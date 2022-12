Schneespaß in Kitzbühel für die Familie

Abseits der bestens präparierten Pisten von KitzSki gibt es ein abwechslungsreiches Angebot, um den Zauber des Winters zu genießen. Immer mehr Menschen haben das Winterwandern am Berg für sich entdeckt, um zur Ruhe zu kommen und die schneebedeckte Landschaft zu genießen.

Die Bergbahn Kitzbühel bietet sechs abwechslungsreiche und gewalzte Winterwanderrouten an, welche bequem mit den KitzSki Seilbahnen erreichbar sind.

Spektakulär ist die Winterwanderroute Walk & Fly in Jochberg inklusive Überfahrt mit der 3S-Bahn zum Pengelstein. Die Streckenbeschreibungen zu den einzelnen Winterwanderwegen gibt es auf kitzski.at/winterwandern

© e3MediaHouse_KitzSki_MaxDraeger ×

Rodeln am Gaisberg

Die Rodelbahn am Gaisberg in Kirchberg in Tirol trägt das Gütesiegel für Naturrodelbahnen. Entlang der Strecke werden in etwa 3,5 km und 435 Höhenmeter zurückgelegt. Die KitzSki Card, SuperSkiCard Premium, Snow Card Tirol beinhalten die Liftbenützung am Gaisberg (untertags und abends).

Skitickets von KitzSki ab 6 Tagen inkludieren an einem Abend Freifahrt. Informationen zu den Öffnungszeiten gibt es auf kitzski.at/betriebszeiten

Beschilderte Pistenskitouren

Bei KitzSki gibt es auch beschilderte Pisten-Skitouren und zwar auf den Gaisberg sowie den Schwarzkogel (Kirchberg und Aschau), auf die Bichlalm in Richtung Stuckkogel und den Hochetzkogel (Kitzbühel) sowie auf den Resterkogel (Pass Thurn). Streckenbeschreibungen und gpx.-Dateien gibt es auf kitzski.at/pistenskitouren

© e3MediaHouse_KitzSki_MaxDraeger ×

Langlaufen mit bestem Bergpanorama

Die Höhenloipen von KitzSki am Kitzbüheler Horn und auf dem Resterkogel sind besonders schneesicher und werden schon seit vielen Jahrzehnten von begeisterten Langläufern für das Training genutzt.

KitzSki bietet ein sportlich erholsames Leistungsangebot

Mit einem gültigen Liftticket für KitzSki oder einer gültigen KitzSki Card gibt es auf den Eintrittspreis ins Hallenbad AQUARENA 50 % Ermäßigung. Auch wohltuenden Massage werden in der AQUARENA angeboten, und fördern die Regeneration (kein Rabatt für Massagen).