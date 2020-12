Skifahren in Kitzbühel ab dem 24.12.

Ab 24.12. 2020 dürfen nach Verordnung der Bundesregierung die Skilifte wieder öffnen. Wir haben einen aktuellen Überblick für Sie!

Aktuelle Informationen

Am 7.12. sind erste Lockerungen des Lockdowns zur Eindämmung von Covid-19 in Österreich in Kraft getreten. Gastronomie, Beherbergungsbetriebe und Freizeiteinrichtungen bleiben allerdings weiterhin geschlossen. Ab 24.12. dürfen die Skigebiete öffnen und somit wird zu diesem Zeitpunkt die Wintersaison in Kitzbühel gestartet. Hotels und Beherbergungsbetriebe sowie die Gastronomie bleiben allerdings bis 7.01.2021 geschlossen.

Sicheres Skifahren

© Getty Images

Die Kitzbühler Skigebiete sind darauf bedacht Ihnen ein sicheres Skierlebnis zu ermöglichen. Um sich selbst und andere zu schützen, ist beim Skifahren einiges zu beachten: