommt in die Stadt“ – unter diesem Motto präsentiert sich Kitzbühel im Sommer an prominenten Plätzen in Wien. Ob Prater, STEFFL, Stephansdom, Graben, Hauptbücherei und Museumsquartier - die Kitzbüheler Sommerfrische ist omnipräsent und mit ihr zahlreiche Neuigkeiten aus der Gamsstadt.

Kulinarische Hotspots in der Alpenstadt

Nach einem ausgedehnten Shopping-Erlebnis mit neuen Stores von Lena Hoschek bis zum ersten EA7 Flagshipstore in Europa und dem Flanieren durch die Kitzbüheler Innenstadt darf der kulinarische Genuss natürlich nicht zu kurz kommen. Auch hier gibt es neben den bereits bewährten Restaurants einige Neueröffnungen in Kitzbühel sowie den Feriendörfern Reith, Aurach und Jochberg.

Casino Royale Restaurant & Bar Kitzbühel

Chefkoch Walter Hiedl und sein Team laden im Casino Royale Restaurant Kitzbühel nicht nur Steak-Liebhaber zur Stärkung ein. Die traditionsreiche Geschichte des Hauses dient dabei als Vorbild. Im Fokus stehen daher weiterhin hervorragender Service, Top-Qualität und Liebe zum Detail. Den Abend rundet ein Besuch im umgebauten Casino Kitzbühel ab.

Berggericht und Feinkostladen

Heinz Hanner verfügt bereits über 40 Jahre Gastronomieerfahrung, wurde mit zwei Michelin Sternen ausgezeichnet und gehört sicherlich zu den besten Köchen Österreichs. In diesem Jahr eröffnet der Spitzenkoch im „Alten Finanzamt“ das Restaurant Berggericht im ersten Stock. Dieses Haute Cuisine Restaurant mit modernem Twist bietet authentische Sterneküche in exklusivem Ambiente. Im benachbarten „Lacknerhaus“ ist zudem ein Feinkostladen unter dem Namen Hanner & Löw Kulinarik geplant.

Harisch Bar

Einen Besuch wert ist auch die neu renovierte Harisch Bar im ehemaligen Stamperl, die bereits vor der Eröffnung im Mai als der neue Hotspot in Kitzbühel galt. In dieser klassischen Bar, deren Architektur und Konzept in der Region einzigartig sind, werden neben Cocktails auch eine kleine, aber feine Auswahl an trendigen Bowls serviert.

Gut gebettet in der Gamsstadt

Auch Übernachtungsgäste dürfen sich über zahlreiche Neuerungen in der Gamsstadt freuen.

Alpenhotel Kitzbühel am Schwarzsee und Lakeside Hotel & Lodge

Am Schwarzsee entsteht ein wahrliches Kleinod. Ruhe und einen fantastischen Ausblick versprechen die Lodges und Suiten in der neuen Lakeside Lodge mit direktem Seezugang. Auch im Steghaus finden sich neben dem À-la-carte Restaurant weitere Zimmer und Suiten. Das dazugehörige Alpenhotel Kitzbühel am Schwarzsee wird umgebaut und erstrahlt ab Winter 2021 in neuem Glanz.

Erika Boutiquehotel Kitzbühel

Das komplett renovierte Erika Boutiquehotel Kitzbühel vereint auf einzigartige Weise das architektonische Flair der Jahrhundertwende mit modernstem Komfort und zahlreichen individuellen Annehmlichkeiten. Unter den Dächern, Gauben und Türmchen des Ensembles verschmelzen die schönsten Seiten Kitzbühels.

Lebenberg Schlosshotel

Im Lebenberg Schlosshotel sind nach ersten Modernisierungsmaßnahmen weitere Umbauten geplant, um das Beste der modernen Hotellerie mit dem Charme der glanzvollen Vergangenheit zu einer einzigartigen Atmosphäre zu vereinen. Im historischen Schlossteil findet sich ein neues À-la-carte-Restaurant und im umgestalteten Barbereich werden außergewöhnliche Cocktails serviert.

