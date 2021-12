Romantische Fackelwanderung rund um den Schwarzsee

Um die Zeit bis Weihnachten zu verkürzen, lädt Kitzbühel am letzten Wochenende vor dem Fest samstags und sonntags von 16:00 bis 19:00 Uhr zu einer romantischen Fackelwanderung um den mystischen Schwarzsee.

Auch das neue Jahr kann an diesem speziellen Kraftplatz begonnen werden, denn auch am 01. und 02. Jänner 2022 sorgen zahlreiche Fackeln von 16:00 bis 19:00 Uhr für eine besondere Stimmung.



Vor 10.000 Jahren entstand der Schwarzsee

Vor über 10.000 Jahren am Ende der letzten Eiszeit entstand der Moorsee. Mächtige Gletscher schmolzen ab, zurück blieben große isolierte Eisblöcke, auch Toteis genannt. Sobald die Sedimente um die schmelzenden Toteisblöcke fest genug waren, bildete sich dort der See. Schwarzsee heißt der See nur aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dem See eben um einen Moorsee handelt. Das dunkle Moorwasser wird auch Schwarzwasser genannt. Tatsächlich schillert das Wasser aber smaragdgrün.

Der Schwarzsee hat eine Fläche von 16 ha und an der tiefsten Stelle misst der See 7 m.

Alle Informationen finden Sie unter wintermagic.kitzbuehel.com