Schwarzer Adler Kitzbühel – Adults Only

Das Hotel Schwarzer Adler Kitzbühel erstrahlt in neuem Glanz nach Abschluss der umfangreichen Renovierungsarbeiten, vor allem die 34 neuen Zimmer und Suiten. Die Lobby und Bar sind mit der ersten Stube im Restaurant Neuwirt vereint und dadurch eine große Bar geschaffen. Die Gäste im ersten Adults Only Hotel in Kitzbühel werden an der neuen Rezeption und in der neuen Lobby herzlich empfangen.

Hotel Pension Heike

Das Hotel Pension Heike in Aurach ist das erste Hotel Tirols, das mittels einer neuen Technologie ausgestattet, eine Komfortzone für Allergiker und Personen mit Atemwegserkrankungen bildet. Die Räume sind zudem geschützt vor Allergenen und Ultrafeinstäuben. Zusätzlich wird reines Trinkwasser, mit Quellwasser vergleichbar, angeboten.

Sport trifft Kultur

Europas längster zusammenhängender Bike Trail wird am 09. Juli eröffnet. Kitzbühel ist zudem seit diesem Jahr Mitglied bei Europas größter Bike-Verbundkarte, der Gravity Card, mit 6 Ländern und über 22 Bikeparks.



In diesem Sommer überrascht Kitzbühel mit ausgewählten Veranstaltungsformaten. Den Auftakt bildet kulturell Klassik in den Alpen mit Elīna Garanča & Friends und in sportlicher Hinsicht der 1. Kitzbüheler Radmarathon mit 216 Kilometern und 4.600 Höhenmetern. Ende Juli schlagen internationale Tennisstars bei den 77. Generali Open in der Gamsstadt auf. Filmbegeisterte freuen sich Ende August auf das jährlich bereits zum 9. Mal stattfindende Filmfestival Kitzbühel, das jungen nationalen und internationalen Talenten eine Bühne bietet. Die Kitzbüheler Sommerkonzerte und das 20. Sommertheater runden das Programm ab.

Auch der Herbst bleibt sportlich. Beim 3. Gamstrail erkunden Trailrunning-Begeisterte auf 5 unterschiedlichen Distanzen die Kitzbüheler Bergwelt. Den Klassiker für Oldtimerfans bildet die Kitzbüheler Alpenrallye, die Mitte September Kultautos in die Gamsstadt lockt.

Lebensfreude in der Kitzbüheler Innenstadt

PURA VIDA Kitzbühel – so nennen sich die Kitzbüheler Sommernächte im neuen Kleid und sollen vor allem eines: unbeschwerte Lebensfreude versprühen. Im Einklang mit der Sommerkampagne von Kitzbühel Tourismus auf den Nahmärkten wird dabei auf aktuelle Trends – Besinnung auf das Wesentliche, Genuss der wiedergewonnenen Freiheit und Unbeschwertheit – gesetzt. Alles darf, nichts muss – so präsentiert sich das PURA VIDA Kitzbühel Konzept bewusst fließend.

PURA VIDA Kitzbühel ist das erste Resultat aus dem im März begonnenen Markenbildungsprozess und auch das erste co-kreative Veranstaltungskonzept, welches von den jungen Unternehmer/innen selbst gestaltet wurde. Von 08. Juli bis 26. August 2021 gibt es in der 750 Jahre alten historischen Innenstadt jeden Donnerstag musikalische Unterhaltung in wandernder Form, kulinarische Spezialitäten, verlängerte Shopping Öffnungszeiten und Yoga im Park sowie einen eigens kreierten PURA VIDA Kitzbühel Sommerdrink.

„Konkrete Umsetzungen dem Markenbildungsprozess ohne Zeitverlust folgen zu lassen, war eines unserer großen Anliegen beim Start unserer Dialogformen. Dass sich die next generation so kreativ und engagiert im PURA VIDA Kitzbühel Prozess integriert hat, macht Freude und motiviert für weitere Projekte“, so Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser.



Alle Informationen zum Sommer in Kitzbühel finden Sie unter sommer.kitzbuehel.com